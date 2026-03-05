До $10 млрд в год: как экспорт вооружения может изменить оборонную экономику Украины

Во время полномасштабной войны украинский оборонно-промышленный комплекс начал быстро развиваться. Заводы увеличили производство, появились новые компании, а технологические решения стали значительно современнее. Однако со временем возникла проблема: предприятия способны производить больше оружия, чем государство может купить.





По данным Украинского Совета Оружейников, в 2024 году оборонная отрасль могла производить продукцию примерно на $20 млрд в год. Но фактически производители получили заказы только на $10 млрд — то есть мощности работали примерно наполовину. В 2025 году возможности сектора выросли еще больше — более $35 млрд, однако государственные закупки снова покрыли лишь около половины этой суммы.

Ожидается, что в 2026 году общий потенциал оборонной промышленности может достичь $55 млрд. Только направление дальнобойных систем оценивается более чем в $35 млрд.

Поэтому производители давно говорят о необходимости разрешить экспорт оружия. Соучредитель DroneUA Валерий Яковенко объясняет, что вопрос экспорта стал критическим еще в 2024 году, когда мощности предприятий начали значительно опережать государственные закупки.





Юристы и представители отрасли также отмечают, что пока экспорт был фактически заблокирован, Украина теряла деньги. По оценкам экспертов, в 2025 году нереализованный экспортный потенциал оборонной отрасли мог принести около $2 млрд.

Но деньги — не единственная проблема. Без стабильных контрактов часть компаний начала переносить часть работы за границу. По опросам рынка, до 85% частных оборонных компаний рассматривали или уже осуществили частичную релокацию бизнеса. Речь идет не только о производстве, но и об инженерах и высококвалифицированных специалистах.

В феврале 2026 года ситуация начала меняться. СНБО сообщил, что Украина уже выдала первые разрешения на экспорт вооружения. Новый механизм позволяет продавать за границу только те объемы продукции, которые не нужны Силам обороны.

В то же время государство сохраняет жесткий контроль. Заявки проверяет Государственная служба экспортного контроля вместе с межведомственной комиссией при СНБО. Рассмотрение может длиться от 30 до 90 дней. Если военные вдруг потребуют определенный тип техники, разрешение могут быстро приостановить.

Мировой спрос на украинские технологии сейчас очень высок. Больше всего международные партнеры интересуются дронами, наземными роботизированными платформами, системами радиоэлектронной борьбы и антидроновими решениями.

Эксперты прогнозируют, что на старте экспорт оборонной продукции может приносить Украине от $1,5 млрд до $10 млрд в год. И значительная часть этих денег может пойти на развитие новых технологий и производства.

