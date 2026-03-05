Бывший директор Mt. Gox предлагает изменить протокол биткоина, чтобы вернуть украденные в 2011 году $5,2 млрд

Бывший CEO Mt. Gox предлагает сделать хардфорк для восстановления $5,2 млрд в биткоинах после взлома 2011 года. Хардфорк — это радикальное обновление протокола блокчейна, несовместимое с предыдущим, после которого старая и новая версии сети могут разойтись на две отдельные цепи.





Марк Карпелес, бывший генеральный директор обанкротившейся криптобиржи Mt. Gox, опубликовал предложение по поводу хардфорка Bitcoin, который позволил бы вернуть примерно 79 956 BTC стоимостью более $5,2 млрд по текущим ценам с адреса, который долгое время не проявлял активности и связан со взломом биржи в 2011 году. Биткоины, о которых идет речь, не входят в активы, которые сейчас распределяются кредиторам Mt. Gox, и остаются вне контроля доверенного управляющего.

Предложение касается адреса 1Feex…sb6uF, которая получила почти 80 000 BTC после задокументированного компрометирования систем Mt. Gox в июне 2011 года. В предложении признается, что это потребует скоординированного обновления сети и может привести к расколу цепи, если часть экосистемы откажется принять изменение. Монеты не двигались более 15 лет, что может свидетельствовать о том, что злоумышленник потерял приватные ключи или решил не перемещать или не возвращать средства. По действующим правилам Bitcoin эти средства можно потратить только при наличии соответствующего приватного ключа.

«Предложение добавит правило консенсуса, которое позволит тратить неизрасходованные выходы, заблокированные на адресе, связанном с кражей, используя подпись с адреса восстановления Mt. Gox, чтобы средства могли быть возвращены кредиторам Mt. Gox через действующий судебный процесс реабилитации», — говорится в заявлении Карпелеса.

Проект представлен как отправная точка для дискуссии, которую Карпелес описывает как попытку начать обсуждение того, считает ли сообщество Bitcoin этот конкретный, исключительный случай заслуживающим вмешательства. Он также уточняет, что изменение правила будет применяться только к этому одному адресу и будет активирована на будущей высоте блока, если сеть ее примет. Описывая обоснование, Карпелес называет кражу «неоспоримой», отмечает, что монеты оставались неактивными 15 лет, и указывает на то, что уже существует судебный процесс реабилитации для распределения любых возвращенных средств между подтвержденными кредиторами.





Карпелес подчеркивает, что изменение является технически ограниченным и узким по масштабу, называя его одноразовым, жестко закодированным исключением для конкретного случая с уникальными характеристиками, а не общим механизмом для отмены транзакций или возврата похищенных средств. Впрочем, в предложении признаются очевидные недостатки. Среди них — беспокойство, что изменение правил владения для конкретного адреса создаст прецедент, который может подорвать неизменность Bitcoin.

«Если это можно сделать один раз, это можно сделать снова», — прямо сказано в проекте.

Также поднимается вопрос, кто именно будет решать, какие случаи заслуживают вмешательства на уровне протокола, учитывая то, что другие крупные взломы могут потребовать аналогичного подхода. Документ признает, что координация хардфорка связана с рисками, включая возможность раскола цепи, если часть сети откажется обновляться.

Хочеш знати більше, ніж ChatGPT 5? Підписуйся на ITC.ua у Telegram ПІДПИСАТИСЯ

Напомним, после краха Mt. Gox в 2014 году примерно 200 тыс. BTC были впоследствии восстановлены и переданы под контроль судебного управляющего Нобуаки Кобаяши в рамках процесса гражданской реабилитации в Японии. Эти активы стали основой выплат кредиторам, которые начались в середине 2024 года. Ранее управляющий перенес конечный срок выплат на октябрь 2026 года — уже третье продление дедлайна. По данным Arkham Intelligence, в кошельках поместья все еще хранится 34 689 BTC, а предыдущие движения средств (в частности перевод 10 608 BTC в ноябре) обычно предшествовали распределениям.

Источник: The Block