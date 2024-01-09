Новости Софт 09.01.2024 в 16:42 comment views icon

YouTube обновил политику — запрещены ИИ-видео, «реалистически имитирующие» умерших или избитых детей, а также жертв преступлений и смертей

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Катерина Даньшина

Автор новостей

YouTube обновил политику — запрещены ИИ-видео, «реалистически имитирующие» умерших или избитых детей, а также жертв преступлений и смертей

Раздел выходит при поддержке Favbet Tech

YouTube изменил собственные правила о преследовании и киберзапугании в ответ на распространение сгенерированного ИИ-контента о громких уголовных делах, изображающих людей с последующим описанием насилия. На некоторых видео присутствуют довольно реалистичные голоса детей, а семьи жертв уже назвали такие ролики «ужасными».

Отныне на видеоплатформе подобный контент запрещен — его описывают с формулировкой: «реалистически имитирующий умерших или избитых детей, а также жертв преступлений или смертельных событий».

За нарушение предусмотрено предупреждение и удаление контента из канала, а также временное ограничение пользователя в действиях на платформе. Например, при первом предупреждении пользователь не сможет загружать видео в течение недели, а при повторном, в течение 90 дней, штрафные санкции увеличат с возможностью полного удаления канала.

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Ранее YouTube разрешил монетизировать видео с тверкингом и грудным вскармливанием, а также обновил правила использования ИИ на платформе — студии смогут удалять контент, имитирующий голоса или музыку артистов, а авторы тем временем будут обязаны обозначать контент, для создания которого использовались генеративные технологии.

Раздел выходит при поддержке Favbet Tech

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