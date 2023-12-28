В США соцсети заработали $11 млрд на показе рекламы несовершеннолетним — самый большой доход у Instagram, YouTube и TikTok

Согласно исследованию Гарвардского университета, в прошлом году YouTube получил наибольший доход от рекламы для пользователей в возрасте до 12 лет ($959,1 млн), за ним следуют Instagram ($801,1 млн) и Facebook ($137,2 млн).

Между тем, Instagram получил наибольший доход от рекламы для пользователей в возрасте 13-17 лет ($4 млрд), за ним следуют TikTok ($2 млрд) и YouTube ($1,2 млрд).

Snapchat получил наибольшую долю своего общего дохода от рекламы в 2022 году для пользователей до 18 лет (41%), за ним следуют TikTok (35%), YouTube (27%) и Instagram (16%).

В общей сложности соцсети заработали на рекламе несовершеннолетним около $11 млрд.

Как проводилось исследование? Предварительно аналитики оценили количество пользователей до 18 лет в Facebook, Instagram, Snapchat, TikTok, X (ранее Twitter) и YouTube в 2022 году на основе данных переписи населения США и данных опроса Common Sense Media и Pew Research. Затем они использовали данные исследовательской фирмы Insider Intelligence и Qustodio, программы для родительского контроля, чтобы оценить доход каждой платформы от рекламы в США и время, которое дети проводили на каждой платформе за день.

Исследователи говорят, что результаты подтверждают необходимость государственного регулирования социальных медиа, поскольку правила, а также большая прозрачность со стороны технологических компаний, могут помочь уменьшить вред психическому здоровью молодежи и сократить потенциально вредную рекламную практику, направленную на детей и подростков.

В начале декабря Федеральная торговая комиссия предложила кардинальные изменения в закон, регулирующий, как онлайн-компании могут отслеживать и показывать рекламу детям. Предлагаемые изменения включают выключение таргетированной рекламы для детей до 13 лет по умолчанию и ограничение push-сообщений.

Ранее Meta, владеющая Instagram и Facebook, столкнулась с исками от десятков штатов за якобы содействие кризису психического здоровья.