YouTube предлагает малолетним геймерам ролики о реальном оружии – исследование

Согласно исследованию некоммерческой группы Tech Transparency Project (TTP), алгоритм YouTube предлагает детям, увлекающимся играми, ролики с реальным оружием.

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Исследователи создали четыре новых аккаунта на YouTube, выдавая себя за двух 9-летних и двух 14-летних мальчиков. Все учетные записи просматривали плейлисты с контентом о популярных видеоиграх, таких как Roblox, Lego Star Wars, Halo и Grand Theft Auto и отслеживали рекомендации в течение 30 дней.

«Исследование показало, что YouTube рекомендовал контент о стрельбе и оружии всем учетным записям, но гораздо больше – пользователям, которые просматривали видео из рекомендаций. Эти видео включали сцены массовых расстрелов, демонстрации того, какой урон человеческому телу может нанести огнестрельное оружие и практические руководства по превращению пистолета в автоматическое оружие».

При этом некоторые из рекомендованных видео нарушают собственные правила YouTube. Некоторые из этих видео были монетизированы с помощью рекламы.

Представитель YouTube в ответ порекомендовал использовать приложение YouTube Kids и встроенные в него средства надзора – они «создают более безопасный опыт для детей и подростков».

«Мы приветствуем исследования наших рекомендаций и изучаем новые способы привлечения академических исследователей для изучения наших систем. Но анализируя методологию этого отчета, нам трудно сделать однозначные выводы. Например, исследование не дает контекста того, сколько всего видео было рекомендовано для тестовых учетных записей, а также представления о том, как были настроены тестовые учетные записи, в том числе применялись ли инструменты контролируемого опыта YouTube».

Это далеко не первая попытка TTP повлиять на контент YouTube. Компания потратила годы на борьбу с «пограничным» контентом: видео, которые не нарушают правила сервиса напрямую, но нежелательны для рекомендаций.

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Источник: Engadget