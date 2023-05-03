YouTube зарабатывает деньги на «климатическом обмане» — в роликах с дезинформацией об изменениях климата все еще показывают рекламу

Более года назад Google обещала прекратить показ рекламы в роликах, отрицающих научные факты о климате, однако в апреле 2023 года исследователи нашли сотни видео с дезинформацией, которые YouTube монетизировал с помощью рекламных объявлений.

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В отчете коалиции климатических организаций Climate Action Against Disinformation (CAAD) говорится, что на видеоплатформе YouTube в настоящее время размещено более сотни видео с ложной информацией о климате, в которых транслируется реклама. В роликах отрицают научные доказательства об изменениях климата – в частности то, что они вызваны выбросами парниковых газов.

CAAD также настаивает на более широком определении дезинформации в политике YouTube – например, включить в категории обманчивого контента ошибочные аргументы о том, что с изменениями климата ничего нельзя сделать.

«Google поддерживает климатическую дезинформацию, которую они, вроде как, хотят устранить… Дезинформация сохраняется, потому что это выгодно, и Big Tech это должен прекратить», — говорит Эрика Зайбер, представитель организации Friends of the Earth и участница CAAD.

В октябре 2021 года Google объявляла, что обновляет политику показа рекламы и монетизации видео на YouTube, касающихся изменений климата. В частности, новые правила должны были «запретить рекламу и монетизацию контента, который противоречит устоявшимся научным фактам об изменениях климата и их причинах» — это касалось контента, в котором изменения климата называют «обманом или мошенничеством» или отрицают утверждение о глобальном потеплении или утверждение о том, что выбросы парниковых газов или человеческая деятельность способствуют изменению климата.

Журналисты The Verge просмотрели одно из видео, которое вошло в список CAAD и там действительно демонстрировалась реклама лампы от комаров. Ролик был создан консервативным аналитическим центром The Heartland Institute, который давно известен тем, что отрицает научные факты об изменениях климата.

«Сегодня наука об изменении климата – это вообще не наука», – говорит на видео Наоми Зайбт, постоянный спикер The Heartland Institute. «Я считаю ее цель, к сожалению, – пристыдить человечество. Тревога касаемо изменений климата по своей сути является очень подлой античеловеческой идеологией».

По состоянию на 17 апреля 200 видео на Youtube, проанализированные в отчете, собрали 73,8 миллиона просмотров. Они содержали рекламу таких брендов как Costco, Tommy Hilfiger, Nike и Hyundai.

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CAAD исследовала YouTube по ключевым терминам, таким как «климатическая мистификация» и «климатическая афера». Затем по меньшей мере два независимых исследователя оценили видеозаписи в соответствии с определением климатической дезинформации Google и CAAD.

Сейчас Google говорит, что просмотрела список видео от CAAD и удалила те, которые нарушают ее политику об отрицании климатических изменений.

«Хотя мы строго придерживаемся этой политики, ее применение не всегда идеально, и мы постоянно работаем над усовершенствованием наших систем, чтобы лучше выявлять и удалять содержимое, которое нарушает политику», — сказал в электронном письме менеджер Google по коммуникациям Майкл Акиман.

Однако согласно сообщениям журналистов, после заявления компании ролик The Heartland Institute на Youtube все еще показывал рекламу — на этот раз предвыборной кампании Джо Байдена. Хотя Google добавила на видео вставку со ссылкой на страницу ООН, где разъясняется информация об изменении климата.

Источник: The Verge