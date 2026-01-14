YouTube запустил в Украине новые функции родительского контроля: лимит времени на Shorts и напоминание о перерывах

С сегодняшнего дня YouTube запускает новый пакет инструментов для родителей из Украины, которые смогут лучше контролировать что и как долго их дети смотрят на платформе. Среди них — настройка времени просмотра для Shorts и напоминание о сне или перерыве.

Ключевые обновления

Дополнительные инструменты осознанного просмотра : родители могут установить лимит времени на Shorts или даже выключить ленту (таймер на ноль) — например, когда ребенку нужно сосредоточиться на учебе, и изменить лимит на 60 минут во время длительной поездки. Также можно будет настроить собственные напоминания о времени сна и перерыве (в дополнение к уже существующим стандартным настройкам)

Упрощенный доступ к контенту в соответствии с возрастом : новый процесс регистрации и быстрое переключение между семейными профилями гарантируют, что каждый будет видеть только соответствующий возрасту контент и персонализированные рекомендации.

Новые стандарты контента для подростков: разработанные совместно с Центром ученых и сторителлеров UCLA при поддержке экспертов из Университетского колледжа Лондона (UCL), Американской психологической ассоциации и Бостонской детской больницы, они станут основой для системы рекомендаций YouTube, предлагая подросткам интересный, безопасный и познавательный контент.

Пособие для авторов детского контента

В дополнение к новым стандартам YouTube представил «Руководство для авторов» (Creator Guide), разработанное в сотрудничестве с Консультативным комитетом YouTube по вопросам молодежи и семьи и организацией Save the Children International.

Подростки часто воспринимают авторов как ориентиры, когда взрослеют и познают мир. Поэтому для криэйторов предусмотрены отдельные принципы:

Радость, развлечения и позитив: авторы должны использовать юмор и теплоту, поднимающие настроение — например, видео формата «день из жизни» или забавные неудачные дубли, которые учат самоиронии. Любознательность и вдохновение: видео могут поощрять к исследованиям через творческие туториалы, бэкстейджи или демонстрацию новых хобби, которые легко попробовать самому. Углубление интересов и расширение кругозора: возможны детальные обзоры тем, которые любят подростки (музыка, гейминг, мода), с акцентом на самом процессе, а не только на финальном результате. Развитие жизненных навыков: предоставление понятных советов для реальных жизненных ситуаций — например, о работе в команде или ведении бюджета, чтобы помочь им подготовиться к будущему. Достоверная информация: авторы должны делиться точной информацией, соответствующей возрасту аудитории, использовать проверенные источники и избегать распространения фейков.

Пособие также содержит ряд советов, которые советует авторам выступать против языка ненависти, избегать деструктивных конфликтов и опровергать дезинформацию, четко различая факты и собственное мнение; поощрять подростков проверять настройки приватности, фильтровать свои ленты и отписываться от аккаунтов, что негативно влияют на их эмоциональное состояние и тому подобное.

Все вышеупомянутые обновления YouTube начнут внедряться с сегодняшнего дня и станут доступными в Украине и мире в течение ближайших месяцев.

