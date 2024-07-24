Ирак и Саудовская Аравия обвалили рейтинг сериала «Дом дракона» после однополого поцелуя

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Последний эпизод сериала «Дом дракона» был подвергнут критике из-за однополый поцелуй. Гневные отзывы поступили из Саудовской Аравии и Ирака.

Несмотря на общую высокую оценку критиков, шестой эпизод был разбит рецензиями на IMDb. В настоящее время он имеет самый низкий балл из всех серий «Дома Дракона» в обоих сезонах. В настоящее время у него есть оценка аудитории IMDb 6,3 и более 8000 рецензий, которые дают ему одну звезду.

Причиной ревюбомбинга стал довольно глубокий поцелуй между Рейнирой и Мисарией. Момент, как позже оказалось, был полностью импровизированным и не входил в оригинальный сценарий. Два региона, из которых происходит большинство негативных отзывов, — это Саудовская Аравия и Ирак — более 5000 однозвездочных оценок. Если смотреть только отзывы из Саудовской Аравии, эпизод имеет средний рейтинг всего 2,7.

В последние минуты серии Рейнира и Мисария создают интимный момент после откровенного частного разговора, который заканчивается страстным поцелуем. Ожидается, что этот момент станет источником напряжения между женщинами и Деймоном, мужем и дядей Рейниры, когда он в конечном итоге вернется, чтобы присоединиться к команде под черным флагом. Не забывайте, что Мисария также имела отношения с Деймоном, создав, мягко говоря, сложный любовный треугольник.

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Источник: Dexerto

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