«Дом дракона» удивил однополым поцелуем — его не было в книге и сценарии

В сериале «Дом дракона» Рейнира Таргариен показала свою бисексуальную сторону, но этого не было в сценарии. Далее идут спойлеры, поэтому лучше сначала посмотреть шестую серию.

В последние мгновения шестого эпизода Рейнира (Эмма Д’Арси) и ее близкая советчица Мисария (Соноя Мизуно) нежно обнимаются и целуются после того, как Мисария рассказала о своем травматическом детстве. Поцелуй прерывает охранник, который заходит в комнату.

В источнике сериала, в книге Джорджа Мартина «Огонь и кровь», Рейнира вполне обычная. Однако в нескольких эпизодах первого сезона Рейнира-подросток (Милли Алкок) имеет очень близкие отношения со своей лучшей подругой, Алисент Хайтауэр (Эмили Кэри). Это заставило поклонников предположить, что Рейнира и Алисент могут быть не только подругами. Милли Алкок и Эмили Кэри говорили The New York Times в 2022 году, что они считали эту дружбу гомоэротической.

and if I say that Rhaenyra and Mysaria kiss is thousand of times hotter than any of the straight sex scenes on the show then what?

#HouseOfTheDragon pic.twitter.com/pPg2HzFo4u

— dragon queen (@targrealness) July 22, 2024