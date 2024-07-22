«Дом дракона» удивил однополым поцелуем — его не было в книге и сценарии

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В сериале «Дом дракона» Рейнира Таргариен показала свою бисексуальную сторону, но этого не было в сценарии. Далее идут спойлеры, поэтому лучше сначала посмотреть шестую серию.

В последние мгновения шестого эпизода Рейнира (Эмма Д’Арси) и ее близкая советчица Мисария (Соноя Мизуно) нежно обнимаются и целуются после того, как Мисария рассказала о своем травматическом детстве. Поцелуй прерывает охранник, который заходит в комнату.

В источнике сериала, в книге Джорджа Мартина «Огонь и кровь», Рейнира вполне обычная. Однако в нескольких эпизодах первого сезона Рейнира-подросток (Милли Алкок) имеет очень близкие отношения со своей лучшей подругой, Алисент Хайтауэр (Эмили Кэри). Это заставило поклонников предположить, что Рейнира и Алисент могут быть не только подругами. Милли Алкок и Эмили Кэри говорили The New York Times в 2022 году, что они считали эту дружбу гомоэротической.

and if I say that Rhaenyra and Mysaria kiss is thousand of times hotter than any of the straight sex scenes on the show then what? #HouseOfTheDragon pic.twitter.com/pPg2HzFo4u — dragon queen (@targrealness) July 22, 2024

По словам Соны Мизуно, поцелуй не был предусмотрен сценарием и стал органичным решением актеров. Мизуно рассказала Vulture накануне воскресного эпизода:

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«Это было запланировано как интимный момент, который был прерван, и не было точно известно, куда пойдет сцена. Мы с Эммой чувствовали, что не хотим, чтобы это было чем-то странным (queer-baity), мы хотели отступить, посмотреть на это и позаботиться об этом. Но получилось просто хорошо. Это должен был быть поцелуй».

Мизуно говорит, что Эмма Д’Арсии решила добавить в сцену объятия. По ее словам, Д’Арси считала, что персонажи стоят слишком далеко друг от друга, и Рейнира захочет обнять Мисарию, когда услышит ее впечатляющую историю.

«Объятия были такими захватывающими, потому что мы поняли, что люди на самом деле не обнимаются в этом сериале. Они не обнимаются таким образом. Это были такие замечательные объятия, и поцелуй получился таким органичным. Это было очень уязвимо и очень нежно, и это было очень приятно. А потом вы перестаете думать, и это становится действительно страстным».

Соноя Мизуно считает, что Мисария всегда привлекала Рейниру, но не она осознавала этого до интимного момента. Эмма Д’Арсии говорит, что поцелуй был спонтанным и для Рейниры.

Источник: Business Insider

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