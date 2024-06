Джоффри 2.0? Актер, сыгравший сира Кристона в сериале «Дом дракона», закрыл соцсети из-за хейта и угроз

Британский актер Фабьен Франкель, воплотивший роль сира Кристона Коля в сериале «Дом дракона», был вынужден ограничить свои аккаунты в соцсетях из-за преследований и потока угроз в комментариях.

Некоторые действия персонажа действительно могли разозлить зрителей во втором эпизоде второго сезона и люди почему-то решили направить весь свой хейт на актера.

Fabien Frankel has had to limit his comments on Instagram due to harassment he has faced since ‘HOUSE OF THE DRAGON’ Season 2 began. pic.twitter.com/7GHvZInSe7

В комментариях, к примеру в Instagram, десятки людей написали Франкелю, что ненавидят его.

В Twitter в ответ начали публиковать сообщения в поддержку Франкеля.

Fabien Frankel is an incredible actor and he’s played Criston Cole perfectly. I wish people could learn to separate fiction from reality because he doesn’t deserve any hate for doing his job so well. None of the actors on House of the Dragon do pic.twitter.com/GJkTPQNEAt

— Okiro (@TheFirstOkiro) June 25, 2024