Джоффри 2.0? Актер, сыгравший сира Кристона в сериале «Дом дракона», закрыл соцсети из-за хейта и угроз

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Британский актер Фабьен Франкель, воплотивший роль сира Кристона Коля в сериале «Дом дракона», был вынужден ограничить свои аккаунты в соцсетях из-за преследований и потока угроз в комментариях.

Некоторые действия персонажа действительно могли разозлить зрителей во втором эпизоде второго сезона и люди почему-то решили направить весь свой хейт на актера.

Fabien Frankel has had to limit his comments on Instagram due to harassment he has faced since ‘HOUSE OF THE DRAGON’ Season 2 began. pic.twitter.com/7GHvZInSe7 — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) June 24, 2024

В комментариях, к примеру в Instagram, десятки людей написали Франкелю, что ненавидят его.

«Как вам удалось превратиться из персонажа, который нравится, в худшего персонажа в истории GOT?».

В Twitter в ответ начали публиковать сообщения в поддержку Франкеля.

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Fabien Frankel is an incredible actor and he’s played Criston Cole perfectly. I wish people could learn to separate fiction from reality because he doesn’t deserve any hate for doing his job so well. None of the actors on House of the Dragon do pic.twitter.com/GJkTPQNEAt — Okiro (@TheFirstOkiro) June 25, 2024

Франкель далеко не первый актер из вселенной «Игры престолов», который столкнулся с угрозами — подобными комментариями уже когда-то забросали Джека Глисона, сыгравшего Джоффри.

Сам Глисон, как говорят, в реальной жизни отличается своим добродушием и совсем не похож на своего персонажа, и в некоторых интервью признавался, что ему было очень некомфортно играть определенные сцены. Из-за преследования Джеку приходилось выходить в свет в сопровождении охраны, и даже исчезнуть из кино на некоторое время.

Сериал «Дом дракона», основанный на романе Джорджа Р. Р. Мартина «Пламя и кровь», рассказывает историю Дома Таргариенов, которая происходит за 200 лет до событий «Игры престолов». Первые два эпизода второго сезона в украинской озвучке уже можно посмотреть на Megogo — остальные из в целом восьми будут выходить по понедельникам, до 5 августа включительно.

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Раздел Кино выходит при поддержке ?

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