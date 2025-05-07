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Гендиректор Nvidia Дженсен Хуанг во время выступления на 28-й ежегодной Глобальной конференции Института Милкена поделился своими мыслями об искусственном интеллекте и примерами его эффективного использования.

Хуанг начал с того, что и сам использует ИИ ежедневно — в основном в качестве репетитора или проводника в ранее неизвестных областях.

«Я использую ИИ в качестве репетитора каждый день», — заявил Хуанг (через Business Insider), отмечая такие продукты, как ChatGPT, Gemini Pro и Perplexity. «В новых для меня областях я прошу чат-бота: «Объясни мне что-то, как будто я 12-летний ребенок», а со временем прошу продвинуться до уровня специалиста».

Он добавил, что искусственный интеллект сейчас является «самой большой возможностью» для человечества преодолеть технологический разрыв:

«В этом помещении, вероятно, только небольшая группа людей знает, как программировать на C++. Однако 100% из вас знают, как программировать на искусственном интеллекте, потому что он понимает любой язык, на котором вы захотите с ним говорить… Не будьте тем человеком, который игнорирует технологию и теряет результат».

Далее Хуанг отметил, что революция ИИ бесспорно повлияет на все профессии: некоторые будут потеряны, некоторые — трансформированы, но и уточнил:

«Вы не потеряете свою работу из-за искусственного интеллекта. Вы потеряете свою работу из-за того, кто использует искусственный интеллект».

Хуанг давно выступает за использование ИИ и других ассистентов для автоматизации задач на рабочем месте. В октябре на саммите в Индии отметил, что искусственный интеллект будет выполнять некоторые задачи в 1000 раз лучше, но никогда не заменит людей, выполняющих эти роли (впоследствии он уточнял, что по крайней мере игры полностью ИИ точно не создаст).

Nvidia в 2022 году стала той компанией, которая, кажется, выиграла больше всего от ИИ, поскольку производит одни из самых популярных на рынке чипов для технологии. В июне прошлого года, на волне ажиотажа к искусственному интеллекту, Nvidia стала самой дорогой в мире компанией с капитализацией выше $3 трлн. Впрочем, в январе с релизом хитового китайского ИИ DeepSeek акции Nvidia упали на 12%, потому что мир поверил в «дешевый» искусственный интеллект В декабрьской исследовательской статье DeepSeek отмечала, что ее V3 была разработана всего за 2 месяца, использовала кластер из 2000 специализированных чипов от Nvidia и обошлась всего в $6 млн. Для сравнения: для обучения современных моделей обычно нужны 16 000+ чипов и только GPT-4, по словам гендиректора OpenAI Сэма Альтмана, обошлась в более чем $100 млн..

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Напомним, что ранее основатель Instagram, а ныне директор по продуктам в Anthropic, Майк Кригер прогнозировал, что работа инженеров-программистов кардинально изменится в следующие три года из-за искусственного интеллекта, а гендиректор Google Сундар Пичаи заявлял, что более четверти нового кода в компании уже создает ИИ (подобную статистику неделю назад привела и Microsoft).

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