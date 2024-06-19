NVIDIA стала самой дорогой компанией в мире с капитализацией $3,34 трлн

Рыночная капитализация NVIDIA рыночная капитализация NVIDIA достигла $3,34 трлн, что позволило компании обогнать по этому показателю Microsoft ($3,32 трлн) и стать самой дорогой в мире. Несмотря на недавний рост акций Microsoft и Apple, акции NVIDIA поднялись в цене еще больше. Только в начале этого месяца компания стала второй по капитализации. Apple «дышит в затылок» обоим лидерам с капитализацией $3,29 трлн.

Рыночная стоимость NVIDIA стремительно росла в течение следующего времени главным образом из-за ажиотажа вокруг искусственного интеллекта и соответствующих чипов компании. Капитализация пересекла отметку в $1 трлн в прошлом году, только в 2024 году компания выросла на 170%. Ранее в этом месяце NVIDIA объявила о сплите своих акций в соотношении 10 к 1, сейчас одна акция стоит чуть больше $135.

За последнее десятилетие компания пережила несколько скачков акций из-за спроса на оборудование для искусственного интеллекта, майнинга криптовалют и значительного роста продаж игровых видеокарт во время пандемии COVID-19. Актуальная серия GeForce RTX 40xx также является успешной и доминирует над конкурентами, несмотря на нарекания пользователей на младшие модели.

Технические наработки NVIDIA помогают компании вовремя реагировать на вызовы, требующие значительных вычислительных мощностей. Вскоре компания собирается запустить новую архитектуру Blackwell для центров обработки данных и серию видеокарт RTX 50xx до конца этого года. Уже анонсирована следующая архитектура Vera Rubin, также NVIDIA перешла на годовой цикл разработки чипов — это ускорение в два раза. Эксперты говорят, что NVIDIA может вырасти до $5 трлн.

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