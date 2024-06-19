Новости IT-бизнес 19.06.2024 в 09:59 comment views icon

NVIDIA стала самой дорогой компанией в мире с капитализацией $3,34 трлн

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Андрій Русанов

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NVIDIA стала самой дорогой компанией в мире с капитализацией $3,34 трлн

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Рыночная капитализация NVIDIA рыночная капитализация NVIDIA достигла $3,34 трлн, что позволило компании обогнать по этому показателю Microsoft ($3,32 трлн) и стать самой дорогой в мире. Несмотря на недавний рост акций Microsoft и Apple, акции NVIDIA поднялись в цене еще больше. Только в начале этого месяца компания стала второй по капитализации. Apple «дышит в затылок» обоим лидерам с капитализацией $3,29 трлн.

NVIDIA стала найдорожчою компанією у світі з капіталізацією $3,34 трлн

Рыночная стоимость NVIDIA стремительно росла в течение следующего времени главным образом из-за ажиотажа вокруг искусственного интеллекта и соответствующих чипов компании. Капитализация пересекла отметку в $1 трлн в прошлом году, только в 2024 году компания выросла на 170%. Ранее в этом месяце NVIDIA объявила о сплите своих акций в соотношении 10 к 1, сейчас одна акция стоит чуть больше $135.

NVIDIA стала найдорожчою компанією у світі з капіталізацією $3,34 трлн

За последнее десятилетие компания пережила несколько скачков акций из-за спроса на оборудование для искусственного интеллекта, майнинга криптовалют и значительного роста продаж игровых видеокарт во время пандемии COVID-19. Актуальная серия GeForce RTX 40xx также является успешной и доминирует над конкурентами, несмотря на нарекания пользователей на младшие модели.

NVIDIA стала найдорожчою компанією у світі з капіталізацією $3,34 трлн

Технические наработки NVIDIA помогают компании вовремя реагировать на вызовы, требующие значительных вычислительных мощностей. Вскоре компания собирается запустить новую архитектуру Blackwell для центров обработки данных и серию видеокарт RTX 50xx до конца этого года. Уже анонсирована следующая архитектура Vera Rubin, также NVIDIA перешла на годовой цикл разработки чипов — это ускорение в два раза. Эксперты говорят, что NVIDIA может вырасти до $5 трлн.

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