DOU узнал, сколько женщин в украинской IT-сфере и какие должности они чаще всего занимают

Профильный ресурс DOU провел анализ и выяснил, сколько женщин работает в украинской IT-сфере и какие должности они занимают.

Курс Стратегічний маркетинг Від хаосу до системного маркетингу разом із B2C-директоркою у Kyivstar Цікаво

Основной расчет состоит в следующем. Согласно данным Минюста, в настоящее время в Украине насчитывается 271,7 тыс. IT-ФОПов. Согласно прошлогоднему портрету айтишника известно, что 87% всех IT-специалистов оформлены как ФОП. Так что можно предположить, что сейчас в Украине всего около 312 тыс. айтишников. Согласно данным зарплатного опроса, доля женщин составляет 23%. Из этого следует, что в украинской IT-сфере насчитывается около 240,5 тыс. мужчин и 71,8 тыс. женщин.

Приблизительно половина всех айтишников — разработчики, и только 8% из них составляют женщины. Значительно больше женщин в двух последующих по количеству людей специализациях – 36% женщин среди QA и 39% среди менеджеров. Наибольшую долю в отношении мужчин женщины составляют в таких специализациях, как HR/Recruiting – 92% и Customer Success – 73%.

Если рассмотреть, какие специализации выбирают женщины для работы, самая популярная будет QA – 27% всех женщин работают тестировщицами. Также интересно, что разработчиц по количеству столько же, как и специалисток по HR/Recruiting – 17%. Несколько меньшие доли женщин среди менеджеров – 10%, дизайнеров – 7%, аналитиков – 7%, маркетологов – 6%. Достаточно мало специалисток по Data Science – 2% и Support, Sales и Customer Success – по 1%. Также примечательно, что большинство женщин имеют технические специализации, как и все айтишники в целом.