Юпитер похудел, а ты — нет: размеры планеты меньше, чем считали последние 50 лет

Как отмечает профессор с кафедры наук о Земле и планетах Йохай Каспи, зная расстояние до Юпитера и наблюдая за его вращением, можно определить его размеры и форму, однако для получения более точных результатов необходимы более сложные методы. Старший научный руководитель, который возглавил исследование, доктор Эли Галанти подчеркивает, что форма планеты, как считалось до сих пор, была определена исследователями по всего шести измерениям, сделанным почти полвека назад космическими аппаратами NASA «Voyager» и «Pioneer».

«Эти миссии заложили основу, но теперь у нас появилась редкая возможность возглавить анализ 26 новых измерений, сделанных космическим аппаратом NASA «Juno», — объясняет Галанти.

Запущенный в 2011 году, Juno вращается вокруг Юпитера с 2016 года, передавая NASA необработанные данные. В 2021 году космическое агентство продлило его миссию, чтобы он и в дальнейшем мог изучать планету и ее спутники. Новая траектория позволила космическому аппарату пройти позади Юпитера, чего он не мог сделать на предыдущей орбите.

«Прохождение аппарата Juno за Юпитером открывает возможности новых научных исследований. Когда космический аппарат проходит за планетой, его радиосигнал блокируется и искажается атмосферой планеты. Это позволяет точно измерить ее размеры», — отмечает руководитель программы этого космического аппарата доктор Скотт Болтон.

По словам аспирантки Марии Смирновой, которая разработала специальную методику обработки новых данных от Juno, исследователи отслеживали, как радиосигналы изгибаются во время прохождения через атмосферу планеты. На базе полученной информации были созданы подробные карты температуры и плотности Юпитера, которые дали четкое представление о его размерах и форме.





Согласно новым данным, Юпитер оказался гораздо меньше, чем считалось до этого. Его ширина на экваторе примерно на 8 км меньше, а на полюсах планета более плоская на 24 км. Одним словом, он более сплющенный по сравнению с предыдущими оценками. В связи с этим Йохай Каспи подчеркивает, что учебники придется обновить. Он добавил, что размер Юпитера не изменился, однако изменился способ измерения.

«Эти несколько километров имеют значение. Небольшое смещение радиуса позволяет нашим моделям внутреннего строения Юпитера гораздо лучше соответствовать как данным о гравитации, так и измерениям в атмосфере», — отмечает Эли Галанти.

Каспи также добавляет, что предыдущие измерения не учитывали мощные ветры на Юпитере. Включив эти экстремальные ветры в свои расчеты, команда Вейцмана устранила давние расхождения в более ранних измерениях. Работа над изучением ветров связана с недавним исследованием Каспи и доктора Нимрода Гавриэля, посвященным большим полярным циклонам Юпитера. В этом исследовании использовались измерения движения этих циклонов, проведенные аппаратом Juno, для прогнозирования их глубины распространения вглубь планеты. В целом улучшенное понимание ветров Юпитера позволяет ученым прояснить взаимосвязь между атмосферой планеты и ее глубокими недрами. По мнению Каспи, Юпитер, вероятно, был первой планетой, образовавшейся в Солнечной системе. Дальнейшее изучение приближает ученых к пониманию того, как формировалась Солнечная система и планеты, подобные Земле.

Мы писали, что космический аппарат Juno снял Юпитер в деталях и отправил снимки на Землю. Кроме того NASA запустило зонд Europa Clipper к ледяному спутнику Юпитера.

