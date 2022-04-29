Юстировка «Джеймса Уэбба» завершена. Телескоп прислал на Землю снимки, сделанные всеми четырьмя научными инструментами

Юстировка космического телескопа «Джеймса Уэбба», запущенного 25 декабря 2021 года, полностью завершена. Теперь космическая инфракрасная обсерватория способна делать четкие, хорошо сфокусированные изображения с помощью каждого из четырех мощных научных инструментов. Теперь «Джеймс Уэбб» готов перейти к следующей и последней серии приготовлений, известных как ввод в эксплуатацию научных инструментов. Этот процесс настройки и тестирования приборов займет около 2 месяцев. А уже летом начнутся первые научные операции, сообщило NASA.

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На последних инженерных изображениях космическая обсерватория показала часть Большого Магелланова Облака, небольшой галактики-спутника Млечного Пути. На снимках оно выглядит как плотное поле из сотен тысяч звезд. Размеры и положение изображений дают представление об относительном расположении каждого из инструментов «Джеймса Уэбба» в фокальной плоскости телескопа.

Три инструмента визуализации телескопа — NIRCam (изображения сделаны на длине волны 2 микрона), NIRISS (1,5 микрона) и MIRI (7,7 микрона, поэтому видно излучение межзвездных облаков, а также звездный свет). Инструмент NIRSpec представляет собой скорее спектрограф, чем формирователь изображений, но он может делать изображения размером 1,1 микрона для калибровки и захвата цели. Темные области на снимках NIRSpec связаны со структурой его массива микрозатворов, которых несколько сотен тысяч. Их можно открывать или закрывать, чтобы выбрать, какой свет попадает в спектрограф.

Датчик точного наведения «Джеймса Уэбба» отслеживает путеводные звезды, чтобы точно наводить обсерваторию.

Качество изображений «ограничено дифракцией». То есть, четкость деталей настолько высока, насколько это физически возможно, учитывая размер телескопа. С этого момента изменения в зеркалах будут очень небольшими, периодическими регулировками сегментов главного зеркала.

Далее команда инфракрасной обсерватории сосредоточит свое внимание на вводе в эксплуатацию научных приборов. Каждый прибор представляет собой сложнейший набор детекторов, оснащенных уникальными линзами, масками, фильтрами и специализированным оборудованием, которое помогает ему выполнять научные задачи. В рамках ввода в эксплуатацию научного инструмента телескопу будет приказано показывать на разные области неба, где общее количество солнечного излучения, попадающего на обсерваторию, будет варьироваться, чтобы подтвердить термостабильность при изменении цели.

В первые задачи «Джеймса Уэбба» входит изучение экзопланет, протоскоплений, околозвездных дисков, квазаров, транснептуновых объектов и комет.