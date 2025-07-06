ИИ-помощник Copilot теперь ищет файлы на Windows 10 и 11 — лучше и быстрее Windows Search

Microsoft расширяет функциональные возможности Copilot. С последним обновлением этот цифровой помощник получил возможность искать локальные файлы на вашем компьютере, включая те, которые синхронизируются с OneDrive. Ранее эта функция была доступна только участникам программы Windows Insider, а теперь распространяется среди всех пользователей Windows 11 и даже Windows 10. Немного ранее Microsoft запустила поисковик Copilot.

После первых тестов впечатления журналистов ресурса Windows Latest — довольно положительные. Поиск работает быстро и на удивление точно благодаря тому, что Copilot Search использует стандартный индекс Windows Search. То есть тот самый, который, скажем так, не всегда поражал стабильным качеством результатов, но в сочетании с Copilot вдруг ожил.

В проведенных тестах Copilot успешно находил распространенные типы файлов, которые обычно открываются через стандартные программы Microsoft: docx, xlsx, ppt, txt, pdf и другие. Но если вы, например, Flutter-разработчик и ищете .dart — зря надеетесь. В этом смысле Copilot Search не является всемогущим и не претендует на полноценный файловый менеджер.

Сценарии использования простые, но полезные. Вспомнили, что неделю назад редактировали резюме, но забыли, куда вы его сохранили? Если оно в пределах разрешенных Copilot папок (а это по умолчанию — Documents и Downloads), то найти его — несколько секунд. И да, границы доступа можно менять в настройках конфиденциальности Windows.

Когда вы вводите запрос вроде «найди мое резюме» или «покажи последние Excel-файлы», Copilot не придумывает ничего магического. Он просто преобразует ваш запрос на человеческом языке в типичный поисковый запрос для File Explorer. Например, команда «найди резюме с моим именем Mayank» преобразуется во что-то вроде:

filename:Mayank OR resume kind:NOT folder.

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То есть он не анализирует содержимое документов, а ищет в Windows Search (и OneDrive, если включена синхронизация) только по имени, типу и дате. И при этом Copilot Search работает быстрее Windows Search. Если хотите, чтобы Copilot читал содержимое файлов — это можно отдельно разрешить в настройках. Есть и удобное дополнение — только что найденный документ можно сразу добавить в окно создания сообщения и дать уточняющий запрос.

Стоит заметить, поиск Copilot по умолчанию выключен — из соображений приватности. Включить его можно вручную в настройках Copilot. И для этого не надо иметь подписку Copilot Pro. Функция уже постепенно появляется в обновлениях для всех пользователей Windows 11 и и Windows 10.

В последнее время Microsoft активно развивает возможности Copilot. Недавно ИИ-помощник научился видеть экран Windows 11.

Источник: Windows Latest