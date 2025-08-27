ИИ "съел" 13% вакансий джуниоров в программировании, финансах и техобслуживании за три года, — исследование Стэнфорда

Молодые специалисты в течение трех лет потеряли более чем десятую часть возможностей трудоустройства из-за ИИ. Джуниоры страдают, а ситуация мидлов и выше улучшилась.

Новое исследование Стэнфордского университета показывает, что искусственный интеллект значительно усложняет начинающим поиск работы в разработке ПО, обслуживании клиентов, финансах и администрировании, сообщает Bloomberg. За последние три года их занятость снизилась на 13%.

По оценкам авторов, Лаборатории цифровой экономики Стэнфорда и экономиста Эрика Бриньйольфссона, больше всего от этого пострадали молодые люди в возрасте 22-25 лет. Исследование, в частности, отслеживало данные системы обработки заработной платы Automatic Data Processing и рассматривало сведения о заработной плате тысяч компаний с вмиллионами сотрудников в США в целом.

В то же время тенденции трудоустройства остались неизменными или улучшились для более опытных работников в тех же отраслях — даже тех, где сильнее всего сократились начальные должности. Вероятно, производительность старших работников повысилась благодаря ИИ, или же, как в случае крупнейшего австралийского банка, на них просто перешла часть обязанностей с ликвидированных должностей. Также выросла занятость неопытной молодежи в низкотехнологичных отраслях.

Хотя недавнее исследование MIT показало, что большинство предприятий, использующих ИИ, не увидели значительного улучшения прибыльности, многие компании все же внедрили ИИ за счет должностей для начинающих. Как отмечает Tom’s Hardware, в некоторых отраслях такое внедрение может повредить росту начинающих и в определенной степени «обескровить» их.

Существует два подхода к внедрению ИИ: уволить и ликвидировать должности «ненужных» или повысить производительность работы и наращивать обороты бизнеса без сокращения рабочей силы. Если искусственный интеллект заставит высокопроизводительных работников работать лучше, но ликвидирует роли, которые позволили им достичь этого опыта, откуда возьмется следующее поколение программистов, бухгалтеров и помощников администраторов?