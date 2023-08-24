З Днем Незалежності! Google прикрасив головну сторінку святковим дудлом, який намалювала київська художниця Поліна Дорошенко

Цьогорічний День Незалежності має не менше особливе значення, ніж торішній (і взагалі будь-які минулі та майбутні), оскільки українців продовжують відстоювати своє право на свободу та життя і вільній та незалежній Україні у мужній боротьбі проти російського вторгнення, яке триває. Це державне свято вшановує незламність духу українського народу та пам’ять усіх, хто віддав життя за свою країну — включно з тими, хто воює саме зараз. Вже традиційно Google змінив звичний логотип на головній сторінці та прикрасив її новим особливим дудлом, який більшість українців вже напевно встигли помітити.

Саме в цей день у 1991 році Верховна Рада ухвалила Акт проголошення незалежності України, а депутати вивісили державний прапор у залі засідань, що ознаменувало вихід зі складу Радянського Союзу.

Цей яскравий дудл зображує парад із представниками різних верств українського суспільства, які об’єднані спільною гордістю за свою країну та її незалежність і рухаються у майбутнє. Його автор — художниця з Києва Поліна Дорошенко. Використані в ньому жовті та сині кольори Прапору України надають дудлу особливий національний характер — вони символізують ясне небо, яке огортає безкраї пшеничні поля, що можна побачити по всій країні. Крім того, дудл уособлює незламність духу народу та любов до свободи.

“В дудлі я хотіла показати, що ми – і різні, і об’єднані; і закладала сенси в більшість деталей – починаючи від кольору кросівок, деталей традиційного одягу та вишивки і керамічного півня, що став символом незламності, стійкості, незважаючи на всі сьогоденні виклики. Тут ми можемо побачити прообрази як сучасників, так і людей, які зустрічали Незалежність України 32 роки тому.” Поліна Дорошенко, українська художниця

Редакція ITC.ua приєднується до святкування Дня Незалежності України. Вітаємо всіх та просимо не забувати завдяки кому ми зараз маємо цю можливість. Будь ласка, підтримуйте ЗСУ, щоб синьо-жовтий стяг, який ми шанували вчора, майорів над усією незалежною та суверенною Україною.