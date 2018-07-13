За космическое путешествие на корабле Blue Origin New Shepard попросят минимум $200 тыс.

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За место на туристическом космическом корабле New Shepard желающим посмотреть на родную планету из космоса и провести несколько минут в невесомости придется выложить минимум $200 тыс. Об этом сообщает источник со ссылкой на двух анонимных информаторов, знакомых с планами компании Blue Origin, принадлежащей богатейшему человеку в мире Джеффу Безосу.

Как сообщается, стоимость билета будет колебаться до $300 тыс.

Напомним, разработанная Blue Origin система New Shepard состоит из многоразовой ракеты-носителя и пассажирской капсулы, рассчитанной на шесть пассажиров. Ракета поднимает капсулу выше линии Кармана (условная граница космоса на высоте в 100 километров), чтобы подарить пассажирам несколько минут пребывания в невесомости и редкую возможность взглянуть на Землю с этой высоты, прежде чем капсула на парашютах опустится обратно на поверхность Земли.

К настоящему моменту Blue Origin уже восемь раз запускала New Shepard, однако до сих пор на ракете в космос летали только дафнии и манекен.

Сроки начала коммерческих полетов пока не называются. Ранее Blue Origin ориентировалась на 2018 год, но затем сроки перенеслись на апрель 2019.

Недавно Blue Origin сообщала, что желающие смогут купить билет на один из будущих полетов уже в начале 2019 года. Также компания подтвердила «скорое» начало тестовых пилотируемых полетов с участием сотрудников самой Blue Origin.

Отметим, что прямой конкурент Blue Origin, компания Virgin Galactic Ричарда Брэнсона, уже несколько лет продает билеты на свой космоплан VSS Unity, который все еще проходит тестовые испытания. По имеющейся информации, к настоящему моменту Virgin Galactic уже продала 650 билетов по цене $250 тыс. за штуку. Существуют также и другие проекты многоразовых суборбитальных космических кораблей, например, 20-местный китайский ракетоплан.

Источник: Reuters