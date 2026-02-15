Забудьте о подорожании SSD: новый патент Sony поместит игры PS5 и PS6 всего в 100 МБ

Несмотря на достижения, облачный гейминг все еще имеет недостатки по сравнению с локальным запуском игр. Новый патент Sony сочетает оба подхода, что может привести к меньшим инсталляциям игр для PS5 и PS6. Исполняемые файлы будут работать на консоли, минимизируя задержку и потребность в обновлении репозитория.





Спрос со стороны центров обработки данных для ИИ повысил цены на память и SSD. Поклонники PlayStation с большими библиотеками часто удаляют игры вместо расширения хранилища PS5. Патент Sony предлагает способ уменьшить размер файлов без недостатков облачного гейминга. Tech4Gamers обнаружил документ с датой публикации 4 февраля 2026 года. Хотя патент имеет схожую цель с представлением от июля 2025 года, в нем описан другой метод уменьшения размера игр для PS5 и, потенциально, PS6. Концепция предусматривает загрузку только критически важных ресурсов или лаунчера игры. Код работал бы на консоли или другом устройстве, а не на сервере, что значительно уменьшает задержку.

Патент Sony под названием «Asset Streaming System and Method» признает возможность использования текстур и звука более низкого качества. Для наилучшего опыта, вероятно, все еще понадобится высокоскоростное интернет-соединение. Несмотря на это, игроки в соревновательные игры могут наконец-то получить альтернативу облачному геймингу без задержки ввода. На изображении ниже показана блок-схема процесса по стримингу игровых ресурсов из патента Sony Asset Streaming System and Method. Она поэтапно иллюстрирует, как работает система.

Суть схемы: игра запускается локально на консоли, но ее контент (ассеты) подтягивается динамически, от базовых до высококачественных. Это позволяет резко уменьшить начальный размер игры и экономить SSD, не переходя на полноценный облачный гейминг с задержками, одновременно получая хорошую картинку и звук. То есть, система позволяет игре работать на консоли, даже если изначально загружены только базовые ресурсы. Сначала игра запускается с минимальным пакетом текстур, моделей и звуков. Затем она анализирует, что именно видно на экране, и решает, какие ресурсы надо подгрузить в лучшем качестве. Новые ресурсы подтягиваются только по необходимости, и игра заменяет ими старые, базовые версии во время рендеринга кадров.

Насколько меньше будут будущие игры? Для игр PS5, где тайминг не является столь критичным, главным преимуществом является значительное уменьшение размера инсталляции. Начальный пакет может составлять всего 100 МБ вместо 10 ГБ или 100 ГБ. В процессе игры система будет загружать файлы по мере необходимости и удалять ненужные ресурсы. В отличие от владельцев Xbox Series X, у пользователей PlayStation есть больше вариантов сторонних обновлений хранилища для PS5. Однако высокие цены на SSD часто заставляют геймеров пересматривать решение о покупке аксессуаров. Гибридное облачно-локальное решение также имеет очевидные преимущества для будущей консоли Sony.

Игры следующего поколения класса AAA, вероятно, будут занимать еще больше места на системах. Патент предлагает некоторое облегчение, ведь покупатели уже обеспокоены более высокой, чем ожидалось, ценой PS6. Хотя производитель может решить не увеличивать объем хранилища консоли, технология может оказаться непрактичной. Меньшая задержка является преимуществом, но непонятно, насколько пострадает четкость изображения и звука.





Источник: NotebookCheck.net