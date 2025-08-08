banner
Следующая Xbox будет мощнее PS6, — инсайдер

Маргарита Юзяк

Следующая Xbox будет мощнее PS6, — инсайдер

Инсайдеры поговаривают, что новая Xbox снова будет мощнее следующей PS6. По данным KeplerL2, отрыв будет такой же, как между Xbox Series X и PS5.

Если верить слухам, то Microsoft хочет удержать более высокие позиции в следующем поколении, учитывая как несколько лет назад доходы от продажи устройств Xbox упали на 30%. Инсайдер с хорошей репутацией в техносообществе сравнил будущие консоли с видеокартами: Xbox соответствует уровню NVIDIA GeForce RTX 5080, а PS6 — AMD Radeon RX 9070XT. В итоге преимущество Xbox по мощности получается где-то на 20%.

Это соотносится с тем, как в 2024 году вице-президент Xbox Сара Бонд описывала планы компании: «самый большой технический скачок в поколении аппаратного обеспечения». Хотя пока это громкое заявление на бумаге. Опыт показывает: технические характеристики не всегда решают все. Предыдущее поколение — пример того, как даже с меньшей мощностью PS5 вышла вперед.

Кроме того, больше всего решают игры, в частности эксклюзивы. Недавно компания решила портировать свои тайтлы на PS5, где они выстрелили. Поэтому в глазах геймеров причин покупать консоль от Microsoft может стать меньше. Еще один вопрос — цена. Пока что непонятно, не обернется ли техническое превосходство Xbox в больший ценник. Sony вполне может снова сделать ставку на более доступную модель, как в случае с PS5 Digital Edition.

Однако пока все эти заявления — лишь утечки, ближайший год точно принесет больше конкретики. И игрокам, и инсайдерам осталось только подождать.

