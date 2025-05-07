PS6, ты? В трейлере GTA 6 нашли загадочную консоль, похожую на новинку Sony

Во втором трейлере GTA 6 зрители успели заметить не только новые детали игры, но и загадочную консоль, которая напоминает PlayStation.

И если быть точнее — это то, что геймеры успели в шутку окрестить «тизером PS6». На 1:16 минуте трейлера героиня Люсия возвращается домой, а ее напарник Джейсон тем временем лежит на диване и смотрит телевизор. Рядом с экраном — белое устройство, похожее на игровую консоль. На вид оно близко к PS5, но не идентично. Оно немного тоньше и имеет длинную синюю подсветку по центру, что заметно отличает его от актуальной модели.

«PS6 вытекла!!!» — написал один пользователь в X (Twitter)выложив скриншот консоли.

Кто-то уже успел пошутить, что: «Мы получили тизер PS6 перед GTA 6». Сама же консоль в кадре не просто отсылка к PlayStation. В сцене также виден контроллер, очень похожий на DualSense, а трейлер сопровождает пометка, что видео полностью записано на PS5. Возможно, что Sony могла заключить маркетинговую сделку с Rockstar, как это уже бывало раньше. Это могло бы объяснить намеренное присутствие бренда в трейлере, хотя возможно речь идет о PS5 Pro.

И это вполне логично, если вспомнить, что GTA 6 — самая ожидаемая игра десятилетия. Sony точно хотела бы использовать ее запуск, чтобы продвинуть PS5 Pro перед релизом игры в мае 2026 года. Учитывая, что игра изначально выйдет лишь на консолях, то PS5 Pro станет лучшей платформой для прохождения. Но и о самой PS6 немало слухов, например, что процессоры к ней появятся в 2026 году.

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Но на теориях о PS6 пользователи не остановились, потому что кто-то обратил внимание и на другие детали трейлера. Например, в сцене с Джейсоном увидели намеки на возвращение классической сети оружейных магазинов. А другие считают, что среди героев можно заметить кого-то очень похожего на Фила Кэссиди — старого знакомого из Vice City. Хотя такое появление выглядит маловероятным из-за временных рамок, поэтому предполагают, что это мог быть родственник.

Другие пошли дальше: говорят, что в игре могут быть ремастеры старых частей серии в виде мини-игр. Например, писали об эмуляции Vice City.

«Представьте, что они просто случайно добавили ремастер GTA 4 в качестве мини-игры. Каковы шансы, что мы получим Vice City в эмулированном виде в игре?» — рассуждает Crazy-Path-7929.

Конечно, все это лишь фанатские фантазии. Хотя о PS6 уже некоторое время бушуют слухи в интернете, но подобная рекламная кампания PS5 Pro выглядит реалистичнее. А возвращаясь ко второму трейлеру стоит добавить, что Rockstar рассказала о шесть доступных локаций в GTA 6

Источник: IGN / Games Radar