Загадочная услуга «Роуминг в самолете» от «Киевстар» обошлась украинцу в 3800 грн

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Один из абонентов оператора сотовой связи «Киевстар» Александр Довгопол попал в очень неприятную ситуацию, о которой он рассказал на своей странице в социальной сети Facebook. Пребывая в самолёте на высоте 10 км, он получил SMS-сообщение, информирующее об услуге «Роуминг в самолетах» от «Киевстар» с довольно дорогостоящими тарифами: исходящие звонки — 150 грн/мин, входящие звонки — 150 грн/мин, исходящие SMS — 15 грн, GPRS — 20 грн за 50 КБ.

В тот же момент, по словам Александра, на его смартфоне загорелся значок EDGE и начали обновляться мессенджеры.

«Заподозрив, чем это пахнет, тут же вырубил телефон, но не помогло: по прилету обнаружил на счету минус 3800 грн! Стоит ли говорить, что я о такой услуге даже не слышал, не то что не заказывал», — написал Александр Довгопол.

Услуги «Роуминг в самолетах» у «Киевстара» Александр не нашел — ни на сайте, ни в кабинете пользователя. Поиск в Google также не дал информации о такой услуге. Услуга с такими ценами обнаружилась в разделе FAQ на странице роуминга от «Киевстар» и позиционируется, как все тот же роуминг, но при потреблении «вне суши». В теле самой услуги сообщается:

«Под роумингом вне суши следует понимать связь на авиа- и морском транспорте, а также спутниковую связь».

Однако, по словам юриста Александра Ярецкого, юридически такая формулировка не относится к путешествиям по воздуху — только на воде. Кроме того, по словам Александра Довгопола, текст про авиа появился на странице описания услуги уже после инцидента.

В «Киевстаре» подтвердили, что данная услуга по предоставлению мобильной связи «в воздухе» или «на воде» является частью услуги «Роуминг». Регистрация SIM-карты абонента в роуминге происходит автоматически при условии, что на борту самолёта либо корабля есть сеть зарубежного мобильного оператора. После регистрации на мобильный телефон приходит SMS-cообщение с информацией о тарифах на услугу.

«Тарифы на мобильную связь «в воздухе» или «на воде» устанавливаются зарубежными компаниями-провайдерами. Зарубежные телеком-операторы, предоставляющие связь в воздухе, применяют сложные, высокотехнологичные решения для обеспечения безопасности перелетов и предупреждения возможных помех со стороны мобильного оборудования клиентов. Поэтому тарифы высокие», — комментируют в «Киевстаре».

Роуминг в самолете доступен для абонентов в том случае, если на борту установлено специальное оборудование зарубежного мобильного оператора. Среди авиакомпаний, на рейсах которых установлено такое оборудование, Air France, KLM, Lufthansa, Qatar Airways, Turkish Airlines и другие. В «Киевстар» заявляют, что о наличии такого оборудования и возможности использовать мобильную связь на борту рейса следует уточнять у сотрудников авиакомпании, услугами которой абонент планирует воспользоваться.

В компании уверяют, что данная услуга доступна абонентам оператора более 10 лет. Однако она является нишевой, и ею пользуется небольшое количество абонентов «Киевстар» (точное число не назвали).

Довгопол утверждает, что разбирательство по его случаю продолжалось 3 недели, после чего он получил категорический отказ в возврате средств — списание признали корректным, а о подключении абонента предупредили посредством вышеуказанного SMS.

«Если коротко: ничего не вернем, надо было читать правила предоставления услуг. При этом читать эти правила нужно было на сайтах неких операторов OnAir и Aeromobile (видимо, это те ребята, которые технически обеспечивают интернет в самолете)», – написал Александр.

О том, что «абонент не прав», написал и президент «Киевстар» Петр Чернышов в комментариях к посту.

«Незнание не освобождает от ответственности. Поэтому, если абонент не планирует использовать мобильный интернет в роуминге, «Киевстар» рекомендует его попросту отключить услугу передачи данных в настройках телефона. Во время полета в самолете мы рекомендуем переводить телефон в авиарежим, а в настройках мобильного телефона устанавливать обновления мобильных приложений через Wi-Fi, что позволит избежать автоматического обновления программ через мобильный интернет», — комментируют у оператора.

Источник: AIN