Захищений ноутбук Acer ENDURO Urban N3 вже доступний в Україні за ціною від 19799 грн





Компанія Acer оголосила про початок продажів в Україні мобільного комп’ютера ENDURO Urban N3, що сертифікований згідно армійських стандартів захисту. Модель є однією з найлегших у категорії міцних ноутбуків та орієнтована на потреби мобільних категорій користувачів, що бажають бути ближче до природи та мати при собі мобільний комп’ютер навіть у найбільш екстремальних пригодах.

Ноутбук Acer ENDURO Urban N3 – універсальне рішення, що забезпечує значну автономність за високої продуктивності та посиленого захисту. Модель здатна витримати далекі мандри та непересічні пригоди або просто ефективно працювати подалі від міської метушні. ENDURO Urban N3 спеціально розрахований на стійкість до падіння та впливу води. Пристрій отримав сертифікацію за армійськими стандартами США MIL-STD 810H та IP53, але водночас вирізняється з-поміж аналогів тонким і легким корпусом завтовшки всього 21,95 мм та вагою 1,85 кг.

Корпус має зміцнені гумовими накладками усі чотири кути, що забезпечують цілісність пристрою в разі падіння. На додачу динаміки, клавіші, усі порти та роз’єми мають захист, що перешкоджає потраплянню вологи усередину корпусу. Для виведення рідини, що потрапила усередину пристрою, застосовується унікальний вентилятор Aquafan з водовідштовхувальними властивостями та система дренажів. ENDURO Urban N3 стійкий до вібрації, дії пилу та піску, а також впливу екстремальних температур у діапазоні від –32°С до + 49°С.

Новинка використовує сучасні компоненти: процесор Intel Core 11-го покоління, до 32 ГБ ОЗП DDR4, що забезпечує достатню швидкодію, а також має на борту дискретний відеоадаптер NVIDIA GeForce MX330. Система зберігання даних передбачає SSD-накопичувач PCle NVMe або традиційний жорсткий диск обсягом до 1 ТБ для зберігання інформації офлайн. Ноутбук обладнано усіма сучасними засобами комунікацій: USB Type-C, USB 3.2 Gen 2, HDMI 2.0 та бездротовими модулями Wi-Fi 6 і Bluetooth 5.1. Головна відмінність від аналогів: матовий дисплей Full HD (1920х1080) з діагоналлю 14 дюймів та яскравістю 450 ніт, що дозволяє працювати за будь-якого освітлення. Акумулятор забезпечує до 13 годин автономної роботи.

В Україні можна придбати наступні конфігурації: Acer ENDURO Urban N3 EN314-51W (NR.R18EU.002) — 19799 грн, Acer ENDURO Urban N3 EN314-51W (NR.R18EU.003) — 23799 грн, Acer ENDURO Urban N3 EN314-51WG (NR.R19EU.005) — 31199 грн.

Джерело: Acer