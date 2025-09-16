Запущен первый в мире квантовый компьютер на кремниевых чипах

Стартап из Лондона Quantum Motion представил первый полнофункциональный квантовый компьютер на кремниевых чипах.

Первый в мире кремниевый квантовый компьютер был развернут в Национальном центре квантовых вычислений Великобритании (NQCC). Впервые квантовый компьютер был создан с использованием процесса изготовления кристаллов на основе структуры металл-оксид-полупроводник (КМОП) — той же транзисторной технологии, что используется в обычных компьютерах. Ключевым стало создание криоэлектроники, которая сочетает кубиты с управляющими микросхемами, работающими при сверхнизких температурах.

«Это переломный момент в развитии квантовых вычислений. Сегодняшнее заявление демонстрирует возможность создания надежного и функционального квантового компьютера с использованием самой масштабируемой в мире технологии, пригодной для массового производства», — заявил гендиректор Quantum Motion Джеймс Пеллис Диммок.

Система сочетает в себе квантовый процессор с пользовательским интерфейсом и стеком управления, который поддерживает стандартные отраслевые фреймворки, такие как Qiskit и Cirq. Он также отличается оптимальным для центра обработки данных пространством, занимая всего три 19-дюймовые серверные стойки, в которых размещаются холодильник для разводки и встроенная электроника управления.

Вспомогательное оборудование работает отдельно от основной системы, что обеспечивает легкую интеграцию в стандартные среды центров по обработке данных. Модульная система позволяет модернизацию до значительно более мощных квантовых процессоров без увеличения габаритов системы.

Quantum Motion использовал крупносерийные промышленные процессы изготовления 300 мм микросхем на коммерческих литейных заводах для создания кубитов. Архитектура, стек управления и подход к производству рассчитаны на масштабирование для размещения миллионов кубитов и прокладывают путь для отказоустойчивых, масштабируемых и коммерчески жизнеспособных квантовых вычислений.

По словам президента стартапа Хьюго Салеха, Quantum Motion находится на пути к выводу на рынок коммерческих квантовых компьютеров уже в течение ближайших 5 лет. Ключевой квантовый процессор объединяет вычислительные, считывающие и управляющие компоненты в один плотный, повторяющийся массив. Такая конструкция позволяет в будущем расширять количество кубитов до миллионов на кристалл без изменения физических габаритов.

Представители стартапа заявляют, что их компьютер представляет собой прорыв в машинном обучении на базе искусственного интеллекта, обеспечивая более эффективную работу и автоматизированные алгоритмы управления и калибровки.

