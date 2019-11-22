Запуск электронных водительских прав и техпаспорта отложили на середину декабря





В конце октября Министерство внутренних дел анонсировало скорый запуск в Украине электронных водительских прав и техпаспорта на базе мобильного приложения «Дія», являющегося частью нашумевшей инициативы «Держава в смартфоні». Услуга должна была стать доступна в этом месяце, но вот сейчас стало известно, что сроки немного сдвинулись. Теперь запуск «Дії» планируют на серединку декабря. Новые сроки в комментарии hromadske сообщил первый заместитель главы Минцифры Алексей Выскуб.

«Первый релиз [видимо, речь о версии — прим.ред.] мобильного приложения заработает с водительскими правами и техпаспортом. Фактически, их показывают патрульной полиции, которая должна иметь планшеты, подключенные к соответствующему реестру. Так, полицейские с помощью QR-кода на правах проверят в соответствующем реестре, что машина принадлежит вам и у вас есть права», — приводит источник слова первого заместителя главы ведомства.

Напомним, благодаря новому сервису МВД водители смогут использовать цифровые версии водительского удостоверения и свидетельства о регистрации транспортного средства, которые будут иметь такую же юридическую силу, как физические пластиковые документы. Работать все будет через вышеупомянутое мобильное приложение Единого государственного веб-портала электронных услуг «Дія». В последнем также планируется кнопка быстрого перевыпуска прав в случае потери с последующей отправкой нового документа по почте.

С помощью «Дії» граждане также смогут проверить реальность документов друг друга. Для этого через приложение нужно будет сфотографировать соответствующий QR-код, программа отправит запрос в необходимый реестр и покажет ответ, был ли документ издан в рамках проекта «Дія» и действителен ли он.

В дальнейшем разработчики обещают расширить функциональность сервиса, позволив создавать электронные версии и других документов: студенческого билета, налогового номера и паспорта.

«Примерно в первом квартале следующего года мы планируем выйти даже на цифровой паспорт гражданина. Безусловно, он будет с ограниченным использованием. Есть довольно сложные кейсы, где используют паспорт, но для того, чтобы сесть на поезд или внутренние авиаперевозки, смартфона будет достаточно», — добавил Алексей Выскуб.

Источник: hromadske