Уже в ноябре. МВД озвучило сроки запуска электронных водительских прав и техпаспорта в смартфоне





Анонсированное на днях правительством в рамках инициативы «Держава в смартфоні» мобильное приложение «Дія» для создания цифровых копий водительского удостоверения и техпаспорта станет доступно уже в следующем месяце (увы, точная дата запуска пока неизвестна). Об этом на пресс-конференции сообщил заместитель министра внутренних дел Сергей Гончаров, передает УНИАН.

Чиновник подчеркнул, что система будет работать с документами современного образца, то есть с пластиковыми картами. Бумажные водительские права и технические паспорта советского образца, а также ламинированные, которые выдавались в 1990-м – 2000-м годах, будут недоступны для оцифровки. Поэтому владельцам таких документов необходимо будет обменять их на новые документы, чтобы иметь возможность воспользоваться новшеством.

Благодаря новому сервису МВД водители смогут использовать цифровые версии водительского удостоверения и свидетельства о регистрации транспортного средства, которые будут иметь такую же юридическую силу, как физические пластиковые документы. Работать все будет через вышеупомянутое мобильное приложение Единого государственного веб-портала электронных услуг «Дія». Чтобы получить электронные права и техпаспорт, электронную идентификацию, нужно будет установить приложение на смартфон, пройти электронную идентификацию и подать соответствующий запрос на создание документов. При наличии в единой информационной системе МВД всех сведений обработка и создание копий не должно занять много времени. Водитель может предъявлять эти документы полицейскому со своего смартфона, а тот с помощью специальных технических средств подтвердить данные в электронных ресурсах единой информационной системы МВД — проверка будет осуществляться по уникальному электронному идентификатору (QR-коду).

Впервые об инициативе в конце прошлого месяца рассказал вице-премьер по вопросам цифровой трансформации Михаилом Федоровым, но тогда никаких подробностей не раскрыли, а позавчера состоялся полноценный анонс услуги, но без указания сроков. В дальнейшем разработчики обещают расширить функциональность сервиса, позволив создавать электронные версии и других документов.

Напомним, одновременно с этой инициативой правительство также анонсировало другой проект, который позволит заказывать номера на авто через интернет у любого производителя.

Источник: УНИАН