Кабмин анонсировал скорый запуск водительских прав и техпаспорта в смартфоне, а уже к 2024 году правительство собирается перевести все госуслуги в онлайн

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На сегодняшнем заседании Кабинета Министров Украины был принят ряд решений, которые позволят в ближайшее время запустить такие онлайн-услуги, как электронные удостоверение водителя, техпаспорт и многое другое. Этот экспериментальный проект планируют регулярно расширяться новыми цифровыми услугами.

Одним из первых элементов «Государства в смартфоне» будет внедрение онлайн-сервисов государственных услуг для водителей в тестовом режиме. Уже вскоре в рамках проекта «Дія» заработает мобильное приложение с этими услугами.

Это значит, что скоро водители смогут не носить с собой права каждый день, а владельцы автомобилей — еще и техпаспорта. Затем предъявить техпаспорт в смартфоне смогут и особы, имеющие права на управление, но не являющиеся собственником данного автомобиля.

«Мы в Правительстве хотим, чтобы государственная система работала для людей. Не мешала, а облегчала жизнь украинцев. Наша цель — к 2024 году все услуги перевести в онлайн», — подчеркнул Премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

Также правительство приняло законопроект, который позволит заказывать номера на авто через интернет у любого производителя. В данный момент при регистрации транспортных средств гражданин может выбрать номерной знак исключительно из перечня который есть в сервисном центре.

По мнению КабМина, выигрывали от этого коррупционеры, которые «помогали» выбрать «красивый» номер, а также крупные монополисты — производители номеров. С принятием нового проекта это изменится и при регистрации транспортного средства человек будет получать свидетельство о его регистрации с выбранным номерным знаком. После этого он сможет заказывать у любого производителя нужный номер. Главное требование — соответствие номерного знака государственному стандарту.

Напомним, что в начале октября текущего года Министерство цифровой трансформации Украины дало старт внедрению SmartID, электронных водительских прав и студенческих билетов. Чуть раньше Михаил Федоров рассказал о введении электронных водительских удостоверений, запуске SmartID вместе с Приватбанком и других проектах в рамках инициативы «Держава в смартфоні» в интервью «Украинской правде».

Источник: КабМин Украины