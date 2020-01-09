Tesla Supercharger в Украине — первые три станции появятся уже в этом квартале





Уже в этом квартале Tesla откроет в Украине первые станции быстрой зарядки Supercharger, причем их будет не две, как планировалось изначально, а три. Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Tesla Club Ukraine Назар Шимоне-Давида, приурочив объявление к недавнему очередному скачку акций, вследствие которого компания Tesla стала дороже, чем Ford и GM вместе взятые.

Увы, больше никаких подробностей небезызвестный энтузиаст из сообщества владельцев Tesla в Украине не сообщил. При этом он подчеркнул, что знает точные местоположения будущих станций, но не может раскрыть эти сведения. С другой стороны, учитывая временные рамки, строительство станций должно вот-вот начаться, так что наверняка соответствующий анонс состоится в самое ближайшее время. Впрочем, учитывая, что изначально Tesla планировала построить две станции Supercharger в Житомире и Львове еще в далеком 2016 году, а затем несколько раз переносила сроки, к этим свежим срокам стоит относиться с изрядной долей скептицизма.

Сейчас на карте, отображающей уже построенные станции Supercharger и планы по расширению сети, потенциальными местами для строительства станцией в Украине отмечены локации на юге Ровенской области и рядом с Житомиром. С большой долей вероятности можно предположить, что третий Supercharger разместится где-то под Киевом.

Цена за кВт·ч на фирменных станций быстрой зарядки Tesla варьируется в зависимости рынка. Если брать соседнюю Польшу, где в прошлом году появился официальный СТО Tesla, тариф составляет 1,24 злотых или 7,8 грн за 1 кВт·ч. Кроме того, для автомобилей Tesla более ранних годов выпуска зарядка на станциях Supercharger является бесплатной.

Остается добавить, что в прошлом году Tesla представила третье поколение станций быстрой зарядки Supercharger V3 с удвоенной мощностью 250 кВт, и самая популярная модель Model 3, которая уже готова покорить рынок Китая, поддерживает эту мощность зарядки (всего за пять минут можно получить еще 120 км к запасу хода). Предыдущие поколение станций Supercharger обеспечивает выходной ток мощностью 120 кВт до 145 кВт.

Источник: Назар Шимоне-Давида Facebook