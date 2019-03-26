ЗАЗ запустил производство нового пригородного автобуса ЗАЗ А08

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)

Запорожский Автомобилестроительный Завод (ЗАЗ) сообщил о начале производства новой модификации автобуса малого класса ЗАЗ А08. Эта модель ориентирована на применение на пригородных маршрутах. Также сообщается о доступности и в школьной модификации.

Новый автобус ЗАЗ А08 построен на базе шаси Asia Star, тогда как конструкция кузова стала результатом собственных разработок украинского автопроизводителя. Новинка оснащается современным турбодизельным двигателем компании Weichai рабочим объемом 3 л, который характеризуется мощностью 103 л.с. при 3000 об/мин и крутящим моментом 400 Нм. Силовая установка отвечает экологическому стандарту Евро-5. Двигатель агрегатируется пятисупенчатой КПП. Из других конструктивных характеристик: руль с гидроусилителем, двухконтурная пневматическая тормозная система от Knorr-Bremse/Wabco, ABS и ESP.

Салон нового автобуса, в отделке которого использованы антивандальные материалы, позволяет с комфортом перевозить 28 пассажиров, а общая вместимость салона составляет 43 пассажира. Также в качестве стандартного оборудования установлен автономный отопитель, а в качестве опции доступен кондиционер салона. Автобус ЗАЗ А08 имеет габаритные размеры 7760х2430х2990 (ДхШхВ) и колёсную базу в 3800 мм. Передняя и задняя ось оборудованы зависимыми подвесками на двух полуэллиптических рессорах со стабилизатороми поперечной устойчивости и двумя амортизаторами.

Новый автобус ЗАЗ А08 будет презентован в рамках выставки City Trans Ukraine — 2019 в Киеве на территории НСК «Олимпийский» 28 и 29 марта и будет реализовываться через дилерскую сеть «Юниверсал Моторз Груп» по всей территории Украины.

Источник: ЗАЗ