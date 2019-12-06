За 11 месяцев 2019 года украинцы приобрели почти 7000 электромобилей, при этом более 90% из них — секонд-хенд

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Ассоциация «Укравтопром» опубликовала свежую статистику электромобильного рынка Украины за 11 месяцев 2019 года. Согласно данным источника, с января по ноябрь текущего года в нашу страну ввезли и зарегистрировали 6958 электромобилей, из которых легковых — 6453 штуки, коммерческих — 505 штук.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года спрос на легковые электромобили вырос на 34%, на коммерческие — на 62%. Как и раньше, украинский электрический автопарк продолжает пополняться в основном экземплярами, которая уже побывали в эксплуатации. Так, в регистрациях легковых авто на электротяге доля секонд-хенда составила 92%, а в части коммерческих еще больше — 96%.

Самым популярным легковым электромобилем в Украине остается Nissan Leaf — за 11 месяцев 2019 года 3030 автомобилей этой модели пополнили автопарк страны. Далее в Топ-10 электрокаров, со значительным отставанием от лидера, вошли:

Nissan Leaf — 3030 шт; Tesla Model S — 552 шт; Volkswagen Е-Golf — 325 шт; BMW i3 — 322 шт; Fiat 500е — 293 шт; Renault Zoe — 272 шт; Chevrolet Bolt — 232 шт; Mercedes-Benz B-Class EDrive — 228 шт; Tesla Model 3 — 209 шт; Tesla Model X — 204 шт.

В коммерческом сегменте лучше всего показал себя Renault Kangoo Z.E. с результатом 462 авто.

Источник: Укравтопром