За 11 месяцев 2019 года украинцы приобрели почти 7000 электромобилей, при этом более 90% из них — секонд-хенд
Ассоциация «Укравтопром» опубликовала свежую статистику электромобильного рынка Украины за 11 месяцев 2019 года. Согласно данным источника, с января по ноябрь текущего года в нашу страну ввезли и зарегистрировали 6958 электромобилей, из которых легковых — 6453 штуки, коммерческих — 505 штук.
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года спрос на легковые электромобили вырос на 34%, на коммерческие — на 62%. Как и раньше, украинский электрический автопарк продолжает пополняться в основном экземплярами, которая уже побывали в эксплуатации. Так, в регистрациях легковых авто на электротяге доля секонд-хенда составила 92%, а в части коммерческих еще больше — 96%.
Самым популярным легковым электромобилем в Украине остается Nissan Leaf — за 11 месяцев 2019 года 3030 автомобилей этой модели пополнили автопарк страны. Далее в Топ-10 электрокаров, со значительным отставанием от лидера, вошли:
- Nissan Leaf — 3030 шт;
- Tesla Model S — 552 шт;
- Volkswagen Е-Golf — 325 шт;
- BMW i3 — 322 шт;
- Fiat 500е — 293 шт;
- Renault Zoe — 272 шт;
- Chevrolet Bolt — 232 шт;
- Mercedes-Benz B-Class EDrive — 228 шт;
- Tesla Model 3 — 209 шт;
- Tesla Model X — 204 шт.
В коммерческом сегменте лучше всего показал себя Renault Kangoo Z.E. с результатом 462 авто.
Источник: Укравтопром