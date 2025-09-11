Жизнь на Марсе: NASA объявила о вероятных доказательствах

В NASA заявили, что марсоход Perseverance обнаружил вероятные признаки древней микробной жизни на Красной планете.

Образец породы, взятый Perseverance из древнего русла реки в кратере Джезеро, может содержать свидетельства существования древней микробной жизни. Образец был взят в 2024 году со скалы под названием «Водопад Чеява» и получил название «Сапфировый каньон».

В статье, опубликованной в журнале Nature, отмечается, что образец содержит потенциальные биосигнатуры — вещества или структуры, которые могут иметь биологическое происхождение. Фактически, речь идет о минералах, образовавшихся в результате химической реакции между грязью и органическим веществом. Однако это не означает, что на Марсе когда-то существовала жизнь, поскольку минералы также могут образовываться в результате не биологических процессов.

«На Земле подобные реакции, в которых органические вещества и химические соединения в грязи сочетаются, образуя новые минералы, такие как вивианит и грейгит, часто происходят под влиянием микробов. Микробы потребляют органические вещества в этих условиях и производят новые минералы как побочный продукт своего метаболизма», — отмечает руководитель исследования, планетолог из Университета Стоуни-Брук Джоэл Гуровиц.

В далеком прошлом на Марсе, вероятно, было большое количество воды. По мнению исследователей из NASA, нечто похожее на цветные пятна на скале высотой около метра, могли оставить древние микроорганизмы, если они использовали в качестве источника энергии органический углерод, серу и фосфор.

Пятна несли на себе признаки двух богатых железом минералов: вивианита (гидратированного фосфата железа) и грейгита (сульфида железа). Вивианит часто встречается на Земле в отложениях, торфяниках и вокруг разлагающейся органики. Аналогично, некоторые формы микробной жизни на Земле могут производить грейгит.

ITC.ua у Telegram: нас читає навіть ChatGPT ПІДПИСАТИСЯ

Сочетание этих минералов, вероятно, образованных в результате реакций переноса электронов между осадком и органическим веществом, является потенциальным признаком существования древней микробной жизни. Эти минералы также могут образовываться абиотически, то есть без участия микроорганики. Следовательно, существуют способы получения без биологических реакций, включая длительные высокие температуры, кислую среду и связывание органическими соединениями.

Однако породы Брайт-Энджел не содержат свидетельств того, что они подвергались воздействию высоких температур или кислой среды, и неизвестно, способны ли были бы присутствующие органические соединения катализировать реакцию при низких температурах.

Результаты исследования опубликованы в журнале Nature

Источник: NASA