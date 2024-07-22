Новости Игры 22.07.2024 в 23:42 comment views icon

Автор, который описал Ясуке из Assassin’s Creed Shadows, вероятно, подделывал факты о его жизни в Википедии

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Андрій Русанов

Автор сайта

Автор, который описал Ясуке из Assassin’s Creed Shadows, вероятно, подделывал факты о его жизни в Википедии

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Сомнительная историческая правдивость и вероятное неуважение к японской культуре в игре Assassin’s Creed Shadows привели к скандалу, который продолжает разгораться.

Японский YouTube-канал Nippon Journal недавно исследовал книгу «Африканский самурай: подлинная история Ясуке, легендарного черного воина в феодальной Японии» — результат неприятно удивил.

Британец Томас Локли, автор труда, является профессором японского университета Нихон. Книга же считалась основным источником по жизни Ясукэ в Японии. Nippon Journal пригласил историков и выяснил, что автор редактировал факты о Ясукэ в «Википедии» еще с 2015 года. Локли инкогнито делал это с целью популяризации собственной книги, вышедшей в 2019 году. Это ставит под сомнение все, что изложено в African Samurai.

Расследование вызвало бешеный резонанс в Японии. Университет уволил Локли и начал расследовать правдивость его книги. Ученый никак не комментировал происходящее, зато закрыл свои профили в социальных сетях. Игра Assassin’s Creed Shadows и Ubisoft напрямую не ссылаются на книгу. Однако Локли был участником обсуждения игры, инициированного компанией.

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Скандал даже приобрел политическое значение. Депутат верхней палаты японского парламента Сатоши Хамада обдумывает обращение к правительству страны относительно официального расследования искажений в игре.

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Источник: Gamedev.Dou

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