Автор, который описал Ясуке из Assassin’s Creed Shadows, вероятно, подделывал факты о его жизни в Википедии

Сомнительная историческая правдивость и вероятное неуважение к японской культуре в игре Assassin’s Creed Shadows привели к скандалу, который продолжает разгораться.

Японский YouTube-канал Nippon Journal недавно исследовал книгу «Африканский самурай: подлинная история Ясуке, легендарного черного воина в феодальной Японии» — результат неприятно удивил.

Британец Томас Локли, автор труда, является профессором японского университета Нихон. Книга же считалась основным источником по жизни Ясукэ в Японии. Nippon Journal пригласил историков и выяснил, что автор редактировал факты о Ясукэ в «Википедии» еще с 2015 года. Локли инкогнито делал это с целью популяризации собственной книги, вышедшей в 2019 году. Это ставит под сомнение все, что изложено в African Samurai.

Расследование вызвало бешеный резонанс в Японии. Университет уволил Локли и начал расследовать правдивость его книги. Ученый никак не комментировал происходящее, зато закрыл свои профили в социальных сетях. Игра Assassin’s Creed Shadows и Ubisoft напрямую не ссылаются на книгу. Однако Локли был участником обсуждения игры, инициированного компанией.

Nihon University has launched an investigation into «historian» and Nihon professor, Thomas Lockley, who has deleted his entire social media presence.

Thomas Lockley appeared on Ubisoft’s podcast for Assassin’s Creed Shadows, and was widely cited in the edit revisions on… pic.twitter.com/SJJGq8C4iZ

— Grummz (@Grummz) July 19, 2024