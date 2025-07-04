Название ChatGPT придумали в последнюю ночь перед релизом — какой была альтернатива?

Оказывается, самый известный в мире чат-бот с ИИ изначально имел другое название, а ChatGPT его прозвали только в последнюю ночь перед релизом.

Об этом рассказали два лидера, причастные к разработке чат-бота, исследователь Марк Чен и руководитель ChatGPT Ник Терли в одном из эпизодов подкаста OpenAI.

«Это должно было быть название Chat with GPT-3.5, и поздно ночью мы приняли решение упростить его», — говорит Терли, вспоминая день накануне запуска первой публичной версии в 2022 году. «Мы поняли, что это будет трудно произнести и придумали отличное название взамен».

Так появился ChatGPT — от слова чат и аббревиатуры «generative pre-trained transformer» (генеративный предобученный трансформер). Хотя на то время, разработчики и не подозревали, что это название вскоре будет на устах у миллионов, или даже миллиарда людей.

«У нас было так много запусков, так много предварительных просмотров, и этот действительно был чем-то особенным», — сказал Чен. «Мои родители просто перестали просить меня идти работать в Google».

Очевидно, успешный запуск продукта не прошел мимо внимания крупных технологических конкурентов: далее собственных чат-ботов запустили Google и Microsoft, которая изначально инвестировала в OpenAI миллиарды долларов и обеспечила себе право на эксклюзивное использование продукта; не говоря уже о творениях сотен других стартапов, вроде Claude от Anthropic.

Интересно, что несмотря на то, что и творения OpenAI, и Microsoft Copilot преимущественно используют одни и те же технологии и модели искусственного интеллекта, в феврале этого года ChatGPT имел более чем в 52 раза больше посещений, чем Copilot в США, с 173,3 миллионами ежедневных посещений по сравнению с 98,9 миллиона ежемесячного трафика Copilot.

По состоянию на март 2025 года ChatGPT имел более 600 млн активных пользователей в месяц, причем в один момент набрал дополнительный миллион всего за день — прирост можно объяснить запуском нового генератора изображений GPT-4o, который вызвал появление вирусных мемов Ghibli.

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Источник: Windows Central, Business Insider