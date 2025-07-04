Владельцы Pixel 6a получат от Google $150 за батарею — но не все

Раздел Технологии выходит при поддержке

Смартфоны становятся все лучше с каждым годом, но иногда даже большая компания, как Google, сталкивается с неожиданными проблемами. На этот раз речь о модели Pixel 6a, выпущенную в 2022 году. Этот компактный и довольно популярный смартфон от Google на днях получит обновление, которое может существенно снизить время автономной работы. Это вызвано риском перегрева и воспламенения. Компания уже признала проблему: пользователям, которых она коснулась, обещают компенсацию до $150.

Начиная с 8 июля, все устройства Pixel 6a получат обязательное обновление прошивки. Оно устанавливается автоматически, как только смартфон подключается к интернету. Это обновление должно защитить аккумулятор смартфона от перегрева, ведь в некоторых случаях батарея начинала перегреваться настолько, что могла привести к возгоранию. Чтобы предотвратить это, Google решила снизить зарядную мощность и общую доступную емкость аккумулятора на определенных устройствах.

Однако, это изменение не затронет всех одновременно. По данные Google, изменение касается только тех телефонов, которые уже прошли не менее 400 полных циклов зарядки. Если этот порог еще не пересечен, изменения не активируются. Также вероятно, что перегрев вызывает батарея от определенного поставщика, поэтому не все модели Pixel 6a в зоне риска.

Для пользователей, которых все же коснулась проблема, предусмотрено три варианта компенсации:

Бесплатная замена аккумулятора, которая будет доступна с 21 июля.

Подарочная карта Google Store на сумму $150.

Денежная компенсация в размере $100.

Стоит знать, что если вы выберете подарочную карту, то она не сочетается с другими скидками и акциями. Во многих регионах это может сделать денежную компенсацию более выгодным вариантом. Например, в Германии Pixel 9a стоит €549 в фирменном магазине Google, но на Amazon его можно приобрести уже за €452.

Чтобы проверить, можете ли вы рассчитывать на компенсацию, Google создала специальный сайт. Там можно узнать, попал ли ваш Pixel 6a в список устройств с потенциально проблемной батареей.

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Эта ситуация еще раз напоминает: даже крупные компании не застрахованы от технических сложностей. Хорошо, что Google реагирует оперативно и предлагает различные варианты решения проблемы. Если вы владелец Pixel 6a — стоит проверить устройство, чтобы не остаться без заряда, и без компенсации.

Источник: notebookcheck

Раздел Технологии выходит при поддержке

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