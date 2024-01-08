«Золотой глобус — 2024»: триумф «Оппенгеймера» Кристофера Нолана и другие победители

Церемония вручения премии «Золотой глобус», которая состоялась ночью 8 января в Беверли-Хиллз, традиционно открыла сезон различных наград в области кинематографа и телевидения за 2023 год. Во время мероприятия, проведенного американским стендап-комиком Джо Койем, назвали победителей в 27 различных номинациях.
Кто победил на «Золотом глобусе – 2024»
81 церемония «Золотой глобус» стала первой после скандального роспуска Голливудской ассоциации иностранной прессы (HFPA) в 2023 году. Также в этом году количество номинантов в каждой категории выросло до шести, и добавились две новые категории — «Лучший стендап-комик» и «Наибольшее кинематографическое и кассовое достижение». А еще в этом году церемонию впервые с 1982 года транслировали в прямом эфире на американском телеканале CBS.
Переходя к победителям, обошлось без драм и сюрпризов — за исключением разве что «Барби» — яркая комедия Греты Гервиг претендовала аж на 9 наград, а получила всего две. Главным триумфатором вечера стал другой фаворит и вторая половинка феномена «Барбингеймера» — «Оппенгеймер». Мрачный драматический байопик Кристофера Нолана об отце ядерной бомбы получил пять наград. Помимо первой награды за режиссуру (после шести номинаций) для Нолана в общем зачете также награды за лучший фильм (драма), лучшую мужскую роль / драма (Киллиан Мерфи за роль Роберта Оппенгеймера), лучшую мужскую роль второго плана (Роберт Дауни (младший)) роль Льюиса Страуса) и лучшую музыку к фильму (Людвиг Йоранссон).
Относительно двух упомянутых наград «Барби», комедия Греты Гервиг победила в категориях Лучшая песня (главный хит 2023 года «What Was I Made For» — Билли Айлиш) и «Наибольшее кинематографическое и кассовое достижение». Еще по две награды получили «Оставленные» / The Holdovers и «Анатомия падения» / Anatomy of a Fall.
Относительно сериалов главные награды между собой разделили «Наследники» (4), «Медведь» (3) и «Грызня» (3). В то же время Али Вонг, сыгравшая взрывную Эми Лау в «Грызне», стала первой актрисой азиатского происхождения, победившей в своей категории (Лучшая женская роль в минисериале, антологии или телефильме).
Полный список лауреатов и других номинантов «Золотого глобуса – 2024»
Кино
Лучший фильм (драма)
🏆 «Оппенгеймер» (Universal Pictures)
«Убийцы цветочного полнолуния» (Apple Original Films/Paramount Pictures)
«Маэстро» (Netflix)
«Прошли жизнь» (A24)
«Зона интересов» (A24)
«Анатомия падения» (Neon)
Лучший фильм (комедия или мюзикл)
🏆«Бедные-несчастные» (Searchlight Pictures)
«Барби» (Warner Bros.)
«Американское чтиво» (MGM)
«Оставленные» (Focus Features)
«Май, декабрь» (Netflix)
«Эйр» (Amazon, MGM Studios)
Лучший режиссер
🏆Кристофер Нолан — «Оппенгеймер»
Брэдли Купер — «Маэстро»
Грета Гервиг — «Барби»
Йоргос Лантимос — «Бедные-несчастные»
Мартин Скорсезе — «Убийцы цветочного полнолуния»
Селин Сонг — «Прошли жизни»
Лучший сценарий
🏆«Анатомия падения» — Джастин Триет, Артур Харари
«Барби» — Грета Гервиг, Ноа Баумбах
«Бедные-несчастные» — Тони Макнамара
«Оппенгеймер» — Кристофер Нолан
«Убийцы цветочной полнолуния» — Эрик Рот,
Мартин Скорсезе
Лучший актер (драма)
🏆Киллиан Мерфи — «Оппенгеймер»
Брэдли Купер — «Маэстро»
Леонардо Ди Каприо — «Убийцы цветочного полнолуния»
Колман Доминго — «Растин»
Эндрю Скотт — «Незнакомцы»
Барри Кеоган — «Солтберн»
Лучшая актриса (драма)
🏆Лили Гладстон — «Убийцы цветочной полнолуния»
Кэри Маллиган — «Маэстро»
Сандра Хюллер — «Анатомия падения»
Аннет Бенинг — «Наяд»
Грета Ли — «Прошедшие жизни»
Кейли Спейни — «Присцилла»
Лучшая актриса (комедия или мюзикл)
🏆Эмма Стоун — «Бедные-несчастные»
Фантазия Баррино — «Барва пурпурная»
Дженнифер Лоуренс — «Без образ»
Натали Портман — «Май, декабрь»
Альма Пейсти — «Опавшие листья»
Марго Робби — «Барби»
Лучший актер (комедия или мюзикл)
🏆Пол Джаматти – «Оставлены»
Николас Кейдж – «Сценарии мечты»
Тимоти Шаламе – «Вонка»
Мэтт Дэймон – «Эйр»
Хоакин Феникс – «Все страхи Бо»
Джеффри Райт – «Американское чтиво»
Лучший актер второго плана
🏆 Роберт Дауни мол. — «Оппенгеймер»
Виллем Дефо — «Бедные-несчастные»
Роберт Де Ниро — «Убийцы цветочного полнолуния»
Райан Гослинг — «Барби»
Чарльз Мелтон — «Май, декабрь»
Марк Руффало —«Бедные-несчастные»
Лучшая актриса второго плана
🏆Давайн Джой Рендольф – «Оставленные»
Эмили Блант – «Оппенгеймер»
Даниэль Брукс – «Барва пурпурная»
Джоди Фостер – «Наяд»
Джулианна Мур – «Май, декабрь»
Розамунд Пайк – «Солтберн»
Лучшая оригинальная музыка
🏆Людвиг Йоранссон — «Оппенгеймер»
Джерскин Фендрикс — «Бедные-несчастные»
Робби Робертсон — «Убийцы цветочного полнолуния»
Мика Леви — «Зона интересов»
Дэниел Пембертон — «Человек-паук: Сквозь Вселенную»
Джо Хисаиши — «Мальчик и цапля»
Лучший фильм на иностранном языке
🏆«Анатомия падения» (Neon) — Франция
«Опавшие листья» (Mubi) — Финляндия
«Я капитан» (01 Distribution) — Италия
«Прошедшие жизнь» (A24) — США
«Снежное сообщество» (Netflix) — Испания
«Зона интересов» (A24) — Великобритания
Лучшая песня
🏆«Барби» — «What Was I Made For?», Билли Айлиш и Финнеас »
Барби» — «Dance the Night», Кэролайн Айлин, Дуа Липа, Марк Ронсон и Эндрю Ваятт
, Брюс Спрингстин и Патти Скиальф
«Братья Супер Марио в кино» — «Peaches», Джек Блэк, Аарон Горват, Майкл Джеленич, Эрик Осмонд и Джон Спайкер »
Барби» — «I’m Just Ken», Марк Ронсон и Эндрю Ваятт
Растин» — «Road to Freedom», Ленни Кравиц
Лучший анимационный фильм
🏆«Мальчик и цапля»
«Стихии»
«Человек-паук: Сквозь Вселенную»
«Братья Супер Марио в кино»
«Судзуме»
«Желание»
Cinematic and Box Office Achievement / «Самое большое кинематографическое и кассовое достижение»
🏆«Барби» (Warner Bros.)
«Сторожевые галактики 3» (Disney)
«Джон Вик 4» (Lionsgate Films)
«Миссия невыполнима: Расплата. Часть первая» (Paramount Pictures)
«Оппенгеймер» (Universal Pictures)
«Человек-паук: Сквозь Вселенную» (Sony) Изображение)
«Братья Супер Марио в кино» (Universal Pictures)
«Тейлор Свифт: The Eras Tour» (AMC Theatres)
ТВ
🏆«Наследники» — HBO
«1923» — Paramount+
«Корона» — Netflix
«Дипломатка» — Netflix
«Последние из нас» — HBO
«Утреннее шоу» — Apple TV+
Лучший телесериал (мюзикл или комедия)
🏆«Медведь» (FX)
«Тед Лассо» (Apple TV+)
«Начальная школа Эбботт» (ABC)
«Суд присяжных» (Amazon Freevee)
«Убийства в одном здании» (Hulu)
«Барри» (HBO)
Лучший актер в драматическом сериале
🏆Киран Калкин — «Наследники»
Педро Паскаль — «Последние из нас»
Джереми Стронг — «Наследники»
Брайан Кокс — «Наследники»
Гери Олдмен — «Хромые лошади»
Доминик Вест — «Корона»
Лучшая актриса в драматическом сериале
🏆Сара Снук — «Наследники»
Хелен Миррен — «1923»
Белла Рамзи — «Последние из нас»
Кэри Рассел — «Дипломатка»
Имельда Стонтон — «Корона»
Эмма Стоун — «Проклятие»
Лучшая актриса (мюзикл или комедия)
🏆Айо Эдебири — «Медведь»
Наташа Лионн — «Покерфейс»
Квинта Брансон — «Начальная школа Эбботт»
Рейчел Броснаген — «Удивительная миссис Мэйзел»
Селена Гомес — «Убийства в одном здании»
Эль Феннинг — «Большая»
Лучший актер (мюзикл или комедия)
🏆Джереми Аллен Уайт — «Медведь»
Билл Гейдер — «Барри»
Стив Мартин — «Убийства в одном здании»
Мартин Шорт — Убийства в одном здании»
Джейсон Сигел — «Правдивая терапия»
Джейсон Судейкис — «Тед Лассо»
Лучший актер второго плана
🏆 Мэттью Макфадьен – «Наследники»
Билли Крадап – «Утреннее шоу»
Джеймс Марсден – «Суд присяжных»
Эбон Мосс-Бахрах – «Медведь»
Алан Рак – «Наследники»
Александр Скашгорд – «Наследники»
Лучшая актриса второго плана (сериал)
🏆Элизабет Дебики — «Корона»
Эбби Эллиотт — «Медведь»
Кристина Риччи — «Шершни»
Дж. Смит-Кэмерон — «Наследники»
Мэрил Стрип — «Убийства в одном здании»
Ханна Веддингем — «Тед Лассо»
Лучший телефильм, сериал или минисериал
🏆«Грызня»
«Уроки химии»
«Дейзи Джонс и шестеро»
«Все этот незримый свет»
«Попутчики»
«Фарго»
Лучший актер в минисериале/антологии/телефильме
🏆Стивен Юн — «Грызня»
Мэтт Бомер — «Попутчики»
Сэм Клафлин — «Дейзи Джонс и шестеро»
Джон Хэмм — «Фарго»
Вуди Гаррельсон — «Сантехники Белого дома»
Дэвид Оэлово — «Законники: Басс Ривз»
Лучшая актриса в минисериале/антологии/телефильме
🏆Али Вонг — «Грызня»
Райли Кео — «Дейзи Джонс и шестеро»
Бри Ларсон — «Уроки химии»
Элизабет Олсен — «Любовь и смерть»
Джуно Темпл — «Фарго»
Рейчел Вайс — «Связанные к смерти»
Лучший стендап-комик
🏆Рики Джервейс — «Ricky Gervais: Armageddon»
Тревор Ноа — «Trevor Noah: Where Was I»
Крис Рок — «Chris Rock: Selective Outrage»
Эми Шумер — «Amy Schumer: Emergency Contact»
Сара Сильверман — «Sarah Silverman: Someone You Ванда
Сайкс — «Wanda Sykes: I’m an Entertainer»
И как вам вообще итоги церемонии награждения «Золотой глобус – 2024»? Довольны ли результатами? Поделитесь своими впечатлениями и мыслями в комментариях.