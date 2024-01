«Золотой глобус — 2024»: триумф «Оппенгеймера» Кристофера Нолана и другие победители

Церемония вручения премии «Золотой глобус», которая состоялась ночью 8 января в Беверли-Хиллз, традиционно открыла сезон различных наград в области кинематографа и телевидения за 2023 год. Во время мероприятия, проведенного американским стендап-комиком Джо Койем, назвали победителей в 27 различных номинациях.

Кто победил на «Золотом глобусе – 2024»

81 церемония «Золотой глобус» стала первой после скандального роспуска Голливудской ассоциации иностранной прессы (HFPA) в 2023 году. Также в этом году количество номинантов в каждой категории выросло до шести, и добавились две новые категории — «Лучший стендап-комик» и «Наибольшее кинематографическое и кассовое достижение». А еще в этом году церемонию впервые с 1982 года транслировали в прямом эфире на американском телеканале CBS.

Переходя к победителям, обошлось без драм и сюрпризов — за исключением разве что «Барби» — яркая комедия Греты Гервиг претендовала аж на 9 наград, а получила всего две. Главным триумфатором вечера стал другой фаворит и вторая половинка феномена «Барбингеймера» — «Оппенгеймер». Мрачный драматический байопик Кристофера Нолана об отце ядерной бомбы получил пять наград. Помимо первой награды за режиссуру (после шести номинаций) для Нолана в общем зачете также награды за лучший фильм (драма), лучшую мужскую роль / драма (Киллиан Мерфи за роль Роберта Оппенгеймера), лучшую мужскую роль второго плана (Роберт Дауни (младший)) роль Льюиса Страуса) и лучшую музыку к фильму (Людвиг Йоранссон).

Относительно двух упомянутых наград «Барби», комедия Греты Гервиг победила в категориях Лучшая песня (главный хит 2023 года «What Was I Made For» — Билли Айлиш) и «Наибольшее кинематографическое и кассовое достижение». Еще по две награды получили «Оставленные» / The Holdovers и «Анатомия падения» / Anatomy of a Fall.

Относительно сериалов главные награды между собой разделили «Наследники» (4), «Медведь» (3) и «Грызня» (3). В то же время Али Вонг, сыгравшая взрывную Эми Лау в «Грызне», стала первой актрисой азиатского происхождения, победившей в своей категории (Лучшая женская роль в минисериале, антологии или телефильме).

Полный список лауреатов и других номинантов «Золотого глобуса – 2024»

Кино

Лучший фильм (драма)

🏆 «Оппенгеймер» (Universal Pictures)

«Убийцы цветочного полнолуния» (Apple Original Films/Paramount Pictures)

«Маэстро» (Netflix)

«Прошли жизнь» (A24)

«Зона интересов» (A24)

«Анатомия падения» (Neon)

Лучший фильм (комедия или мюзикл)



🏆«Бедные-несчастные» (Searchlight Pictures)

«Барби» (Warner Bros.)

«Американское чтиво» (MGM)

«Оставленные» (Focus Features)

«Май, декабрь» (Netflix)

«Эйр» (Amazon, MGM Studios)

Лучший режиссер



🏆Кристофер Нолан — «Оппенгеймер»

Брэдли Купер — «Маэстро»

Грета Гервиг — «Барби»

Йоргос Лантимос — «Бедные-несчастные»

Мартин Скорсезе — «Убийцы цветочного полнолуния»

Селин Сонг — «Прошли жизни»

Лучший сценарий

🏆«Анатомия падения» — Джастин Триет, Артур Харари

«Барби» — Грета Гервиг, Ноа Баумбах

«Бедные-несчастные» — Тони Макнамара

«Оппенгеймер» — Кристофер Нолан

«Убийцы цветочной полнолуния» — Эрик Рот,

Мартин Скорсезе

Лучший актер (драма)

🏆Киллиан Мерфи — «Оппенгеймер»

Брэдли Купер — «Маэстро»

Леонардо Ди Каприо — «Убийцы цветочного полнолуния»

Колман Доминго — «Растин»

Эндрю Скотт — «Незнакомцы»

Барри Кеоган — «Солтберн»

Лучшая актриса (драма)

🏆Лили Гладстон — «Убийцы цветочной полнолуния»

Кэри Маллиган — «Маэстро»

Сандра Хюллер — «Анатомия падения»

Аннет Бенинг — «Наяд»

Грета Ли — «Прошедшие жизни»

Кейли Спейни — «Присцилла»

Лучшая актриса (комедия или мюзикл)

🏆Эмма Стоун — «Бедные-несчастные»

Фантазия Баррино — «Барва пурпурная»

Дженнифер Лоуренс — «Без образ»

Натали Портман — «Май, декабрь»

Альма Пейсти — «Опавшие листья»

Марго Робби — «Барби»

Лучший актер (комедия или мюзикл)

🏆Пол Джаматти – «Оставлены»

Николас Кейдж – «Сценарии мечты»

Тимоти Шаламе – «Вонка»

Мэтт Дэймон – «Эйр»

Хоакин Феникс – «Все страхи Бо»

Джеффри Райт – «Американское чтиво»

Лучший актер второго плана

🏆 Роберт Дауни мол. — «Оппенгеймер»

Виллем Дефо — «Бедные-несчастные»

Роберт Де Ниро — «Убийцы цветочного полнолуния»

Райан Гослинг — «Барби»

Чарльз Мелтон — «Май, декабрь»

Марк Руффало —«Бедные-несчастные»

Лучшая актриса второго плана

🏆Давайн Джой Рендольф – «Оставленные»

Эмили Блант – «Оппенгеймер»

Даниэль Брукс – «Барва пурпурная»

Джоди Фостер – «Наяд»

Джулианна Мур – «Май, декабрь»

Розамунд Пайк – «Солтберн»

Лучшая оригинальная музыка

🏆Людвиг Йоранссон — «Оппенгеймер»

Джерскин Фендрикс — «Бедные-несчастные»

Робби Робертсон — «Убийцы цветочного полнолуния»

Мика Леви — «Зона интересов»

Дэниел Пембертон — «Человек-паук: Сквозь Вселенную»

Джо Хисаиши — «Мальчик и цапля»

Лучший фильм на иностранном языке

🏆«Анатомия падения» (Neon) — Франция

«Опавшие листья» (Mubi) — Финляндия

«Я капитан» (01 Distribution) — Италия

«Прошедшие жизнь» (A24) — США

«Снежное сообщество» (Netflix) — Испания

«Зона интересов» (A24) — Великобритания

Лучшая песня

🏆«Барби» — «What Was I Made For?», Билли Айлиш и Финнеас »

Барби» — «Dance the Night», Кэролайн Айлин, Дуа Липа, Марк Ронсон и Эндрю Ваятт

, Брюс Спрингстин и Патти Скиальф

«Братья Супер Марио в кино» — «Peaches», Джек Блэк, Аарон Горват, Майкл Джеленич, Эрик Осмонд и Джон Спайкер »

Барби» — «I’m Just Ken», Марк Ронсон и Эндрю Ваятт

Растин» — «Road to Freedom», Ленни Кравиц

Лучший анимационный фильм

🏆«Мальчик и цапля»

«Стихии»

«Человек-паук: Сквозь Вселенную»

«Братья Супер Марио в кино»

«Судзуме»

«Желание»

Cinematic and Box Office Achievement / «Самое большое кинематографическое и кассовое достижение»

🏆«Барби» (Warner Bros.)

«Сторожевые галактики 3» (Disney)

«Джон Вик 4» (Lionsgate Films)

«Миссия невыполнима: Расплата. Часть первая» (Paramount Pictures)

«Оппенгеймер» (Universal Pictures)

«Человек-паук: Сквозь Вселенную» (Sony) Изображение)

«Братья Супер Марио в кино» (Universal Pictures)

«Тейлор Свифт: The Eras Tour» (AMC Theatres)

ТВ

Лучший телесериал (драма)

🏆«Наследники» — HBO

«1923» — Paramount+

«Корона» — Netflix

«Дипломатка» — Netflix

«Последние из нас» — HBO

«Утреннее шоу» — Apple TV+

Лучший телесериал (мюзикл или комедия)

🏆«Медведь» (FX)

«Тед Лассо» (Apple TV+)

«Начальная школа Эбботт» (ABC)

«Суд присяжных» (Amazon Freevee)

«Убийства в одном здании» (Hulu)

«Барри» (HBO)

Лучший актер в драматическом сериале

🏆Киран Калкин — «Наследники»

Педро Паскаль — «Последние из нас»

Джереми Стронг — «Наследники»

Брайан Кокс — «Наследники»

Гери Олдмен — «Хромые лошади»

Доминик Вест — «Корона»

Лучшая актриса в драматическом сериале

🏆Сара Снук — «Наследники»

Хелен Миррен — «1923»

Белла Рамзи — «Последние из нас»

Кэри Рассел — «Дипломатка»

Имельда Стонтон — «Корона»

Эмма Стоун — «Проклятие»

Лучшая актриса (мюзикл или комедия)

🏆Айо Эдебири — «Медведь»

Наташа Лионн — «Покерфейс»

Квинта Брансон — «Начальная школа Эбботт»

Рейчел Броснаген — «Удивительная миссис Мэйзел»

Селена Гомес — «Убийства в одном здании»

Эль Феннинг — «Большая»

Лучший актер (мюзикл или комедия)

🏆Джереми Аллен Уайт — «Медведь»

Билл Гейдер — «Барри»

Стив Мартин — «Убийства в одном здании»

Мартин Шорт — Убийства в одном здании»

Джейсон Сигел — «Правдивая терапия»

Джейсон Судейкис — «Тед Лассо»

Лучший актер второго плана

🏆 Мэттью Макфадьен – «Наследники»

Билли Крадап – «Утреннее шоу»

Джеймс Марсден – «Суд присяжных»

Эбон Мосс-Бахрах – «Медведь»

Алан Рак – «Наследники»

Александр Скашгорд – «Наследники»

Лучшая актриса второго плана (сериал)

🏆Элизабет Дебики — «Корона»

Эбби Эллиотт — «Медведь»

Кристина Риччи — «Шершни»

Дж. Смит-Кэмерон — «Наследники»

Мэрил Стрип — «Убийства в одном здании»

Ханна Веддингем — «Тед Лассо»

Лучший телефильм, сериал или минисериал

🏆«Грызня»

«Уроки химии»

«Дейзи Джонс и шестеро»

«Все этот незримый свет»

«Попутчики»

«Фарго»

Лучший актер в минисериале/антологии/телефильме

🏆Стивен Юн — «Грызня»

Мэтт Бомер — «Попутчики»

Сэм Клафлин — «Дейзи Джонс и шестеро»

Джон Хэмм — «Фарго»

Вуди Гаррельсон — «Сантехники Белого дома»

Дэвид Оэлово — «Законники: Басс Ривз»

Лучшая актриса в минисериале/антологии/телефильме

🏆Али Вонг — «Грызня»

Райли Кео — «Дейзи Джонс и шестеро»

Бри Ларсон — «Уроки химии»

Элизабет Олсен — «Любовь и смерть»

Джуно Темпл — «Фарго»

Рейчел Вайс — «Связанные к смерти»

Лучший стендап-комик

🏆Рики Джервейс — «Ricky Gervais: Armageddon»

Тревор Ноа — «Trevor Noah: Where Was I»

Крис Рок — «Chris Rock: Selective Outrage»

Эми Шумер — «Amy Schumer: Emergency Contact»

Сара Сильверман — «Sarah Silverman: Someone You Ванда

Сайкс — «Wanda Sykes: I’m an Entertainer»

И как вам вообще итоги церемонии награждения «Золотой глобус – 2024»? Довольны ли результатами? Поделитесь своими впечатлениями и мыслями в комментариях.