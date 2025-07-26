«Звездные войны»: Lucasfilm показала первые кадры сериалов Maul — Shadow Lord и «Асока»

На официальном сайте StarWars.com компания Lucasfilm опубликовала два первых кадра из будущих проектов вселенной «Звездных войн». Один — из нового сериала Maul — Shadow Lord, второй — из второго сезона «Асоки».

Star Wars: Maul — Shadow Lord: возвращение Дарта Мола

На картинке из сериала Star Wars: Maul — Shadow Lord показан Дарт Мол — известный персонаж, которого уже можно было видеть в анимационных сериалах «Звездные войны: Повстанцы» / Star Wars Rebels и «Звездные войны: Войны клонов» / Star Wars: Войны клонов. Его голос также звучал в финальной сцене фильма «Соло: Звездные войны. Истории» / Solo: Star Wars Story.

Сериал Star Wars: Maul — Shadow Lord анонсировали в апреле на Star Wars Celebration Japan. Это совершенно новый сериал для Disney+, посвященный приключениям любимого фанатами злодея Дарта Мола. Главного героя, как и раньше, будет озвучивать Сэм Уитвер. События нового сериала разворачиваются после финального сезона «Войн клонов», и в нем Мол «задумывает отстроить свой преступный синдикат на планете, не затронутой Империей».

Выход Star Wars: Maul — Shadow Lord запланирован на 2026 год, но пока что без подробностей.

«Асока», 2 сезон: новый образ Эзры Бриджера

Второй опубликованный кадр — это Эман Эсфанди в роли Эзры Бриджера. Теперь его можно видеть в новом костюме. Съемки второго сезона «Асоки» продолжаются уже сейчас. В этом же сезоне также вернется Хайден Кристенсен в роли Анакина Скайуокера — об этом уже объявили еще во время Star Wars Celebration Japan в апреле.

Кроме того, в новом сезоне впервые покажут Рори МакКанна (известного как «Пес» из «Игры престолов») в роли Бейлана Скола.

Ближайшие годы будут богатыми на зрелища для фанатов «Звездных войн». Уже в октябре стартует 3-й сезон сериала «Звездные войны: Видения» / Star Wars: Visions. Фильм Джона Фавро «Мандалорец и Грогу» / The Mandalorian & Grogu выйдет 22 мая 2026 года. Годом позже — 28 мая 2027 года — выйдет фильм «Звездные войны: Звездный истребитель» / Star Wars: Starfighter.

Источник: IGN, StarWars