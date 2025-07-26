Новости Кино 26.07.2025 comment views icon

«Звездные войны»: Lucasfilm показала первые кадры сериалов Maul — Shadow Lord и «Асока»

author avatar

Вадим Карпусь

Автор новостей

«Звездные войны»: Lucasfilm показала первые кадры сериалов Maul — Shadow Lord и «Асока»

На официальном сайте StarWars.com компания Lucasfilm опубликовала два первых кадра из будущих проектов вселенной «Звездных войн». Один — из нового сериала Maul — Shadow Lord, второй — из второго сезона «Асоки».

Star Wars: Maul — Shadow Lord: возвращение Дарта Мола

На картинке из сериала Star Wars: Maul — Shadow Lord показан Дарт Мол — известный персонаж, которого уже можно было видеть в анимационных сериалах «Звездные войны: Повстанцы» / Star Wars Rebels и «Звездные войны: Войны клонов» / Star Wars: Войны клонов. Его голос также звучал в финальной сцене фильма «Соло: Звездные войны. Истории» / Solo: Star Wars Story.

«Зоряні війни»: Lucasfilm показала перші кадри серіалів Maul – Shadow Lord та «Асока»
Lucasfilm показала перші кадри з нового серіалу про Дарта Мола та другого сезону «Асоки» / starwars.com

Сериал Star Wars: Maul — Shadow Lord анонсировали в апреле на Star Wars Celebration Japan. Это совершенно новый сериал для Disney+, посвященный приключениям любимого фанатами злодея Дарта Мола. Главного героя, как и раньше, будет озвучивать Сэм Уитвер. События нового сериала разворачиваются после финального сезона «Войн клонов», и в нем Мол «задумывает отстроить свой преступный синдикат на планете, не затронутой Империей».

Выход Star Wars: Maul — Shadow Lord запланирован на 2026 год, но пока что без подробностей.

«Асока», 2 сезон: новый образ Эзры Бриджера

Второй опубликованный кадр — это Эман Эсфанди в роли Эзры Бриджера. Теперь его можно видеть в новом костюме. Съемки второго сезона «Асоки» продолжаются уже сейчас. В этом же сезоне также вернется Хайден Кристенсен в роли Анакина Скайуокера — об этом уже объявили еще во время Star Wars Celebration Japan в апреле.

Кроме того, в новом сезоне впервые покажут Рори МакКанна (известного как «Пес» из «Игры престолов») в роли Бейлана Скола.

Ближайшие годы будут богатыми на зрелища для фанатов «Звездных войн». Уже в октябре стартует 3-й сезон сериала «Звездные войны: Видения» / Star Wars: Visions. Фильм Джона Фавро «Мандалорец и Грогу» / The Mandalorian & Grogu выйдет 22 мая 2026 года. Годом позже — 28 мая 2027 года — выйдет фильм «Звездные войны: Звездный истребитель» / Star Wars: Starfighter.

Источник: IGN, StarWars

Популярные новости

Перекупы все? «Укрзалізниця» тестирует верификацию через «Дію» при покупке билетов
1548 л.с. и 300 км/ч в семейном кузове: Xiaomi готовит самый быстрый серийный электрокроссовер YU7 Ultra
Плоские контакты вместо пайки сделают смартфоны тоньше, — разработка LG Innotek
PS Store отдает две культовые трилогии игр всего за $6 — в десять раз меньше обычной цены
Прощание с трассой: чемпион «Формулы-1» Дженсон Баттон завершит гоночную карьеру после сезона 2025 года
Meta создает ИИ-друзей — не дадут грустить, помнят детали и сами начнут разговор
Cисадмин-новичок в 2000-х «положил» сайт Amazon на 3 часа из-за одной опечатки
Люди все еще лучшие: программист обошел ИИ OpenAI в 10-часовом марафоне кодирования
Работает с постели, а в перерывах — дайвинг: босс Valve раскрыл свой распорядок дня
«Снести» Xbox и Copilot: Windows 11 25H2 позволит удалять системные приложения
Аккумуляторы будущего: срок работы квантовых батарей увеличили в 1000 раз
В PS Store стартовала большая летняя распродажа — Ghost of Tsushima, Silent Hill и другие со скидками до 90%
Трейлер и постеры персонажей «Мортал Комбат 2» — два мира сошлись в кровавом турнире
Вышли Realme 15 и 15 Pro — IP69, 7000 мА-ч и зарядка 80 Вт по цене от $280
Ghost of Yōtei показала 22 минуты геймплея — пять типов оружия, допросы и лагеря в поле
Костюмы для «Грешников» Райана Куглера выкупили у Marvel — со «склада» для перезапуска «Блэйда»
Создатель Twitter запустил второе за неделю приложение — это создано с ИИ и заставит вас «касаться травы»
«Очень странные дела» в версии Amazon: вышел сериал ужасов «Институт» по роману Стивена Кинга
Только за полгода хакеры украли криптовалют на более $3 млрд
Microsoft на взлете до $4 трлн: стремительный рост капитализации на фоне увольнений и внедрения ИИ
Тиктокерша из США создала «ферму ноутбуков» для хакеров КНДР — теперь проведет 8 лет за решеткой
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить