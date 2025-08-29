Первый взгляд на новые "Звездные войны": Райан Гослинг и компания в фильме "Звездный истребитель"

Стартовало производство фильма «Звездные войны» от Шона Леви, а с ним представили и первый закулисный взгляд на главных звезд — Райана Гослинга и Флинна Грея.

«День 1. Начало совершенно нового приключения», — говорится в подписи к черно-белому фото.

Также в анонсе раскрыли весь основной актерский состав, где кроме Грея и Гослинга, к фильму присоединятся:

Мэтт Смит из «Дома дракона»

Миа Гот

Эми Адамс

Саймон Берд

Джамаэль Вестман

Дэниел Ингз

Впервые фильм под названием «Звездные войны: Звездный истребитель» анонсировали на мероприятии Star Wars Celebration 2025 с участием режиссера «Дэдпул и Росомаха» Шона Леви и сценариста Джонатана Троппера («Друзья и соседи»).

На данный момент о сюжете известно мало — в основном то, что это «совершенно новая» и «оригинальная» история, разворачивающаяся в период времени, который вселенная никогда не исследовала. Сам Леви ранее намекал, что события ленты происходят «через 5-6 лет» после «Скайуокер: Восхождение».

«Я испытываю глубокое волнение и большую честь, начиная производство фильма «Звездные войны: Звездный истребитель». С того дня, как Кэти Кеннеди мне позвонила с предложением разработать оригинальную историю в этой невероятной вселенной, этот опыт превратился в осуществление мечты — как творческой, так и личной. «Звездные войны» сформировали мое представление о том, на что способна история, как персонажи и кинематографические моменты могут оставаться с нами навсегда. Присоединиться к этой галактике с такой блестящей командой, на экране и вне его — это восторг всей моей жизни», — сказал Леви в заявлении.

Премьера ленты «Звездные войны: Звездный истребитель» запланирована на 28 мая 2027 года. Наряду с «Мандалорцем и Грогу» с Педро Паскалем, это первый полнометражный фильм о «Звездных войнах» с 2019 года.

Среди других кинопроектов Star Wars: фильм Джеймса Мэнголда «Рассвет джедаев» и проблемный «Новый орден джедаев» Шармин Обейд-Чиной.

