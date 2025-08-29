Новости Кино 29.08.2025 comment views icon

Первый взгляд на новые "Звездные войны": Райан Гослинг и компания в фильме "Звездный истребитель"

author avatar

Катерина Даньшина

Редактор новостей

Первый взгляд на новые "Звездные войны": Райан Гослинг и компания в фильме "Звездный истребитель"

Стартовало производство фильма «Звездные войны» от Шона Леви, а с ним представили и первый закулисный взгляд на главных звезд — Райана Гослинга и Флинна Грея.

«День 1. Начало совершенно нового приключения», — говорится в подписи к черно-белому фото.

Также в анонсе раскрыли весь основной актерский состав, где кроме Грея и Гослинга, к фильму присоединятся:

  • Мэтт Смит из «Дома дракона»
  • Миа Гот
  • Эми Адамс
  • Саймон Берд
  • Джамаэль Вестман
  • Дэниел Ингз
Перший погляд на нові "Зоряні війни": Раян Гослінг і компанія у фільмі "Зоряний винищувач"
Актерский состав фильма «Звездные войны: Звездный истребитель». Фото: X, CultureCrave

Впервые фильм под названием «Звездные войны: Звездный истребитель» анонсировали на мероприятии Star Wars Celebration 2025 с участием режиссера «Дэдпул и Росомаха» Шона Леви и сценариста Джонатана Троппера («Друзья и соседи»).

На данный момент о сюжете известно мало — в основном то, что это «совершенно новая» и «оригинальная» история, разворачивающаяся в период времени, который вселенная никогда не исследовала. Сам Леви ранее намекал, что события ленты происходят «через 5-6 лет» после «Скайуокер: Восхождение».

«Я испытываю глубокое волнение и большую честь, начиная производство фильма «Звездные войны: Звездный истребитель». С того дня, как Кэти Кеннеди мне позвонила с предложением разработать оригинальную историю в этой невероятной вселенной, этот опыт превратился в осуществление мечты — как творческой, так и личной. «Звездные войны» сформировали мое представление о том, на что способна история, как персонажи и кинематографические моменты могут оставаться с нами навсегда. Присоединиться к этой галактике с такой блестящей командой, на экране и вне его — это восторг всей моей жизни», — сказал Леви в заявлении.

Премьера ленты «Звездные войны: Звездный истребитель» запланирована на 28 мая 2027 года. Наряду с «Мандалорцем и Грогу» с Педро Паскалем, это первый полнометражный фильм о «Звездных войнах» с 2019 года.

Среди других кинопроектов Star Wars: фильм Джеймса Мэнголда «Рассвет джедаев» и проблемный «Новый орден джедаев» Шармин Обейд-Чиной.

Действие фильма «Звездные войны» Джеймса Мэнголда будет происходить за 25 000 лет до «Скрытой угрозы»

Источник: Games Radar, Word of Real

Популярные новости

arrow left
arrow right
Квентин Тарантино назвал тройку своих лучших фильмов — и "один, для которого он родился"
«Одиссея» Кристофера Нолана получила постер и слоган — тизер, по слухам, «спрятали» в новом «Мире Юрского периода»
Том Холланд: «Человек-паук 4» вернет Marvel к «старой школе кино» со съемками в реальных местах и практическими эффектами
Билеты на «Одиссею» в IMAX разобрали за час и перепродают по $150 — фильм выйдет в 2026 году и еще не получил трейлера
Фильм ужасов "Оружие" заработал за 10 дней больше, чем крупный провал Disney за два месяца
Главная премьера 2026 года: трейлер Sci-Fi фильма «Проект Аве Мария» собрал рекордные 400 млн просмотров за 7 дней
Главное атмосфера, а не сюжет: Квентин Тарантино назвал два лучших «фильма для тусовок» всех времен
Тарантино в восторге от "Приключений Клиффа Бута" и назвал двух лучших режиссеров в мире
Трейлер фильма «Аватар 3» слили в сеть — первый взгляд на Людей Пепла и дежавю с «Путём воды»
Disney паникует из-за потери "мужчин-зумеров" среди зрителей Marvel и "Звездных войн", — Variety
Марк Фрост, соавтор «Твин Пикс», отрицает продолжение сериала без Дэвида Линча
Провальный «Мегалополис» получил второй шанс — Коппола перемонтирует фильм и добавит новые сцены
Режиссер новой «Обители зла» не видел ни одного фильма из франшизы: «Это не мое, другое дело — игры»
Хоррор глазами собаки: трейлер нашумевшего фильма "Хороший мальчик" с 95% на Rotten Tomatoes
«Способствует жестоким репрессиям»: Кристофер Нолан попал в скандал из-за съемок «Одиссеи» в оккупированном городе
В сеть слили первый тизер «Одиссеи» — Телемах Тома Холланда ищет отца
Начались съемки спинофа «Однажды в Голливуде» — первые фото с Брэдом Питтом в «Приключениях Клиффа Бута»
Дэдпул против Доктора Дума? Райан Рейнольдс намекнул на роль в "Мстителях: Судный день" загадочным лого
Первый трейлер Sci-Fi фильма «Проект Аве Мария» — Раянг Гослинг отправляется в миссию по спасению Солнца
Приквел "Рэмбо" о Вьетнаме нашел юную замену Сталлоне — и это не Райан Гослинг
«Долгая прогулка» Стивена Кинга оживает: режиссер «Голодных игр» показал новый трейлер на Comic-Con
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить