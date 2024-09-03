Ганимед под ударом: астероид, в 20 раз больше «убийцы динозавров», развернул спутник Юпитера

Астероид, который столкнулся с Ганимедом, крупнейшим спутником Юпитера, оказался в 20 раз больше того, что вызвал вымирание динозавров на Земле.

Катастрофическое событие произошло примерно 4 миллиарда лет назад. Вследствие удара Ганимед изменил свое положение так, что кратер от столкновения теперь направлен в противоположную от Юпитера сторону.

Компьютерное моделирование показало, что диаметр астероида составлял примерно 300 километров. Он врезался в поверхность Ганимеда под углом 60–90 градусов. Удар создал начальный кратер шириной до 1600 километров, который частично заполнился обломками породы и пылью, выброшенными во время столкновения.

Доктор Наоюки Хирата из Университета Кобе в Японии объясняет, что характерные борозды на поверхности Ганимеда долго считали остатками множественных концентрических колец, образованных в результате удара гигантского астероида. Однако до сих пор было непонятно, насколько сильным был этот удар и как он повлиял на спутник Юпитера.

В своем исследовании, опубликованном в Scientific Reports, Хирата описывает, как центр системы борозд указывает почти прямо в сторону, противоположную Юпитеру. Это могло произойти, если астероид, который ударил Ганимед, добавил дополнительный вес к зоне удара, дестабилизировав спутник и заставив его повернуться вокруг своей оси.

Столкновение имело драматические последствия для Ганимеда, диаметр которого превышает 4800 километров, что делает его больше Меркурия. Удар «полностью уничтожил первоначальную поверхность» спутника и повлиял на его внутреннюю структуру, где, по мнению ученых, скрыт соленый океан.

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Источник: The Guardian, Phys