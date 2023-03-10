Silvergate Bank, провідний кредитор криптовалютного ринку, оголосив про самоліквідацію — криза FTX дісталася й до реальної фінансової системи

Silvergate Bank, один з основних кредиторів у сфері криптовалют, оголосив про своє закриття та повернення депозитів. У пресрелізі холдингова компанія банку, Silvergate Capital Corporation, повідомила:

«У світлі останніх змін у галузі та законодавстві Silvergate вважає, що планомірне згортання операцій банку та добровільна ліквідація банку – найкращий шлях»

Основна причина закриття – зняття коштів головними клієнтами, такими як FTX та Genesis, яка також збанкрутіла. У січні звіт Silvergate про доходи показав, що банк втратив $1 млрд після того, як його клієнти зняли $8,1 млрд. 1 березня Silvergate подав несподівану заяву до регуляційних органів: у ній йшлося, що насправді квартальні результати були ще гіршими, ніж у звіті, і неясно, чи зможе банк залишитися у бізнесі.

Стан криптовалютного ринку без Silvergate викликає побоювання – компаніям знадобиться нове джерело фіатних коштів. У пошуках ліквідності вони можуть звернутися до менш регульованих установ, що робить ринок ще більш ризикованим для всіх учасників. Зменшена ліквідність ускладнює транзакції, на ринку вже існує великий розрив між очікуваною та фактичною ціною угоди. Втрата великого банку, зацікавленого в галузі та такого, що «грає за правилами», знижує загальний рівень надійності.

Закрилася й мережа обміну Silvergate Exchange Network (SEN), що дозволяла Coinbase, Gemini, Kraken та іншим криптовалютним біржам здійснювати фіатні транзакції між собою та іншими компаніями. Silvergate відігравав важливу роль у фінансовому забезпеченні стейблкоїнів: токен SEN забезпечував зв’язок між прив’язаними до фіата криптовалютами та доларом США. Банк створював токен, коли хтось вкладав долар, наприклад, в USDC, і спалював, коли токен стейблкоїна виводили у фіат.

Однією з інших послуг, які пропонує Silvergate, була можливість позичати долари під біткоїни. Очікується, що кредитування під наявність біткоїна тепер ускладниться.

Ліквідація Silvergate також пройде відповідно до правил та законодавства, що включає врегулювання всіх наявних претензій та відносин, а також заходи щодо збереження залишкової вартості наявних активів. Усі депозити будуть повністю погашені відповідно до плану ліквідації, опублікованого у середу.

У міру зростання кризи банку, такі компанії, як Coinbase, Crypto.com і Paxos припиняли користуватися його послугами та виводили кошти. Стейблкоїн Tether також дистанціювався від Silvergate. Крім того, влада ретельно вивчала список пов’язаних компаній на причетність до справи FTX.

Крах Silvergate майже, напевно, приверне увагу законодавців, стурбованих впливом криптовалют на традиційний фінансовий сектор.

«Сьогодні ми бачимо, що може статися, коли банк надмірно покладається на ризикований та нестабільний сектор, такий як криптовалюти, — вважає сенатор Шеррод Браун, голова сенатського комітету з банківських, житлових та міських справ. — Мене турбує, що коли банки залучаються до криптовалютних відносин, це поширює ризик на всю фінансову систему, і розплачуватимуться за це платники податків та споживачі».

Ситуація ускладнюється тим, що великі конкуренти Silvergate, Metropolitan і Signature раніше залишили ринок. У січні Metropolitan заявив, що повністю відмовляється від роботи із криптовалютами. Signature заявив у грудні, що збирається позбутися $8-10 млрд у фондах, пов’язаних з цифровими активами. Також інвестиційні компанії Citadel Securities та BlackRock нещодавно придбали частку у Silvergate, викупивши 5,5% та 7% акцій відповідно.

Джерела: The Verge, ще раз The Verge і CNBC