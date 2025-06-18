Сенат США ухвалив законопроєкт про стейблкоїни

Американський Сенат ухвалив законопроєкт, який встановить першу федеральну систему регулювання забезпечених доларом криптовалют. Тобто стейблкоїнів. Хоча до справжнього ухвалення так званого GENIUS Act все ще потрібне схвалення від Палати представників і президента США Дональда Трампа, криптосвіт уже святкую цей важливий крок. GENIUS Act визначає як американські компанії можуть випускати та керувати забезпеченими доларом стейблкоїнами для платежів.

На тлі цієї новини акції американської компанії Circle (випускає USDC та EURC) зросли приблизно на 400%.

Сам Трамп поглиблює свою власну фінансову участь у стейблкоїнах. Його платформа World Liberty Financial запустила стейблкоїн USD1 у партнерстві з BitGo.

На початку цього місяця Bank of America та інші великі банки зібралися, щоб дослідити перспективи запуску спільної мережі стейблкоїнів. The Wall Street Journal також повідомив, що Amazon і Walmart досліджують можливість введення власних стейблкоїнів.

Джерело: Yahoo