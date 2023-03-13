Збанкрутував Silicon Valley Bank — один з найбільших банків Кремнієвої долини, який фінансував відомі технологічні стартапи

У п’ятницю регулятори США арештували активи одного з провідних банків Кремнієвої долини — Silicon Valley Bank, який фінансував технологічні стартапи.

16-й за величиною банк в країні «впав» після того, як вкладники почали виводити кошти на тлі занепокоєнь експертів щодо фінансової спроможності установи. Це друге за величиною банкрутство банку в історії США — з часів розпалу фінансової кризи 15 років тому та краху Washington Mutual у 2008 році.

Кого обслуговував банк?

Згідно з вебсайтом банку, майже половина американських технологічних і медичних компаній, що вийшли на біржу минулого року після стартового фінансування від компаній венчурного капіталу, були клієнтами Silicon Valley Bank. Установа також мала зв’язки з провідними технологічними компаніями, такими як Shopify, ZipRecruiter і однією з провідних компаній венчурного капіталу Andreesson Horowitz.

«Ця подія загрожує стартапам зникненням. Сотні керівників питають, як їм подолати цю кризу? Вони думають про звільнення працівників», — сказав Гаррі Тан, генеральний директор Y Combinator — стартапу, що запустив Airbnb, DoorDash і Dropbox.

Тан каже, що майже третина стартапів Y Combinator не зможуть нараховувати заробітну плату наступного місяця, якщо не отримають доступ до своїх грошей.

Серед постраждалих клієнтів і телевізійний інтернет-провайдер Roku, який розмістив у банку близько 26% власних готівкових коштів — $487 млн. Компанія каже, що її депозити не були застраховані та не зрозуміло «якою мірою» їх можна повернути.

Федеральна корпорація по страхуванню депозитів (FDIC) конфіскувала активи Silicon Valley Bank та розмістила їх в новоствореному банку — Deposit Insurance Bank в Санта-Кларі. З понеділка установа мала розпочати виплати вкладів.

Чим зумовлений крах?

Задуманий у 1983 році Біллом Біггерстаффом і Робертом Медіарісом під час гри в покер, Silicon Valley Bank був головним фінансовим каналом між технологічним сектором, стартапами та працівниками технологічної галузі. Якщо засновник стартапу хотів знайти нових інвесторів або вийти на біржу, він розвивав відносини з банком.

Silicon Valley Bank використовував свій щедрий капітал від венчурних фондів для інвестування в облігації, які приносили надійний прибуток завдяки низьким процентним ставкам. У період з 2018 по 2021 рік депозити банку зросли майже в чотири рази — з $49 млрд до $189,2 млрд. Однак торішнє підвищення ФРС процентних ставок знищило цю стратегію.

Цього тижня банк намагався ввести деякі запобіжні заходи — у четвер SVB оголосив про плани залучити до $1,75 мільярда. Однак стривожені клієнти взялися активно виводити кошти, а акції банку впали на 60%. По обіді у п’ятницю SVB припинив роботу, не чекаючи завершення дня.

У Білому домі заявили, що міністр фінансів Джанет Єллен «уважно спостерігає за ситуацією». Адміністрація намагалася запевнити громадськість у тому, що банківська система набагато здоровіша, ніж під час Великої рецесії. Акції Signature Bank і Western Alliance завершили п’ятницю падінням більш ніж на 20%, а PacWest Bancorp — більш ніж на 35 %. Проте інші великі банки, такі як JPMorgan і Wells Fargo завершили тиждень невеликим зростанням. Банк Америки та Morgan Stanley зазнали незначного падіння.

«Наша банківська система знаходиться в принципово іншому місці, ніж це було, як ви знаєте, десять років тому. Реформи, які були запроваджені тоді, справді забезпечують потрібну нам стійкість», — сказала Сесілія Рауз, голова Ради економічних радників Білого дому.

Фінансова криза 2008 року розпочалась з банкрутства великих фінансових установ в США та, оскільки великі банки мали значний вплив один на одного, швидко розрослась у глобальну кризу — збанкрутували кілька європейських банків, впали різні біржові індекси, акції та ціни на товари по всьому світу, роботу втратили мільйони людей.

Білл Тайлер, генеральний директор TWG Supply у Грейпвайні, штат Техас, сказав, що зрозумів, що щось йде не за планом, коли співробітники повідомили зранку, що не отримали зарплату:

«Це вже несвоєчасна оплата. Це вже незручне положення. Я не хочу казати співробітникам: «Гей, ви можете почекати до середини наступного тижня, щоб отримати зарплату?»

Тісні зв’язки Silicon Valley Bank з технологічним сектором додали йому проблем. Акції технологічних компаній сильно постраждали за останні 18 місяців після різкого зростання під час пандемії, і звільнення поширилися по всій галузі. Водночас банк сильніше постраждав від боротьби Федеральної резервної системи з інфляцією — коли ФРС підвищує базову процентну ставку, вартість загалом стабільних облігацій починає падати. Як правило, це не проблема, але коли вкладники різко починають забирати свої гроші, банкам іноді доводиться продавати ці облігації, щоб покрити відтік.

Саме це сталося з Silicon Valley Bank, якому довелося продати високоліквідні активи на суму $21 мільярд, щоб покрити раптові зняття коштів. Збиток від цього продажу склав $1,8 мільярда.

Чи повернуть кошти вкладникам?

У неділю регулятори США оголосили, що клієнти SVB все ж таки отримають доступ до власних коштів.

«Ми вживаємо рішучих заходів для захисту економіки США шляхом зміцнення довіри суспільства до нашої банківської системи. Вкладники отримають доступ до всіх своїх грошей, починаючи з понеділка, 13 березня. Жодних збитків, пов’язаних із розв’язанням проблеми Silicon Valley Bank, платники податків не понесуть», — йдеться у спільній заяві FDIC, Міністерства фінансів і Федеральної резервної системи.

ФРС також запроваджує новий кредитний механізм, що передбачає надання додаткового фінансування іншим подібним установам, щоб гарантувати, що «банки зможуть задовольнити потреби всіх своїх вкладників».

Так звана Програма банківського термінового фінансування пропонуватиме позики на строк до одного року кредиторам, включаючи Т-облігації та інші «кваліфіковані активи», які оцінюватимуться за номіналом. Програма позбавить установи «необхідності швидко продавати цінні папери під час стресу» і буде достатньою для покриття всіх незастрахованих депозитів у США, заявили у ФРС. Мінфін США виділив на підтримку механізму $25 млрд.

Джерело: Techspot, Asahi, FT