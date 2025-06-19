У США легалізують стейблкоїни, але це може підірвати крипторинок та демократію

17 червня Сенат США ухвалив законопроєкт, відомий як GENIUS Act, про створення регуляторної бази для прив’язаних до долара США криптовалютних токенів. Щоб GENIUS Act почав діяти, його має ухвалити Палата представників, після чого документ опиниться на столі президента Дональда Трампа для затвердження. Очікується, що це станеться до серпня.

Однак навіть цього виявилось достатньо для зростання активності. Акції Circle, що випускає стейблкоїн USDC, зросли на 33%. Акції Coinbase, яка стоїть за USDC, підскочили в ціні на 16%. А загальна капіталізація ринку стейблкоїнів сягнула нового історичного максимуму в $250 млрд.

Однак цю новину не усі сприйняли позитивно, оскільки існує багато підводних каменів.

Чому GENIUS Act такий важливий (і спірний)

Стейблкоїни — тип криптовалют з підтримкою постійної вартості, зазвичай з прив’язкою до долара (або іншої фіатної валюти) у пропорції 1:1. Зазвичай такі монети використовуються криптотрейдерами для переміщення вартості між різними токенами. Останніми роками їхнє використання стрімко зросло, оскільки стейблкоїни можна використовувати для миттєвих платежів з дуже низькою комісією.

Якщо законопроєкт про стейблкоїн буде підписаний, він вимагатиме, щоб токени компаній з США були забезпечені ліквідними активами, такими як долари США та короткостроковими скарбничими векселям, а також щоб емітенти щомісяця публічно звітували про свої резерви.

На торішніх виборах криптокомпанії витратила понад $119 млн на підтримку прокриптовалютних кандидатів у Конгрес. Також величезні кошти витратили на просування Дональда Трампа.

Creators - Агенція з міжнародного PR для технологічних та B2B компаній PR для компаній та їх лідерів Організація інтерв’ю в медіа, подкастах, виступи на конференціях Європа, Азія, Америка Дізнатись деталі

Криптоіндустрія вже давно наполягає на тому, щоб правила для стейблкоїнів затвердили законодавчо. Начебто, це добре. Але різні криптовалютні проєкти сім’ї Трампа загрожують зруйнувати довіру до сектору цифрових активів. Хоча Білий дім заявив, що у Дональда Трампа немає конфлікту інтересів, бо активи World Liberty Financial знаходяться в трастовому фонді, яким керують діти президента США. Однак втрата коштів інвесторів на маніпулюванні ціною мемкоїнів MELANIA та TRUMP змушують задуматись (однак далеко не всіх). Трамп заробив $57,35 млн від продажу токенів у World Liberty Financial у 2024 році, а продаж TRUMP приніс приблизно $320 млн (прибуток розподілено між кількома інвесторами).

«Просуваючи ці законопроєкти, законодавці втратили можливість протистояти криптовалютній афері Трампа — найбільш кричущій корупції в історії президентства», — заявив Бартлетт Нейлор, адвокат з питань фінансової політики Public Citizen, групи із захисту прав споживачів.

До криптоімперії Трампів входять тепер не лише мемкоїни, платформа World Liberty Financial та випущений нею стейблкоїн USD1, а також майнінгова ферма American Bitcoin.

Медіакомпанія Trump Media & Technology Group подала до Комісії з цінних паперів і бірж США (SEC) заявку на запуск біржового фонду на основі Bitcoin та Ethereum під назвою Truth Social Bitcoin & Ethereum ETF. Також у вересні компанія Трампа планує випустити смартфон T1. Trump Media and Technology Group, яка стоїть за соцмережею Truth Social, також витратить $2,5 млрд на створення біткоїн-скарбниці.

Також GENIUS Act надасть широкі повноваження міністру фінансів Скотту Бессенту, який вже заявив, що американський ринок стейблкоїнів може зрости майже у вісім разів (до понад $2 трлн) протягом наступних кількох років.

Демократи висловили занепокоєння тим, що законопроєкт не завадить великим технологічним компаніям випускати власні приватні стейблкоїни. Вони також вимагають, щоб законодавство давало сильніший захист від відмивання грошей і заборонило іноземних емітентів.

Сенатор-демократ від Орегону Джефф Мерклі звинуватив республіканців у «схваленні криптокорупції Трампа» та дозволі президенту продавати «доступ до уряду для особистого прибутку».

Мерклі вимагав поправки, які б заборонили обраним посадовцям отримувати особистий прибуток від цифрових активів, але законодавці-республіканці заблокували всі спроби провести голосування.

Законопроєкт GENIUS направили до Палати представників, яка має власну версію під назвою STABLE. Обидва забороняють дохідні споживчі стейблкоїни, але розходяться в думках щодо того, хто і що регулює. Версія Сенату централізує нагляд у Міністерстві фінансів, тоді як Палата представників розділяє повноваження між Федеральною резервною системою, Контролером валютного ринку та іншими відомствами.

Стейблкоїни — всюди

Минулого року обсяг транзакцій зі стейблкоїнами сягнув $28 трлн, що перевищило обсяг транзакцій Mastercard і Visa разом узятих.

Попри критичне сприйняття цих токенів багатьма компаніям, ще більше — зацікавлені в них. Shopify вже запустив платежі на основі USDC через Coinbase та Stripe. Генеральний директор Bank of America вивчає можливість випуску стейблкоїнів, Uber також розглядає інтеграцію. Французький банківський гігант Societe Generale випустить доларовий стейблкоїн USD CoinVertible (USDCV).

Проте, існують певні обмеження. Закон GENIUS забороняє нефінансовим великим технологічним компаніям безпосередньо випускати стейблкоїни, якщо вони не створюють або не співпрацюють з регульованими фінансовими установами. Хоча, за чутками, Amazon та Walmart хочуть власні стейблкоїни, які дозволять не платити комісії Visa та Mastercard.

Тим часом JPMorgan Chase схитрив, та запустив депозитний токен JPMD на блокчейні Base, який функціонує як стейблкоїн, але тісно інтегрований з традиційною банківською системою. JPMD доступний лише для інституційних клієнтів і пропонує цілодобові розрахунки та виплати відсотків.

Офшорні стейблкоїни, тобто випущені компаніями, що зареєстровані в країнах з низьким або нульовим оподаткуванням, домінують у цій ніші. Але США активно нарощує свою потужність. За останній рік пропозиція американських стейблкоїнів, таких як USDC (від Circle) та і PYUSD (від PayPal), збільшилася удвічі: на 104% або до $67,5 млрд.

Неамериканські стейблкоїни, найбільші за капіталізацією з яких USDT (від Tether), USDE (від Ethena), DAI (від MakerDAO) і USDS (від Sky protocol), показали зростання на рівні 41%. Але все ще складають більшу частину світового ринку стейблкоїнів.

Зростання пропозиції американських стейблкоїнів відображає попит з боку інституційних інвесторів, який підтримується державним регулюванням та відновленням довіри до американських емітентів.

Наприклад, стейблкоїн USD1, запущений криптоплатформою Трампа World Liberty Financial у квітні, вже входить у найбільші 5 монет за ринковою капіталізацією у розмірі $2.19 млрд.

Загальна капіталізація ринку стейблкоїнів сягнула історичної позначки в $250 млрд.