Новини Бізнес 13.03.2023 о 16:45

Регулятори закрили Signature Bank — це вже третє за тиждень банкрутство серед американських банків

Катерина Даньшина

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Регулятори закрили Signature Bank — це вже третє за тиждень банкрутство серед американських банків

Signature Bank — один із двох найбільших криптокредиторів США. Станом на 31 грудня 2022 року фінустанова мала депозити на суму $88,59 мільярда. 

13 березня регулятори повідомили про закриття Signature Bank, зазначивши, що вкладники отримають повний доступ до депозитів — крок подібний до того, який було здійснено для порятунку клієнтів Silicon Valley Bank, який фінансував технологічні стартапи до свого банкрутства у п’ятницю.

Signature Bank відомий як один з головних банків криптоіндустрії — найбільший після Silvergate, який минулого тижня оголосив про самоліквідацію. (Основна причина закриття Silvergate – зняття коштів головними клієнтами, такими як FTX та Genesis, яка також збанкрутіла. У січні звіт Silvergate про доходи показав, що банк втратив $1 млрд після того, як його клієнти зняли $8,1 млрд).

  • Станом на 31 грудня у Signature Bank було $110,4 мільярда загальних активів і $88,6 загальних депозитів, згідно з документацією щодо цінних паперів. Торік за розміром депозитів він був 30-м найбільшим банком у США. 

Криптобіржа Coinbase повідомляє, що мала $240 мільйонів готівкою в Signature, але через утримання коштів використовуватиме інших банківських партнерів для транзакцій клієнтів.

Закриття Signature також впливає на постачальника стейблкоїнів Circle (управляє USDC — токеном, який завжди повинен коштувати $1 долар, і є важливою частиною криптовалютних платежів). Натомість він використовуватиме BNY Mellon, повідомив генеральний директор Джеремі Аллер.

Щоб зупинити збитки та запобігти більшій кризі, ФРС і Міністерство фінансів США  створили надзвичайну програму для забезпечення всіх депозитів як у Signature Bank, так і в Silicon Valley Bank, використовуючи повноваження Федеральної резервної системи щодо екстреного кредитування. Фонд FDIC покриє кошти вкладників, які не були застраховані через максимальну суму гарантованих депозитів у $250 000.

У той час як вкладники отримають доступ до своїх грошей, власники акцій і облігацій обох банків фактично «будуть знищені», сказав високопоставлений чиновник з Мінфіну в коментарі CNBC. 

  • Signature було відкрито у 2001 році як альтернативу великим банкам з відсутністю бюрократичної тяганини. Після фінансової кризи кредитор швидко виріс і став улюбленцем інвесторів. У 2018 році Signature найняла банкірів, які спеціалізуються на криптовалюті, щоб вийти за межі комерційної нерухомості. Інші банки неохоче брали криптоклієнтів, тож Signature став одним із провідних банків крипторинку. Такий фокус і спеціальна система платежів для криптокомпаній допомогли банку більш ніж подвоїти депозити за два роки. На початку 2022 року близько 27% його депозитів належали клієнтам, які займаються цифровими активами.

Джерело: The Verge, CNBC


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