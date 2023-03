Регулятори закрили Signature Bank — це вже третє за тиждень банкрутство серед американських банків

Signature Bank — один із двох найбільших криптокредиторів США. Станом на 31 грудня 2022 року фінустанова мала депозити на суму $88,59 мільярда.

13 березня регулятори повідомили про закриття Signature Bank, зазначивши, що вкладники отримають повний доступ до депозитів — крок подібний до того, який було здійснено для порятунку клієнтів Silicon Valley Bank, який фінансував технологічні стартапи до свого банкрутства у п’ятницю.

Signature Bank відомий як один з головних банків криптоіндустрії — найбільший після Silvergate, який минулого тижня оголосив про самоліквідацію. (Основна причина закриття Silvergate – зняття коштів головними клієнтами, такими як FTX та Genesis, яка також збанкрутіла. У січні звіт Silvergate про доходи показав, що банк втратив $1 млрд після того, як його клієнти зняли $8,1 млрд).

Криптобіржа Coinbase повідомляє, що мала $240 мільйонів готівкою в Signature, але через утримання коштів використовуватиме інших банківських партнерів для транзакцій клієнтів.

As of close of business Friday March 10 Coinbase had an approximately $240m balance in corporate cash at Signature. As stated by the FDIC, we expect to fully recover these funds. https://t.co/XY5L7m4RMs

Закриття Signature також впливає на постачальника стейблкоїнів Circle (управляє USDC — токеном, який завжди повинен коштувати $1 долар, і є важливою частиною криптовалютних платежів). Натомість він використовуватиме BNY Mellon, повідомив генеральний директор Джеремі Аллер.

With the closure of Signature bank announced tonight, we will not be able to process minting and redemption through SigNet, we will be relying on settlements through BNY Mellon.

— Jeremy Allaire (@jerallaire) March 12, 2023