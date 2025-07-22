Гнучкі дисплеї: технології майбутнього з недоліками сьогодення

Гнучкі дисплеї в пристроях поступово захоплюють світ. Основними «корифеями» виступають смартфони, такі як Samsung Galaxy Fold, Motorola Razr чи Huawei Mate X. Потроху зʼявляються інші рішення, на кшталт зовнішнього монітора бренду Asus. Далі в перегони вступлять планшети та ноутбуки. Сьогодні спробуймо розібратися, які нові пристрої подарує ця технологія, та окреслити сьогоднішні проблеми, які виникають при їх користуванні.

Розділ Технології виходить за підтримки

Нова технологія породжує нові концепції

Згадаймо попередників сучасних смартфонів — КПК (Кишеньковий Персональний Компʼютер, Pocket PC). Вони мали великі екрани заради кращого перегляду інтернету, роботи в Office та багато такого, що зараз ми розуміємо як даність. Придивившись на один з таких раритетів як Nokia E90, ловиш себе на думці що цей старий комунікатор — аналог багатьох сучасних смартфонів з гнучкими дисплеями, такі як Samsung Galaxy Fold, Google Pixel Fold. Ідея та загальна конструкція однакові: користування як звичайним телефоном та відкриття центральної частини для задач, в яких потрібен великий екран.

Nokia E90 Communicator, 2007 рік

Подальша ідея «великого дисплея в корпусі смартфона» оновлюється у Huawei Mate X 2019 р. В ньому існує один великий дисплей, який поступово розкривається за бажанням користувача. На сьогодні ідею flexible дисплею розкриває Huawei Mate XT Ultimate, який здатен об’єднати три різні формфактори діагоналей екрана: 6,4″ (звичайний смартфон), 7,9” (невеличкий планшет) чи 10,2″ (повноцінний планшет).

На цьогорічній виставці CES 2025 Samsung показала нові концепти для звичних нам пристроїв. Варіант будильника не виглядає чимось цікавим. А ось величезний гнучкий дисплей в автомобілі дозволить водіям краще бачити напрямок руху у навігаторі. Ноутбук від Lenovo також вражає уяву: адже по факту ми можна носити звичайну 14-дюймову модель, яка зможе вертикально додавати ще 20-25% екрану.

Creators - Агенція з міжнародного PR для технологічних та B2B компаній PR для компаній та їх лідерів Організація інтерв’ю в медіа, подкастах, виступи на конференціях Європа, Азія, Америка Дізнатись деталі

Винятково виглядає смартфон, розміри дисплея якого збільшуються по вертикалі. Тим самим вирішується проблема клавіатурою при друці тексту, яка зазвичай закриває половину простору. Нова концепція Flex Hybrid дійсно виглядає фантастично — можна розширювати дисплей горизонтально з обох боків. Якщо зараз може не вистачати 8″ екрану, то новий дисплей додає +2 дюйми з кожної зі сторін. Таким чином майбутні покоління Fold здатні будуть збільшувати розмір панелі до 12″. Майбутні ноутбуки чи планшети, як Flex Note матимуть дисплеї, які зможуть повністю замінити блок клавіатури.

Подальшу технологічну революцію LG, як і Samsung, бачить в гнучких розтягнених (Stretchable) екранах. Вони дадуть змогу не просто збільшувати дисплей, а й приймати різну форму. Наприклад, смартгодинник, який повністю складається з дисплея навколо руки людини. Або вбудовувати дисплей в одяг, як в цьому відео про Fashion Week.

Дуже цікаву концепцію розтягнутих дисплеїв представили LG на виставці SID 2025. Екран не просто розтягується в інші сторони, а приймає форму клавіш відповідно до інтерфейсу користувача (UI). Розробник на прикладі центральної консолі автомобіля показав його роботу. Спочатку дисплей може бути непомітним для користувача. Після дотику зʼявляються клавіші гучності, управління кліматом і т.д. Кожна з них матиме свою форму та підсвітку, тому водій зможе ними користуватися навіть наосліп.

Samsung також показував дещо схоже на IMID 2024. Зображення вулканічного острова по справжньому «виринало» з цифрового 2D до нашого з вами реального 3D світу. Для розкриття потенціалу технології Гнучких Розтягнених дисплеїв знадобиться ще багато часу. Не для всіх ситуацій потрібні такі перетворення. Зі змінним UI поки виглядає повільно. При перегляді фільмів чи серіалів навряд буде якийсь сенс. Хіба що в іграх на мобільних пристроях, де елементи UI будуть «підійматися» над звичайною плоскою частиною.

В попередніх поколіннях Apple Macbook Pro був встановлений так званий Touch Bar над клавіатурою. Ідея цікава, проте вже через кілька років його вирішили прибрали. Основною причиною видалення стала неможливість точно передавати відчуття від клавіш. Кожен раз власнику потрібно дивитися на сенсорну панель та вибирати необхідну дію. З цією новою технологією, кожна сенсорна клавіша могла б підійматися вгору, а користувачі на дотик розрізняти клавіші.

Головні проблеми пристроїв з гнучкими дисплеями

Якими б прекрасними технології не були, завжди існують певні мінуси. Що ж, спробуймо розібратися наскільки малі вони чи ні.

Ціна — основний ворог поширення в маси

Самою зрозумілою й очевидною причиною для потенційного покупця та його гаманця являється ціна таких пристроїв. Гнучкі дисплеї навіть через багато років після першого покоління виробляти важко. Видно, що за цей час змогли налагодити середньобюджетні рішення за умовних 500-600$. Наприклад, Motorola Razr 50. Проте один смартфон не дасть такого стрибка в продажах. Інші ж моделі брендів все ще занадто дорогі. Всім відома Apple могла б значно пришвидшити поширеність гнучких дисплеїв, але не представила ще жодну модель за ці роки.

Ще у 2022 році представила ТВ-монітор з гнучким дисплеєм LG Flex OLED. Більшість могла подумати, що це звичайний прототип і нічого більшого. Проте ні, це повноцінний 4К 120 Гц дисплей. Автоматична система дозволяє вигинатися на 900R з кроком 5% забезпечуючи 20 положень. Ціна такого монітора вражає дотепер — від 2500$.

Візуальна «особливість»

Інша видима «гнучка» проблема — вигин у місці згинання дисплея. На цю проблему вказують абсолютно всі оглядачі та покупці. Звісно, через деякий час користуванням дисплеєм просто перестаєш його помічати. Добре, що розробники намагаються розв’язати цю проблему. Тільки будемо чесні, фізично її буде дуже важко вирішити. Рано чи пізно будь-що деформується. Samsung навіть довелося написати окреме повідомлення на сторінці підтримки, що вигин по центру екрана не заважатиме враженню від користування пристроєм.

Шарніри забирають місце всередині

Подивимось на порівняльну таблицю акумуляторів у пристроях з гнучкими та плоскими дисплеями.

Назва Тип дисплея Акумулятор, мАг Розмір дисплея, дюймів Motorolla Razr 50 Гнутий 4200 6,9 Motorolla Razr 50 Ultra Гнутий 4000 6,9 Motorolla Razr 60 Ultra Гнутий 4700 7 Samsung Galaxy Z Flip6 Гнутий 4000 6,7 Samsung Galaxy Z Flip7 Гнутий 4300 6,9 Samsung Galaxy Z Fold 7 Гнутий 4400 8 Apple iPhone 16 Plus Плоский 4674 6,7 Apple iPhone 16 Pro Max Плоский 4685 6,9 Samsung Galaxy S25 Ultra Плоский 5000 6,9 Google Pixel 9 Pro XL Плоский 5060 6,8 Oneplus 13 Плоский 6000 6,82 Xiaomi Poco F7 Плоский 6500 6,83

Неважко побачити, що звичайні смартфони показують більший результат. Пояснюється це просто — механізм забезпечення гнучкості «зʼїдає» потенційне місце для більшого акумулятора. Виняток з правила став Motorola Razr 60 Ultra, проте його потрібно порівнювати з новими китайськими смартфонами.

Samsung Galaxy Z Flip6 зсередини. Дві окремі батареї всередині. Частина внутрішньої будови корпусу зайнята механізмом відкриття

Захист дисплея

Плоскі дисплеї зазвичай захищають склом, наприклад Corning. Користувачі також можуть додатково встановити різновиди скла або плівок. Тим самим зменшуючи ймовірність розбиття екрана. А що з гнучкими «братами»? Про класичне скло можете забути відразу — не згинається, тріскається та розбивається. Накладення додаткової плівки покращить захист, однак вона має властивість відклеюватися у місці згину, що несе додаткові витрати на заміну. Залишається змінювати захисну плівку раз в кілька місяців, бо дисплей достатньо тонкий. Історій з невеличкими битими пікселями багато в Інтернеті.

Гнучкі дисплеї переживають справжній бум у використанні з новими пристроями. Нові концептуальні дизайни лише підкріплюють головне — це екрани майбутнього. Тому останнє питання: далекого чи найближчого майбутнього?