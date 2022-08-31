Екран телевізора LG OLED Flex LX3 вигинається кнопкою на пульті

LG анонсувала свій перший гнучкий OLED-телевізор Flex LX3, котрий за бажанням стає пласким або вигнутим до 900R. 42-дюймовий телевізор має підставку з регулюванням висоти, функціями повороту та нахилу, як у монітора, і позиціонується він для ігор.

Спеціальна кнопка на пульті дистанційного керування LG OLED Flex LX3 автоматично вигинає та розгинає екран. Крім двох попередньо встановлених положень, власники можуть вибрати один з 20 рівнів з кроком 5%. Це вигідно відрізняє телевізор LG від іншого схожого пристрою, монітора Corsair Xeneon Flex OLED, користувачі якого можуть лише вигинати екран вручну.

LG позиціонує свій 42-дюймовий гнучкий телевізор як дисплей для ігор. Це можливо завдяки функціям, що сподобаються геймерам. Модель LX3 може працювати в режимі Dolby Vision з роздільною здатністю 4K 120 Гц та має повнофункціональний вхід HDMI 2.1. ТБ підтримує змінну частоту оновлення та автоматичний режим з низькою затримкою, а також технології G-Sync від NVIDIA або FreeSync від AMD для синхронізації FPS та частоти оновлення екранау

Якщо немає бажання грати на величезному ТБ, площу екрану можна зменшити до діагоналей 32 або 27 дюймів. Також можна скористатися режимом LG Multi View для одночасного перегляду двох різних джерел відео. Пристрій підійде для ігрових сеансів одночасно з переглядом відео, стрімінгом або спілкуванням онлайн.

Дата виходу та ціна LG OLED Flex LX3 поки невідомі. Серія LG Flex буде представлена на виставці IFA у Німеччині найближчими днями.

Джерела: LG, The Verge