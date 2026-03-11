Огляд Samsung Galaxy S26 та S26+: Ultra більше не потрібен?

Лінійка Galaxy S давно живе за зрозумілою схемою, де є базова модель, збільшена версія та Ultra для тих, хто хоче максимум у всьому. Нові Samsung Galaxy S26 і S26+ не намагаються вигадати смартфон заново, а лише акуратно підкручують знайому формулу. Фактично компанія пропонує два варіанти одного пристрою: компактний флагман для тих, хто не хоче “планшет у кишені”, і більшу версію для тих, хто дивиться багато відео, грає або працює зі смартфона. Розбираємося, що саме змінилося у новому поколінні.

Samsung Galaxy S26 45 999 грн. Плюси: якісний Dynamic AMOLED 2X дисплей з частотою 1–120 Гц і високою яскравістю; компактний і легкий корпус у Galaxy S26; збільшена батарея у S26 та швидша зарядка у S26+; продуктивність флагманського чипа; чистий і швидкий інтерфейс One UI; хороша якість денних фото; довга програмна підтримка Samsung. Купити в Elmir.ua Мінуси: мінімальні зміни порівняно з попереднім поколінням; камери без серйозного апгрейду; відсутній зарядний адаптер у комплекті; швидкість зарядки поступається деяким конкурентам; ціна; базова модель має нижчу роздільну здатність дисплея. Купити в Elmir.ua 8.4 /10 Оцінка

ITC.ua





Технічні характеристики Samsung Galaxy S26 та S26+

Параметр Samsung Galaxy S26 Samsung Galaxy S26+ Екран Dynamic AMOLED 2X, 6.3″, 2340×1080 (19.5:9), ~409 ppi, 1–120 Гц, HDR10+, пікова яскравість ≈2600 ніт Dynamic AMOLED 2X, 6.7″, 3120×1440 (20:9), ~513 ppi, 1–120 Гц, HDR10+, пікова яскравість ≈2600 ніт Матеріали корпусу Алюміній (рамка), Gorilla Glass Armor 2 (спереду), Gorilla Glass Victus 2 (ззаду) Алюміній (рамка), Gorilla Glass Armor 2 (спереду), Gorilla Glass Victus 2 (ззаду) Захист IP68 IP68 Процесор Exynos 2600 Exynos 2600 Графічний прискорювач Xclipse 960 Xclipse 960 Операційна система Android 16 (One UI 8.5) Android 16 (One UI 8.5) Оперативна пам’ять 12 ГБ LPDDR5X 12 ГБ LPDDR5X Вбудована пам’ять 256/512 ГБ (UFS 4.0) 256/512 ГБ (UFS 4.0) Основна камера 50 МП, f/1.8, 84°, OIS 50 МП, f/1.8, 84°, OIS Ультраширококутна камера 12 МП, f/2.2, 120°, автофокус 12 МП, f/2.2, 120°, автофокус Телефото камера 10 МП, f/2.4, 3× OIS 10 МП, f/2.4, 3× OIS Фронтальна камера 12 МП, f/2.2, 80–85° 12 МП, f/2.2, 80–85° Запис відео До 8K @30 fps До 8K @30 fps Інтерфейси та зв’язок Wi‑Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, GPS, 5G, Nano SIM + eSIM Wi‑Fi 7, Bluetooth 6, NFC, GPS, 5G, Nano SIM + eSIM Акумулятор 4300 мАгод, дротова зарядка до 25 Вт, бездротова 25 Вт, реверсивна 4.5 Вт 4900 мАгод, дротова зарядка до 45 Вт, бездротова 25 Вт, реверсивна 4.5 Вт Габарити 149.6 × 71.7 × 7.2 мм 158.4 × 75.8 × 7.3 мм Вага 167 г 190 г

Паковання та комплектація Samsung Galaxy S26 та S26+

Samsung уже кілька років послідовно рухається в напрямку мінімалізму, і Galaxy S26 та S26+ лише продовжують цю традицію. Коробка невелика та пласка і загалом виглядає стримано.

Комплектація традиційно мінімальна. У коробці є лише сам смартфон, кабель USB-C—USB-C, скріпка для SIM-лотка та кілька паперових інструкцій. І все. Зарядного адаптера, навушників або навіть базового чохла тут немає. Samsung відмовилась від них ще кілька поколінь тому і повертатися до старої практики, схоже, не планує.

Кабель у комплекті якісний, довжиною 1 м. Але без блока живлення його доведеться підключати або до комп’ютера, або до вже наявної зарядки. Якщо ж її немає, доведеться купувати адаптер окремо.





Ефекту “преміального анбоксингу” тут фактично немає. Якщо раніше відкривання флагманського смартфона могло нагадувати маленьку церемонію, то тепер усе відбувається максимально прагматично.

Дизайн, матеріали корпусу та ергономіка Samsung Galaxy S26 та S26+

Samsung уже кілька поколінь поспіль не намагається радикально переробляти дизайн базових флагманів, і Galaxy S26 та S26+ продовжують цю логіку. На перший погляд, їх легко сплутати з попередниками, але саме дрібниці відрізняють нові моделі: грані стали більш заокругленими, а блок камер тепер винесено на овальний острівець як у торішнього Galaxy Fold.

Хочеш знати більше, ніж ChatGPT 5? Підписуйся на ITC.ua у Telegram ПІДПИСАТИСЯ

Задня кришка скляна з матовою текстурою, яка добре розсіює відбитки пальців. Повністю їх уникнути, звісно, не вдається, але виглядає поверхня значно чистіше, ніж глянцеві панелі кількарічної давності. У світлі матове скло дає легкий м’який перелив, завдяки чому смартфон виглядає дорожче, ніж це могло б здатися на фото.

Рамка корпусу Samsung Galaxy S26 та S26+ алюмінієва. Вона приємно відчувається в руках і не така слизька, як полірований метал у деяких конкурентів. При цьому переходи між склом і металом зроблені дуже акуратно, смартфон не врізається в долоню навіть під час тривалого використання. Блок камер, згаданий вище, виглядає чисто з погляду дизайну, але на практиці смартфон усе одно трохи гойдається на столі, якщо користуватися ним без чохла.

Корпус Samsung Galaxy S26 та S26+ жорсткий, нічого не скрипить і не прогинається навіть при сильному натисканні. Samsung давно відточила конструкцію своїх флагманів, тому тут усе виглядає так, як і має виглядати у смартфона преміум-сегмента.

Головна різниця між моделями криється у розмірі і вазі. Galaxy S26 має габарити 149.6 × 71.7 × 7.2 мм і важить 167 грамів, що робить його компактним і зручним для повсякденного використання. Galaxy S26+, навпаки, орієнтований на тих, хто любить великі екрани, тому його розміри 158.4 × 75.8 × 7.3 мм, а вага 190 грамів.

Через це однозначно змінюється і відчуття ергономіки. Базову модель реально використовувати однією рукою, принаймні більшість часу. А ось S26+ уже ближче до класичного великого флагмана, тому дотягнутися до верхньої частини екрана однією рукою непросто.





Нижня грань має порт USB-C, основний динамік, мікрофон та слот для SIM-карти. Верхня грань Samsung Galaxy S26 і S26+ містить додатковий мікрофон для шумозаглушення. Права грань — клавіша живлення та гойдалка гучності. Вони металеві, з чітким коротким ходом і розташовані на зручній висоті, хоча на S26+ через ширину корпусу дотягнутися великим пальцем до верхньої кнопки однією рукою непросто. Ліва грань повністю чиста.

Захист від води й пилу також нікуди не зник. Він відповідає стандарту IP68. Смартфон без проблем переживе дощ чи випадкове занурення у воду.

Дисплей Samsung Galaxy S26 та S26+

Екрани в обох моделей Dynamic AMOLED 2X, і тут Samsung традиційно не економить. Galaxy S26 отримав панель 6,3 дюйма, S26+ — 6,7 дюйма. Перший отримав роздільну здатність 2340×1080 та щільність пікселів у майже 410 ppi, а “плюсу” пощастило більш, тому в нього 3120×1440 пікселів із щільністю близько 513 ppi.

Частота оновлення адаптивна — від 1 до 120 Гц. Екран самостійно підбирає частоту залежно від завдань, що економить заряд батареї. Повернутися на фіксовані 60 Гц у налаштуваннях можна, але у більшості сценаріїв цього не хочеться, адже анімації виглядають дуже плавно.

Пікова яскравість Samsung Galaxy S26 та S26+ у HDR-сценах перевищує 2600 ніт, тому навіть під прямим сонцем контент залишається читабельним. Контраст практично безмежний, чорний — глибокий. Кольори можна підлаштувати під свої вподобання.

На жаль, Privacy Display залишили виключно для моделі Ultra. Технологія працює на апаратному рівні, тому програмно активувати її на S26 чи S26+ не вдасться. Іншими словами, усі переваги “приватного” перегляду екекрана доступні лише власникам флагмана з приставкою Ultra.





У повсякденному використанні екрани Galaxy S26 і S26+ виглядають яскраво, чітко і, головне, комфортно для очей навіть після тривалого перегляду контенту.

Захист Gorilla Glass Armor 2 забезпечує гарну стійкість до дрібних подряпин і потертостей. Рамки мінімальні, фронтальна камера захована в невеликому отворі посередині зверху. Все виглядає чисто і не відволікає від контенту.

Екрани обох моделей залишаються одними з найсильніших у класі, тому вони яскраві, деталізовані, з плавними анімаціями та додатковою апаратною фішкою Privacy Display. Єдиний компроміс для тих, хто цінує компактність, S26+ через більший розмір трохи складніше використовувати однією рукою.

Звук і вібровідгук Samsung Galaxy S26 та S26+

Samsung Galaxy S26 та S26+ отримали стереодинаміки. Звук чудовий, збалансований і достатньо гучний: на відстані 30 см пікові значення перевищують 80 дБ, що дозволяє не заглушати розмову чи перегляд контенту навіть у невеликій кімнаті. Середні та високі частоти відтворюються чисто, баси не глибокі, але для смартфона відчутні, а голоси звучать природно.





Фронтальний динамік та основний формують добрий стереоефект. Для перегляду відео чи ігор у кімнаті цього достатньо, на вулиці запас гучності зменшується, але повідомлення чи дзвінок пропустити важко.

Вібровідгук лінійний і точний. Клавіатура, системні жести та натискання кнопок відчуваються “на відмінно”. Можна регулювати силу вібрації, і на максимальному рівні смартфон добре відчувається навіть у кишені. Важливо, що вібрація синхронізована з анімаціями системи, тому жести здаються чіткими та природними.

Бездротові навушники S26 і S26+ передають звук без затримок, перевірено мною на Anker Soundcore AeroClip. 3,5 мм роз’єму немає, тож дротові навушники працюють через USB-C або перехідник.

Камери Samsung Galaxy S26 та S26+

Камерний блок в обидвох моделях ідентичний: головний 50 МП (f/1.8, кут огляду 84 градуси, OIS), телефото 10 МП (f/2.4, 3× OIS) та ультраширококутний 12 МП (f/2.2, 120 градусів, автофокус). Така комбінація дозволяє отримувати універсальні кадри у різних ситуаціях.





Samsung Galaxy S26 та S26+ знімають відмінно при денному світлі. Такі кадри виходять різкі, кольори насичені, а динамічний діапазон широкий, що робить фотографії реалістичними та приємними для ока. Телефото об’єктив дає якісне наближення без значної втрати деталей, а ультраширококутний модуль зберігає правильну перспективу та чіткість по краях кадру.

Фронтальна камера на 12 Мп дає на виході деталізовані селфі з хорошим балансом білого. Підтримка HDR робить кадри більш живими, а ШІ не надто агресивний, тож обличчя виглядають природно. Відео фронталки — до 4K, зі стабілізацією, яка помітно знижує тремтіння під час руху.

Основна камера записує до 8K/30 fps. Додатково є APV/Log-профілі, що дає більше контролю при кольорокорекції.





Нічна зйомка також покращена: сенсор і алгоритми ШІ зменшують шум і зберігають кольори. Контраст часом підтягується, але не так агресивно, як у Ultra. Для щоденного використання якість цілком достатня.

Продуктивність, ПЗ та ігри

Обидва смартфони працюють на свіжому Exynos 2600, що на практиці дає високий рівень продуктивності для будь-яких завдань. Galaxy S26 і S26+ отримали 12 ГБ ОЗП та 256–512 ГБ флеш-пам’яті (UFS 4.0). У повсякденних сценаріях (соцмережі, браузер, месенджери, мультимедіа) смартфони поводяться миттєво, без підгальмовувань і зависань.





Всі синтетичні тести (AnTuTu, PCMark, 3DMark і Geekbench) показують мінімальні відмінності. Єдина помітною різницею є тривалість автономної роботи, де S26+ завдяки більшій батареї виграє 1–2 години. Вибір між моделями визначає швидше розмір корпусу та ємність акумулятора, ніж продуктивність.

Бенчмарк Samsung Galaxy S26 Samsung Galaxy S26+ AnTuTu Total 3 192 967 3 205 151 AnTuTu Storage 172 288 173 808 PCMark Storage 2.0 131 022 140 990 PCMark Work 3.0 Performance 20 683 20 919 3DMark Steel Nomad 2 085 2 085 3DMark Wild Life Extreme 6864 6738 3DMark Solar Bay Extreme 1977 1967 PCMark Work 3.0 Battery Life 15 h 37 min 17 h 21 min Geekbench 6 Single-Core 3096 2993 Geekbench 6 Multi-Core 10627 10612 Geekbench GPU OpenCL 24688 24607 Geekbench GPU Vulkan 26963 27042

Ігрові тести показують стабільні 60–120 fps на максимальних налаштуваннях у популярних проєктах від Genshin Impact до Fortnite. Навіть більш вимогливі 3D-шутери й RPG демонструють плавний FPS, і тротлінг практично непомітний завдяки оптимізованій системі охолодження. Під час півгодинних ігрових сесій температура корпусу піднімається до 40–42 за Цельсієм, але швидкість FPS падає максимум на 5–7 %.

У стрес-тесті процесор Samsung Galaxy S26 тротлить до ≈60 % свого максимального потенціалу, а S26+ — до ≈48 %, що трохи несподівано, бо більший корпус зазвичай краще відводить тепло. На практиці різниця помітна лише при тривалих ігрових сесіях.

Інтерфейс One UI 8.5 на Android 16 плавний, анімації без ривків, переходи між екранами миттєві. ШІ на рівні системи підтягує яскравість, керує енергоспоживанням та підказує оптимальні дії, але не нав’язує рішення користувачеві.





Автономність Samsung Galaxy S26 і S26+

У питанні автономності Samsung пішла простою й зрозумілою дорогою, тому у Galaxy S26 встановлений акумулятор на 4300 мАгод, а Galaxy S26+ отримав більший модуль — 4900 мАгод.

У S26 базовий сценарій (соцмережі, месенджери, дзвінки, трохи музики та відео) легко тягне день без підзарядки. Якщо ж додати кілька ігор, смартфон починає просідати ближче до вечора. S26+ завдяки більшій батареї відчутно тримає заряд довше. У багатьох сценаріях це вже день із запасом, і часто до вечора залишається 20–30 % заряду.

Екран з адаптивною частотою 1–120 Гц помітно економить енергію, через це у статичних додатках частота може падати до мінімуму, тоді як в іграх і при скролінгу тримає 120 Гц.





Дротове заряджання у S26 обмежене 25 Вт, а у S26+ — до 45 Вт, що не рекорд, але для флагмана цього достатньо, щоб від 0 до 50 % піднятися за 25–30 хвилин. Повне заряджання займає близько 70–80 хвилин у S26+, і трохи довше у S26.

Бездротова зарядка Samsung Galaxy S26 та S26+ працює до 25 Вт залежно від зарядного пристрою, а реверсивна опція дозволяє поділитися енергією з навушниками або аксесуарами, хоча це повільний процес і навряд чи знадобиться щодня.

При довгих ігрових сесіях із високим FPS батарея тане відчутно: за ~30 хвилин у Genshin Impact вона може впасти на 12–14 % у S26 і трохи менше в S26+. Вночі смартфони зазвичай втрачають 2-3% заряду за 8 годин.

Досвід користування Samsung Galaxy S26 та S26+

Якщо дивитися на S26 і S26+ не через призму сухих цифр, то їхній досвід користування можна назвати комфортним та без зайвих сюрпризів. Інтерфейс One UI 8.5 на Android 16 працює плавно, тому анімації при переходах, свайпи й відкриття додатків майже миттєві.

Блок камер Samsung Galaxy S26 у форматі “світлофора” мені подобається навіть більше, ніж у попередника. На столі смартфон трохи гойдається, тож чохол усе-таки бажаний. Зйомка вдень відмінна: кольори насичені, деталізація висока, динамічний діапазон широкий. Нічні кадри непогані, хоча шуму більше, ніж у топових моделей.

Екран у Samsung Galaxy S26+ трохи більший, і це помітно при перегляді відео або роботі з документами, через що простір додає відчуття “міні‑планшета”. У той самий час Samsung Galaxy S26 у кишені лежить зручніше, легше дістається до всіх кутів дисплея однією рукою і не відчувається громіздким у повсякденному використанні.

Звук стереодинаміків гучний і чистий. У кімнаті при перегляді відео чи серіалів запас гучності більше ніж достатній. Вібрація точна і не дратує: короткі ледь відчутні імпульси при торканні клавіш і більш виражені в іграх чи при сповіщеннях.

Щоденне використання великого смартфона — питання звички. S26‑версія відчувається природно у кишені джинсів чи сорочки; S26+ уже ближче до “лопати”, і перехід у дві руки часом неминучий, особливо при наборі тексту або тривалому читанні. Для тих, хто переходить із компактних моделей, різниця помітна, але не критична.

Ціна та конкуренти

Samsung Galaxy S26 256 ГБ в Україні стартує від 39 240 гривень, а S26+ 256 ГБ — від 48 196 гривень.

У сегменті компактних флагманів Samsung Galaxy S26 конкурує в першу чергу з iPhone 17 (від 39 055 до 50 825 гривень), Google Pixel 10 Pro (від 43 808 до 94 790 гривень). І, звичайно, з торішнім Samsung Galaxy S25, який коштує від 38 799 до 47 088 гривень.

S26+ виходить на поле великих флагманів, де “грають” iPhone 17 Pro Max (від 67 115 гривень), Poco F8 Ultra (від 33 468–38 999 гривень), Google Pixel 10 Pro XL (48 995–75 977 гривень) та Motorola Signature (від 37 745 до 42 999 гривень).Також у полі зору торішня “плюс”-модель (від 35 500 до 56 383 гривень) і цікава альтернатива флагманам — Motorola Edge 70 (від 25 399 гривень).

8.4 /10 Оцінка ITC.ua Автономність 8.5 Батарея 4300 мАгод у Galaxy S26 та 4900 мАгод у S26+ дозволяє впевнено прожити повний день активного використання. У більшості сценаріїв (соцмережі, камера, навігація та трохи ігор) до вечора залишається запас заряду, а більша батарея S26+ інколи дозволяє дотягнути й до наступного ранку. Екран 8.5 Dynamic AMOLED 2X з адаптивною частотою 1–120 Гц традиційно залишається однією з найсильніших сторін смартфонів Samsung. Екрани яскраві, контрастні та добре читаються навіть під прямим сонцем. Водночас базовий S26 отримав нижчу роздільну здатність, ніж Plus-версія, що трохи знижує загальну оцінку. Дизайн, ергономіка 8 Смартфони виглядають стримано і впізнавано. Galaxy S26 зручніший у щоденному використанні завдяки компактнішому корпусу, тоді як S26+ більше підходить для мультимедіа через великий дисплей. Програмне забезпечення 9 One UI на Android 16 працює швидко і стабільно, з великою кількістю функцій і хорошою оптимізацією. Інтерфейс плавний, а Samsung традиційно пропонує довгу підтримку оновлень. Однак помітних нововведень у порівнянні з попереднім поколінням небагато. Камера 8 Основна камера стабільно дає якісні фото при денному освітленні, а зум і портретні режими працюють передбачувано. Проте набір сенсорів майже не змінився порівняно з попередніми моделями, тому прориву в якості зйомки немає. Продуктивність 8.5 Флагманський чипсет (і не біда, що не Snapdragon) гарантує швидку роботу системи, плавну багатозадачність і хороший FPS у сучасних іграх. Але реальний приріст продуктивності відносно попереднього покоління не надто великий. Ціна 7.5 Samsung Galaxy S26 і S26+ залишаються дорогими смартфонами, але їхня ціна приблизно відповідає флагманському сегменту. При цьому базові моделі пропонують збалансований набір характеристик і тривалу підтримку, що частково виправдовує вартість.