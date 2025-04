Найцікавіші музичні релізи квітня 2025 року: Wu-Tang & Mathematics, Елтон Джон, повернення Machine Head та Юля Юріна

Квітень розквітає букетом цікавих музичних релізів, серед яких нові альбоми Елтона Джона та нідерландських симфо-металістів Epica, повернення багаторазового лауреата премії «Греммі» Bon Iver та фольклорна електроніка в новому проєкті ексучасниці гурту «Yuko» Юлі Юріної. Докладніше про кращі музичні релізи квітня 2025 року читайте у нашій статті.

Elton John & Brandi Carlile — Who Believes In Angels?

Жанр: поп-рок, інді-рок

Дата релізу: 4 квітня

Кількість треків: 10

Де послухати: YouTube Music, Spotify, Apple Music

Легендарний британський співак Елтон Джон і американська кантрі-зірка Бренді Карлайл відзначають свою багаторічну дружбу випуском спільного альбому Who Believes In Angels? (Хто вірить в ангелів?). Критики шуткують, що нова партнерка по дуету змогла запустити людину-ракету Елтона Джона в космос, повернувши його у часи пишної мелодійної помпезності 1970-х років.

Початковий трек «The Rose Of Laura Nyro» зустрічає слухачів майже двохвилинним інструментальним вступом, а потім переходить у вокальну партію Карлайл, яку на задньому плані повторює Елтон. З кожним куплетом ця емоційна балада підноситься вище, додаючи до теплих синтезаторів та гітари чудові фортепіанні акорди, перед тим, як голоси обох артистів зливаються у потужному хоровому фіналі.

Видання The Telegraph резюмує, що 37-й студійний альбом Елтона Джона — це не лише справжнє свято для шанувальників музики, але й набір абсолютних хітів, серед яких вигадлива американська фантазія «Riverman», запаморочливий інді-фолк «You Without Me» та зворушлива «When This Old World Is Done Me» у сольному виконанні Елтона.

Djo — The Crux

Жанр: синті-поп, інді-рок

Дата релізу: 4 квітня

Кількість треків: 12

Де послухати: YouTube Music, Spotify, Apple Music

Хоча американський актор Джо Кірі найбільше відомий своїми ролями в серіалах «Дивні дива» та «Фарго», він також є талановитим музикантом, який нещодавно випустив під псевдонімом Djo свій третій студійний альбом «The Crux». Музичний оглядач видання Diymag не жаліє схвальних епітетів, називаючи нову роботу Кірі стрибком у звукову країну чудес, де виконавець віддав данину усім музичним кумирам своєї юності від T-Rex до The Beatles.

Пресреліз описує записаний у легендарній студії Electric Lady Studios «The Crux» як твір «бездоганної майстерності» з пишними гітарами та інструментами у стилі попмузики кінця 70-х років. При цьому схоже, що Кірі по-справжньому веселиться, коли імітує сувору гітару в стилі Queen у композиції «Gap Tooth Smile», експериментує з фірмовими м’якими клавішами в «Egg», чи додає химерні звуки аркадних автоматів у титульний сингл «Basic Being Basic».

Юля Юріна — «Краля»

Жанр: фолк, електроніка

Дата релізу: 4 квітня

Кількість треків: 9

Де послухати: YouTube Music, Spotify, Apple Music

Українська виконавиця Юля Юріна представила свій новий альбом «Краля», що творчо переосмислює традиційні народні пісні з різних областей України та поєднує їх з попом, арт-роком і електронікою. Сама артистка називає такий стиль фольктронікою, в якій слухачі зможуть знайти для себе як запальні танцювальні композиції, так і ліричні історії, що резонують з нашим сьогоденням.

Юріна зауважує, що мала на меті показати молоді красу української народної пісні. Але намагається зробити це сучасною музичною мовою, щоб спочатку відчувалися енергія та настрій, а вже потім виникало бажання шукати оригінали старовинних пісень. Разом з альбомом вийшло музичне відео на титульний трек «Біла стрічка».

Black Country, New Road — Forever Howlong

Жанр: камерний фолк, альт-рок

Дата релізу: 4 квітня

Кількість треків: 11

Де послухати: YouTube Music, Spotify, Apple Music

Британський бароковий рок-секстет Black Country New Road випустив свій перший альбом Forever Howlong в оновленому складі. Після того, як колектив залишив колишній фронтмен Айзек Вуд, вокал взяла на себе жіноча половина гурту: басистка Тайлер Хайд, скрипалька Джорджія Еллері та клавішниця Мей Кершоу.

З трьома жіночими голосами гурт змінив жанр з постпанку на камерний фолк з елементами артроку. Результати можна побачити у мрійливому роуд-муві «Two Horses», протяжній фолккомпозиції «Mary» та ліричній перлині альбому «For the Cold Country». За структурою остання схожа на багато старих пісень колективу. Вона починається дуже повільно, щоб кардинально змінитися приблизно на півдорозі та отримати грандіозну та ейфоричну кульмінацію в кінці.

Epica — Aspiral

Жанр: симфо-метал

Дата релізу: 11 квітня

Кількість треків:

Де послухати: YouTube Music, Spotify, Apple Music

Дев’ятий студійний альбом голландського гурту Epica підтвердив його статус, як одного з лідерів симфонічного металу. Усі 11 треків несуть в собі фірмове звучання колективу, в центрі якого, як і раніше, сила та емоції вокалу Сімони Сімонс в поєднанні з важкими рифами, атмосферними хоровими вставками та кінематографічною оркестровкою.

Мій особистий лідер серед треків альбому — «Darkness Dies In Light» з блискучим вокалом Сімони, майстерним гроулінгом Марка та епічною гітарною партією. Але Aspiral цим не обмежується та містить цілу низку чудових пісень на будь-який смак: від стрімкої «Cross the Divide» до меланхолійної «Obsidian Heart» та грандіозної «The Grand Saga of Existence».

Bon Iver — SABLE, fABLE

Жанр: інді-фолк, альтернатива

Дата релізу: 11 квітня

Кількість треків: 12

Де послухати: YouTube Music, Spotify, Apple Music

Лідер альтернативного гурту Bon Iver, співак і мультиінструменталіст Джастін Вернон, доповнив свій безмежний репертуар першим за останні шість років повноформатним альбомом SABLE, fABLE. Платівка містить три пісні з меланхолійного мініальбому Sable 2024 року. Решта композицій більш позитивні та поєднують елементи фолку, кантрі та ритм-енд-блюзу, щоб зцілити рани розбитого серця та розповісти про перші проміні нового романтичного світанку у житті виконавця.

Суперечлива структура альбому відображена і в дизайні його обкладинки, на якій похмурий чорний квадрат оточений життєрадісною рамкою кольору лосося. До речі, SABLE, fABLE на підставі 24 критичних оглядів отримав 83 бали на Metascore та посідає за цим показником перше місце серед релізів квітня. На один бал більше отримав сьомий альбом Леді Гаги Mayhem, про який ми писали в огляді кращих музичних релізів березня 2025 року.

Wu-Tang & Mathematics — Black Samson, The Bastard Swordsman

Жанр: хіп-хоп

Дата релізу: 12 квітня

Кількість треків: 12

Де послухати: YouTube Music, Spotify, Apple Music

До щорічного дня магазинів звукозапису (Record Store Day) легендарне хіп-хоп угрупування Wu-Tang Clan спільно зі своїм давнім партнером продюсером Mathematics випустило свій перший з 2017 року повноформатний реліз Black Samson, The Bastard Swordsman. Альбом вийшов обмеженим тиражем в 5000 копій. Крім треків від основних учасників гурту він містить треки та фіти Kool G Rap, Kurupt, 38 Spesh, Crooked I, Willie The Kid, Benny The Butcher та інших виконавців.

Однією з родзинок платівки є композиція Mandingo (Raekwon, Inspectah Deck, Method Man & Cappadonna). Але будьте обережні: можливо трек містить щось на кшталт вуду, тому викликає звикання. Я, наприклад, раптово так захопився, що непомітно для себе прослухав його разів з 5 поспіль.

Polo & Pan — 22:22

Жанр: електроніка, поп-рок

Дата релізу: 18 квітня

Кількість треків: 12

Де послухати: YouTube Music, Spotify, Apple Music

Минуло понад десять років з того часу, як ді-джеї Поль Арман-Деліль і Александр Гріншпан об’єдналися у Polo & Pan, щоб збагатити європейську хаус-сцену елегантним коктейлем з електроніки, бразильської босанови та грайливого французького гедонізму. У своєму третьому повноформатному альбомі «22:22» дует використав велику кількість живих інструментів і запросив незвичних для себе співавторів, які додали у музику колективу свіже звучання.

Давніх шанувальників привабить пишна «Pareidolies» з характерним нотами пляжного балеарського хауса. Цікавими також вийшли колаборації: прикрашений струнними електродиско «Nenuphar» на чолі з жіночим колективом I.M. YONI, емоційний соул «Petite Etoile» з потужним вокалом американської співачки Бет Дітто та гіпнотичний «A Different Side of us» за участі реп-виконавця PawPaw Rod.

The Convenience — Like Cartoon Vampires

Жанр: постпанк, альтернатива

Дата релізу: 18 квітня

Кількість треків: 13

Де послухати: YouTube Music, Spotify, Apple Music

Стиль дебютного релізу The Convenience можна було визначити, як ніжний синтезаторний поп. Чотири роки потому гурт повернувся зі своїм другим альбомом Like Cartoon Vampires і він, за словами музикантів, отримав значно «більше гітари». Проте це не зовсім точно описує жорсткий, незграбний звук, різкі ритми та злий вокал в естетиці Strokes, The Killers і Franz Ferdinand.

Machine Head — Unatøned

Жанр: альт-метал, треш-метал

Дата релізу: 25 квітня

Кількість треків: 12

Де послухати: YouTube Music, Spotify, Apple Music

Американський хеві-метал гурт Machine Head, який вирізняється дивовижною одержимістю замінювати літеру «O» в назвах пісень на перекреслену скандинавську «Ø», представив свій одинадцятий студійний альбом під назвою Unatøned. Фанати очікували виходу платівки з деяким побоюванням. Річ у тім, що барабанник Метт Алстон і гітарист Ріс Скраггс вперше брали участь у записі, який до того ж проходив у дорозі між готелями та концертними залами на різних континентах.

Втім здається, що піонери нової хвилі хеві-металу не підкачали. Видання Metalontap порівнює Unatøned з прохолодним напоєм у спекотний день — на його думку, він такий же свіжий та насичений смаком. Альбом має все, за що гурт свого часу полюбили шанувальники металу: нищівні рифи, вибухові барабани та суворий вокал постійного лідера колективу Робба Флінна. А коли важке та агресивне звучання змінюється на фортепіанну баладу у фінальному треку SCØRN, Machine Head доводить, що вміє створювати не лише треш, але й глибоку емоційну музику, яка вражає багатьма способами.