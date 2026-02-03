Найцікавіші нові серіали лютого 2026 року

Лютий виглядає не надто багатим на серіальні новинки, зате готовий запропонувати кілька продовжень визнаних хітів. Детальніше про те, якими шоу планують привертати увагу глядачів стримінгові платформи найближчого місяця — читайте в нашому традиційному матеріалі.





Нові серіали

“Зниклий” / Vanished

Дата випуску: 1 лютого

У ролях: Кейлі Куоко, Сем Клафлін, Карін Віар, Маттіас Швайґхьофер, Сімон Абкарян

Жанр: детективна драма

Реліз: MGM+

Під час романтичної подорожі до Франції Еліс стає свідком таємничого зникнення свого бойфренда Тома в поїзді. У перегонах з часом вона занурюється в небезпечне розслідування, що поступово розкриває темні секрети людини, яку, як їй здавалося, вона добре знала. Прем’єра чотирисерійного детективного серіалу з Кейлі Куоко та Семом Клафліном у головних ролях відбулася 1 лютого на платформі MGM+.





“Передмістя” / The ‘Burbs

Дата випуску: 8 лютого

У ролях: Кеке Палмер, Джек Вайтголл, Джулія Даффі, Паула Пелл, Марк Прокш

Жанр: чорна комедія

Реліз: Peacock

Молода пара переїжджає в передмістя, що є місцем дитинства чоловіка. Але поява нових сусідів виводить на поверхню приховані таємниці і небезпечно порушує спокій району.

“Передмістя” є телевізійною адаптацією однойменної культової чорної комедії 1989 року з Томом Генксом, Брюсом Дерном та Керрі Фішер. Серед виконавчих продюсерів фігурують імена Сета Макфарлейна та Браяна Грейзера, котрий продюсував оригінальний фільм. Прем’єра всіх 8 епізодів запланована на 8 лютого на сервісі Peacock.

“Історія кохання” / Love Story

Дата випуску: 12 лютого

У ролях: Сара Піджон, Пол Келлі, Наомі Воттс, Грейс Гаммер, Лейла Джордж, Ноа Фернлі, Сідні Леммон, Алессандро Нівола

Жанр: біографічна романтична антологія

Реліз: FX

П’ятий проєкт в рамках телевізійної франшизи “Американська історія”, створеної Раяном Мерфі та Бредом Фелчаком. Цього разу ніяких жахів, адже перший сезон розповідатиме про стрімкий роман та шлюб Джона Ф. Кеннеді-молодшого і Керолін Бессетт-Кеннеді, включно з їхньою трагічною загибеллю, що сталася внаслідок авіатрощі 16 липня 1999 року.

Ролі закоханих виконали Пол Келлі та Сара Піджон, серед інших дійових осіб — Наомі Воттс у ролі Жаклін Кеннеді, Грейс Гаммер зіграла єдину досі живу дитину Джона Ф. Кеннеді та Джекі — Керолайн, а Алессандро Нівола перевтілився у модельєра Келвіна Кляйна. Прем’єра серіалу відбудеться на каналах FX та FX on Hulu 12 лютого.

“56 днів” / 56 Days

Дата випуску: 18 лютого

У ролях: Дав Кемерон, Еван Джогія, Меган Пета Гілл, Доріан Міссік, Карла Соуза, Джессі Джеймс Кейтель, Метт Мюррей

Жанр: еротичний детективний трилер

Реліз: Prime Video





Олівер Кеннеді (щось ми сьогодні частенько згадуємо це прізвище) та Сіара Вайз почали бурхливі стосунки після знайомства в супермаркеті. Але коли поліція виявляє невпізнане тіло через 56 днів, здається, що хтось з новоспечених закоханих причетний до вбивства.

Одним з виконавчих продюсерів шоу виступив, що дещо неочікувано, знаний горормейкер, творець “Пили” Джеймс Ван. Розігрувати анонсовану “бурхливу пристрасть” в межах екрана будуть Дав Кемерон та Еван Джогія, якого ви можете пам’ятати за роллю дурнуватого Леона Кеннеді в провальному “Оселя зла: Вітаємо у Раккун-Сіті” (2021). Усі 8 епізодів вийдуть одночасно на Prime Video 18 лютого.

Як думаєте, спільното, який еротичний трилер виявиться цікавішим та більш пристрасним — “56 днів” чи український “Всі відтінки спокуси”, що паралельно йтиме в кіно?

“Повернення”

Дата випуску: 22 лютого

У ролях: Євген Григор’єв, Олександр Рудинський, Анастасія Митражик, Тарас Цимбалюк, Федір Гурінець, Гриша Горобчук, Анастасія Пустовіт, Олег Симороз

Жанр: драмеді

Реліз: ICTV 2





Згідно синопсису ICTV 2, це історія про фахового військового Олександра Кречета, який після важкого поранення змушений повертатися до цивільного життя. Він приходить до тями після ампутації, а ще у його голові оселився привид загиблого побратима Сергія Верби. Кречет прагне підтримати дружину й сина Верби, допомогти їм пережити втрату й встояти перед новими викликами. Саме через дружбу, абсурдні ситуації мирного життя та нового себе, який тільки формується, починається його справжнє повернення — додому і до себе.

З огляду на важливість і актуальність теми, а також на успіх попереднього проєкту з Олександром Рудинським “Тиха Нава” (який ви можете подивитися на Київстар ТБ), ми просто не могли оминути стороною “Повернення”. Це чорно-комедійний драматичний проєкт, що позиціюється як “перший український серіал про ветерана російсько-української війни, створений у справжньому партнерстві з ветеранами”. Прем’єра 8-серійного драмеді призначена на 22 лютого на ICTV 2.

“ЦРУ” / CIA

Дата випуску: 23 лютого

У ролях: Том Елліс, Нік Гелфусс, Наталі Лінес, Некар Задеган, Джеремі Сісто

Жанр: поліційний процедурал

Реліз: CBS





Офіцер ЦРУ Колін Гласс — непередбачуваний оперативник, що не надто звертає увагу на правила. Спеціальний агент ФБР Білл Гудман — його повна протилежність, адже це людина, яка суворо дотримується статуту. Їм обом доведеться об’єднати зусилля і знайти спосіб спрацюватися, щоб захистити Сполучені Штати від загроз внутрішнього тероризму.

“ЦРУ” стане спінофом телевізійної франшизи “ФБР”, що налічує три серіали — власне “ФБР” (транслюється з 2018), “ФБР: Найбільш розшукувані” (з 2019) та “ФБР: За кордоном” (з 2021). Головні ролі виконали зірка хітового “Люцифера” (2016-2021) Том Елліс та зірка “Медиків Чикаго” (з 2015) Нік Гелфусс.





“Сірий будинок” / The Gray House

Дата випуску: 26 лютого

У ролях: Мері-Луїз Паркер, Аметист Девіс, Дейзі Гед, Бен Верін, Пол Андерсон, Роберт Неппер, Кіт Девід, Колін Морган

Жанр: історична драма

Реліз: Prime Video

Серіал, заснований на реальних подіях, розповідає про секретну роботу, яку проводили шпигуни Союзу під час Громадянської війни в Америці. Зокрема мова йде про трьох жінок, які, за словами генерала Улісса С. Гранта, зробили значний внесок у перемогу Півночі.





“Сірий будинок” вражає не стільки акторським (хоча й там є досить відомі виконавці), скільки продюсерським складом, де фігурують імена таких поважних дядьків, як Кевін Костнер та Морган Фрімен. Усі 8 епізодів будуть доступні до перегляду одночасно на сервісі Prime Video з 26 лютого.

Продовження серіалів

“Нічний агент” / The Night Agent

Дата випуску: 19 лютого

У ролях: Габріель Бассо, Луїс Гертум, Стівен Моєр, Каллум Вінсон, Девід Лайонс, Фола Еванс-Акінгбола, Дженніфер Моррісон, Альберт Джонс, Уорд Хортон, Генезіс Родрігес

Жанр: конспірологічний екшн-трилер

Реліз: Netflix

Сезон: 3





Колишній нічний агент Пітер Сазерленд вирушає до Стамбула, щоб розшукати втікача-агента Міністерства фінансів, розслідуючи справу з мережею тіньових грошей і стикаючись з особистими наслідками попередніх місій.

Третій сезон нетфліксівського шпигунського хіта не забарився з виходом і вже готовий захоплювати глядачів з 19 лютого. Саме тоді Netflix викотить усі 10 епізодів. Головний герой Габріеля Бассо отримає нову напарницю — на заміну Люсіані Бьюкенен прийшла Генезіс Родрігес.

“Останнє, що він сказав мені” / The Last Thing He Told Me

Дата випуску: 20 лютого

У ролях: Дженніфер Гарнер, Енгаурі Райс, Ніколай Костер-Вальдау, Аугусто Агілера, Джош Гамільтон, Нік Гаргроув, Майкл Гаятт, Ріта Вілсон, Джуді Грір

Жанр: детективний трилер

Реліз: Apple TV+

Сезон: 2





Овен Майклс раптово повертається через 5 років після свого таємничого зникнення, і Ганна Голл разом з падчеркою Бейлі починають боротьбу за возз’єднання сім’ї, перш ніж минуле наздожене їх.

Сюжет другого сезону ґрунтуватиметься на книжному продовженні роману Лори Дейв “Останнє, що він сказав мені” — The First Time I Saw Him, що з’явився на полицях книгарень у січні. Яким був перший — можна дізнатися у відповідному огляді. Продовження матиме на 1 епізод більше, тож сезон складатиметься з 8 серій, перша з яких стартує на яблучному сервісі 20 лютого, а решта виходитиме раз на тиждень до 10 квітня.





“Рай” / Paradise

Дата випуску: 23 лютого

У ролях: Стерлінг К. Браун, Джуліанна Ніколсон, Шейлін Вудлі, Сара Шахі, Ніколь Брайдон Блум, Кріс Маршалл, Персі Даггс IV, Джеймс Марсден

Жанр: науково-фантастичний політичний трилер

Реліз: Hulu

Сезон: 2

Увага! Якщо ви не дивилися перший сезон, далі будуть спойлери!

Спецагент Секретної служби Ксав’є Коллінз розшукує свою дружину Тері, яка, як вважалося, загинула в день кінця світу. Історія розповідає про те, як люди виживали протягом 3 років після апокаліпсису, і показує новий, небезпечний світ за межами бункера.

Як видно з опису і трейлера, у другому сезоні події відбуватимуться й на поверхні, що дозволить авторам розширити масштаби оповіді та надасть простір для сюжетних маневрів. Перший сезон, огляд якого також є на сайті, отримав 4 номінації на “Еммі”, зокрема і в категорії Найкращий драматичний серіал, а Стерлінг К. Браун за свою роль був номінований ще й на “Золотий глобус”. 8-серійний сезон стартує одразу з першими 3 епізодами 23 лютого на Hulu, а далі за звичним сценарієм — по серії на тиждень до 30 березня.

“Клініка” / Scrubs

Дата випуску: 25 лютого

У ролях: Зак Брафф, Дональд Фейсон, Сара Чок, Джон Макгінлі, Джуді Реєс, Роберт Маскіо, Філ Льюїс, Ванесса Баєр

Жанр: медичний ситком

Реліз: ABC, Hulu

Сезон: 10

Новий сезон культового медичного ситкому з 2000-х стане його відродженням: нагадаємо, серіал налічував 9 сезонів та виходив з 2001 по 2010 роки. Варто чекати й на повернення важливих персоналій з оригінального акторського складу, зокрема Зака Браффа, Дональда Фейсона та Сари Чок.

Прем’єра відбудеться 25 лютого на каналі ABC, також епізоди стануть доступними для перегляду на Hulu наступного дня. Згідно з подкастом Браффа і Фейсона “Фальшиві лікарі, справжні друзі із Заком і Дональдом”, 10 сезон складатиметься з 9 епізодів.

“Монарх: Спадок монстрів” / Monarch: Legacy of Monsters

Дата випуску: 27 лютого

У ролях: Курт Рассел, Анна Савай, Кірсі Клемонс, Рен Ватабе, Марі Ямамото, Джо Тіппетт, Андерс Голм

Жанр: наукова фантастика про монстрів

Реліз: Apple TV+

Сезон: 2

Доля “Монарха” і всього світу в небезпеці. Герої повертаються на Острів Черепа, де з’являється новий Титан. Другий сезон складатиметься з 10 серій та прем’єрується 27 лютого з першим епізодом, а потім буде виходити по одному епізоду щоп’ятниці до 1 травня.

Повідомлялося, що в рамках всесвіту Monsterverse Apple TV дав зелене світло на розробку приквела, події якого розгортатимуться під час Холодної війни. До своєї ролі має повернутися Ваят Рассел, що в першому сезоні грав молодого Лі Шоу.

Також звертаємо увагу на такі продовження серіалів: