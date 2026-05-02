Найцікавіші нові серіали травня 2026 року

Як і у випадку з повнометражним кіно, цей травень не може похизуватися великою кількістю гучних серіальних новинок. Але і зовсім без контенту затяті серіаломани не залишаться — детальніше про них, а також про низку продовжень популярних тайтлів розповідаємо в матеріалі нижче.





Нові серіали

“Легенди” / Legends

Дата випуску: 7 травня

Шоуранер: Ніл Форсайт

У ролях: Стів Куган, Том Берк, Гейлі Скваєрс, Жасмін Блекбороу, Шарлотта Річі, Дуглас Годж, Том Х’юз, Джонні Гарріс, Джеральд Кід

Жанр: кримінальний трилер

Реліз: Netflix

Щоб перемогти у війні з наркоторговцями, групу звичайних митників, далеких від шпигунства, відправляють у найнебезпечніші банди Британії, де вони мають працювати під прикриттям. Ця історія натхненна неймовірними реальними подіями, що мали місце у 1990-х роках. Британський кримінальний трилер стартує одночасно з 6 епізодами на Netflix 7 травня.





“Запеклий ворог” / Nemesis

Дата випуску: 14 травня

Шоуранери: Кортні А. Кемп, Тані Мароле

У ролях: Меттью Лоу, Ілан Ноель, Клеопатра Коулман, Тре Гейл, Домінік Ломбардоцці, Джонні Парк, Аріана Гуерра

Жанр: кримінальна драма

Реліз: Netflix

Невтомний поліціянт із Лос-Анджелеса одержимий захопленням геніального злочинця, який організував низку сміливих пограбувань. Переможець у протистоянні буде лише один.

“Ранчо Даттонів” / Dutton Ranch

Дата випуску: 15 травня

Шоуранер: Чад Фіхан

У ролях: Келлі Рейлі, Коул Гаузер, Фінн Літтл, Джай Кортні, Хуан Пабло Раба, Наталі Елін Лінд, Ед Гарріс, Аннет Бенінг

Жанр: драма, неовестерн

Реліз: Paramount+

Черговий, вже п’ятий серіал в рамках телевізійної франшизи “Єллоустоун”, котрий буде одночасно спінофом та продовженням флагманського шоу. Перший сезон стартує на Paramount+ 15 травня з двома епізодами, решта сім виходитимуть щотижня до 3 липня.

“Диво-дурні” / The WONDERfools

Дата випуску: 15 травня

У ролях: Пак Ин Бін, Чха Ин У, Чхве Де Хун, Ім Сон Дже, Кім Хе Сук, Сон Хьон Чу

Жанр: фантастичний комедійний бойовик

Реліз: Netflix

У комедійному бойовику, дія якого відбувається наприкінці минулого століття, група диваків випадково отримує суперсили й бореться зі злом на тлі паніки щодо кінця світу.

“Максимум задоволення” / Maximum Pleasure Guaranteed

Дата випуску: 20 травня

Шоуранер: Девід Дж. Розен

У ролях: Тетяна Маслані, Джейк Джонсон, Доллі де Леон, Чарлі Голл, Джессі Годжес, Джон Майкл Гілл

Жанр: чорна комедія

Реліз: Apple TV+





Нещодавно розлучена мати раптово занурюється у вир шантажу, вбивств та юнацького футболу. Нове чорнокомедійне шоу від Apple TV запропонує глядачам 10 епізодів, перші два з яких стартують на сервісі 20 травня, потім — стандартна схема “серія на тиждень” до 15 липня.

“Бороуз” / The Boroughs

Дата випуску: 21 травня

Шоуранери: Джеффрі Аддісс, Вілл Меттьюз

У ролях: Джина Девіс, Альфред Моліна, Елфрі Вудард, Білл Пуллман, Кларк Пітерс, Деніс О’Гейр, Джена Мелоун

Жанр: наукова фантастика

Реліз: Netflix

Коли потойбічне зло загрожує спокою елітного будинку для літніх, його мешканці стають останньою лінією оборони. Їхній ворог полює на найцінніше — їхній час.





Серед продюсерів “Бороузу” можна помітити імена творців “Дивних див” (2016-2025) братів Дафферів, котрі схарактеризували це шоу як “Stranger Things в будинку для літніх людей”. Також нагадуємо, що серіал увійшов у наш список найочікуваніших серіалів поточного року. Чи будуть виправдані ці очікування — зможемо дізнатися 21 травня, коли усі 8 епізодів вийдуть одночасно на Netflix.

“Павук-Нуар” / Spider-Noir

Дата випуску: 25 травня

Шоуранер: Орен Узіел

У ролях: Ніколас Кейдж, Ламорн Морріс, Брендан Ґлісон, Лі Джун Лі, Абрахам Попула, Джек Г’юстон, Карен Родрігес

Жанр: супергеройський нуар

Реліз: MGM+, Prime Video





Бен Рейлі — невдачливий приватний детектив і супергерой з альтернативного світу, заснованого на Нью-Йорку 1930-х років. Він повертається до супергеройства у якості Павука після того, як кілька років тому відмовився від нього через особисту трагедію. Це буде більш зріла за звичного Пітера Паркера, пошарпана життям версія Людини-павука.

Якщо ви вже скинули з рахунків великого і жахливого Ніколаса Кейджа, котрий, з певними застереженнями, давно животіє переважно у другосортному кіно і нині ледве асоціюється з вищою лігою Голлівуду, то дарма. “Павук-Нуар” стане не тільки першою головною роллю в серіалі у кар’єрі актора, але й може нагадати максимально широкій аудиторії, що він досі в строю.

Крім того, це буде не перше звернення Кейджа до супергероїки — раніше він приміряв вогняний образ Примарного вершника (2007, 2012) та Татуся у “Пипці” (2009). Плюс не забуваємо про скасованого “Супермена”, в образі якого актор таки з’явився у “Флеші” (2023), та озвучку Павука-Нуара в мультфільмі “Людина-павук: Навколо всесвіту” (2018).





Випустити новинку обіцяють 25 травня на MGM+ з дебютним епізодом, а от виходу всіх серій доведеться почекати до 27 числа, коли їх викотять на сервісі Prime Video. До перегляду будуть доступні автентична чорно-біла та кольорова версії. Як думаєте, ще є порох в порохівницях у зірки “Скелі” (1996), “Без обличчя” (1997), “Прекрасної афери” (2003) та багатьох інших популярних фільмів 90-х та 2000-х?

“Зоряне містечко” / Star City

Дата випуску: 29 травня

Шоуранери: Бен Недіві, Метт Вольперт, Рональд Д. Мур

У ролях: Ріс Еванс, Анна Максвелл Мартін, Адам Нагайтіс, Еліс Енглерт, Джозеф Девіс, Рубі Ешборн Серкіс

Жанр: науково-фантастична драма

Реліз: Apple TV+





Цей спін-офф “Заради всього людства” (з 2019) розгортає панораму космічного протистояння крізь призму Радянського Союзу. Перетніть межу “залізної завіси”, де вирують пристрасті в ідеологічних лещатах, що призводить до викликів куди небезпечніших, ніж підкорення безмежного космосу. Apple TV презентує перші два з восьми епізодів 29 травня. Наступні 6 виходитимуть щоп’ятниці до 10 липня.

Продовження серіалів

“Цитадель” / Citadel

Дата випуску: 6 травня

Шоуранери: Джош Аппельбаум, Браян О, Девід Вейл

У ролях: Річард Медден, Пріянка Чопра, Стенлі Туччі, Леслі Менвілл

Жанр: шпигунський екшн

Реліз: Prime Video

Сезон: 2





Продовження неоднозначного шпигунського екшена, перший сезон якого з продюсерами братами Руссо в обоймі обійшовся творцям у $300 млн, що зробило “Цитадель” одним з найдорожчих серіалів в історії. Але це не допомогло шоу уникнути низки гнівних відгуків, зокрема і від нашого ресурсу, що, своєю чергою, не завадило Amazon продовжити сумнівний проєкт на другий сезон.

В такому разі хочеться вірити, що тамтешні умільці провели роботу над помилками — чи так це насправді, можна буде дізнатися 6 травня, коли вийдуть усі 7 епізодів одночасно.

“Диявол теж плаче” / Devil May Cry

Дата випуску: 12 травня

Шоуранер: Аді Шанкар

У ролях: Джонні Йонг Бош, Скаут Тейлор-Комптон, Хун Лі, Кріс Коппола, Кевін Конрой, Роббі Деймонд

Жанр: анімаційне міське фентезі, бойовик

Реліз: Netflix

Сезон: 2





Після успіху першого сезону адаптації культової ігрової серії Devil May Cry від Capcom не забарився з виходом і сезон другий. Netflix обіцяє нові 8 епізодів, що вийдуть на стримінгу 12 травня.

Також звертаємо увагу на такі продовження серіалів: