Найцікавіші нові серіали травня 2026 року

Як і у випадку з повнометражним кіно, цей травень не може похизуватися великою кількістю гучних серіальних новинок. Але і зовсім без контенту затяті серіаломани не залишаться — детальніше про них, а також про низку продовжень популярних тайтлів розповідаємо в матеріалі нижче.
Зміст
- 1 Нові серіали
- 2 “Легенди” / Legends
- 3 “Запеклий ворог” / Nemesis
- 4 “Ранчо Даттонів” / Dutton Ranch
- 5 “Диво-дурні” / The WONDERfools
- 6 “Максимум задоволення” / Maximum Pleasure Guaranteed
- 7 “Бороуз” / The Boroughs
- 8 “Павук-Нуар” / Spider-Noir
- 9 “Зоряне містечко” / Star City
- 10 Продовження серіалів
- 11 “Цитадель” / Citadel
- 12 “Диявол теж плаче” / Devil May Cry
Нові серіали
“Легенди” / Legends
Дата випуску: 7 травня
Шоуранер: Ніл Форсайт
У ролях: Стів Куган, Том Берк, Гейлі Скваєрс, Жасмін Блекбороу, Шарлотта Річі, Дуглас Годж, Том Х’юз, Джонні Гарріс, Джеральд Кід
Жанр: кримінальний трилер
Реліз: Netflix
Щоб перемогти у війні з наркоторговцями, групу звичайних митників, далеких від шпигунства, відправляють у найнебезпечніші банди Британії, де вони мають працювати під прикриттям. Ця історія натхненна неймовірними реальними подіями, що мали місце у 1990-х роках. Британський кримінальний трилер стартує одночасно з 6 епізодами на Netflix 7 травня.
“Запеклий ворог” / Nemesis
Дата випуску: 14 травня
Шоуранери: Кортні А. Кемп, Тані Мароле
У ролях: Меттью Лоу, Ілан Ноель, Клеопатра Коулман, Тре Гейл, Домінік Ломбардоцці, Джонні Парк, Аріана Гуерра
Жанр: кримінальна драма
Реліз: Netflix
Невтомний поліціянт із Лос-Анджелеса одержимий захопленням геніального злочинця, який організував низку сміливих пограбувань. Переможець у протистоянні буде лише один.
“Ранчо Даттонів” / Dutton Ranch
Дата випуску: 15 травня
Шоуранер: Чад Фіхан
У ролях: Келлі Рейлі, Коул Гаузер, Фінн Літтл, Джай Кортні, Хуан Пабло Раба, Наталі Елін Лінд, Ед Гарріс, Аннет Бенінг
Жанр: драма, неовестерн
Реліз: Paramount+
Черговий, вже п’ятий серіал в рамках телевізійної франшизи “Єллоустоун”, котрий буде одночасно спінофом та продовженням флагманського шоу. Перший сезон стартує на Paramount+ 15 травня з двома епізодами, решта сім виходитимуть щотижня до 3 липня.
“Диво-дурні” / The WONDERfools
Дата випуску: 15 травня
У ролях: Пак Ин Бін, Чха Ин У, Чхве Де Хун, Ім Сон Дже, Кім Хе Сук, Сон Хьон Чу
Жанр: фантастичний комедійний бойовик
Реліз: Netflix
У комедійному бойовику, дія якого відбувається наприкінці минулого століття, група диваків випадково отримує суперсили й бореться зі злом на тлі паніки щодо кінця світу.
“Максимум задоволення” / Maximum Pleasure Guaranteed
Дата випуску: 20 травня
Шоуранер: Девід Дж. Розен
У ролях: Тетяна Маслані, Джейк Джонсон, Доллі де Леон, Чарлі Голл, Джессі Годжес, Джон Майкл Гілл
Жанр: чорна комедія
Реліз: Apple TV+
Нещодавно розлучена мати раптово занурюється у вир шантажу, вбивств та юнацького футболу. Нове чорнокомедійне шоу від Apple TV запропонує глядачам 10 епізодів, перші два з яких стартують на сервісі 20 травня, потім — стандартна схема “серія на тиждень” до 15 липня.
“Бороуз” / The Boroughs
Дата випуску: 21 травня
Шоуранери: Джеффрі Аддісс, Вілл Меттьюз
У ролях: Джина Девіс, Альфред Моліна, Елфрі Вудард, Білл Пуллман, Кларк Пітерс, Деніс О’Гейр, Джена Мелоун
Жанр: наукова фантастика
Реліз: Netflix
Коли потойбічне зло загрожує спокою елітного будинку для літніх, його мешканці стають останньою лінією оборони. Їхній ворог полює на найцінніше — їхній час.
Серед продюсерів “Бороузу” можна помітити імена творців “Дивних див” (2016-2025) братів Дафферів, котрі схарактеризували це шоу як “Stranger Things в будинку для літніх людей”. Також нагадуємо, що серіал увійшов у наш список найочікуваніших серіалів поточного року. Чи будуть виправдані ці очікування — зможемо дізнатися 21 травня, коли усі 8 епізодів вийдуть одночасно на Netflix.
“Павук-Нуар” / Spider-Noir
Дата випуску: 25 травня
Шоуранер: Орен Узіел
У ролях: Ніколас Кейдж, Ламорн Морріс, Брендан Ґлісон, Лі Джун Лі, Абрахам Попула, Джек Г’юстон, Карен Родрігес
Жанр: супергеройський нуар
Реліз: MGM+, Prime Video
Бен Рейлі — невдачливий приватний детектив і супергерой з альтернативного світу, заснованого на Нью-Йорку 1930-х років. Він повертається до супергеройства у якості Павука після того, як кілька років тому відмовився від нього через особисту трагедію. Це буде більш зріла за звичного Пітера Паркера, пошарпана життям версія Людини-павука.
Якщо ви вже скинули з рахунків великого і жахливого Ніколаса Кейджа, котрий, з певними застереженнями, давно животіє переважно у другосортному кіно і нині ледве асоціюється з вищою лігою Голлівуду, то дарма. “Павук-Нуар” стане не тільки першою головною роллю в серіалі у кар’єрі актора, але й може нагадати максимально широкій аудиторії, що він досі в строю.
Крім того, це буде не перше звернення Кейджа до супергероїки — раніше він приміряв вогняний образ Примарного вершника (2007, 2012) та Татуся у “Пипці” (2009). Плюс не забуваємо про скасованого “Супермена”, в образі якого актор таки з’явився у “Флеші” (2023), та озвучку Павука-Нуара в мультфільмі “Людина-павук: Навколо всесвіту” (2018).
Випустити новинку обіцяють 25 травня на MGM+ з дебютним епізодом, а от виходу всіх серій доведеться почекати до 27 числа, коли їх викотять на сервісі Prime Video. До перегляду будуть доступні автентична чорно-біла та кольорова версії. Як думаєте, ще є порох в порохівницях у зірки “Скелі” (1996), “Без обличчя” (1997), “Прекрасної афери” (2003) та багатьох інших популярних фільмів 90-х та 2000-х?
“Зоряне містечко” / Star City
Дата випуску: 29 травня
Шоуранери: Бен Недіві, Метт Вольперт, Рональд Д. Мур
У ролях: Ріс Еванс, Анна Максвелл Мартін, Адам Нагайтіс, Еліс Енглерт, Джозеф Девіс, Рубі Ешборн Серкіс
Жанр: науково-фантастична драма
Реліз: Apple TV+
Цей спін-офф “Заради всього людства” (з 2019) розгортає панораму космічного протистояння крізь призму Радянського Союзу. Перетніть межу “залізної завіси”, де вирують пристрасті в ідеологічних лещатах, що призводить до викликів куди небезпечніших, ніж підкорення безмежного космосу. Apple TV презентує перші два з восьми епізодів 29 травня. Наступні 6 виходитимуть щоп’ятниці до 10 липня.
Продовження серіалів
“Цитадель” / Citadel
Дата випуску: 6 травня
Шоуранери: Джош Аппельбаум, Браян О, Девід Вейл
У ролях: Річард Медден, Пріянка Чопра, Стенлі Туччі, Леслі Менвілл
Жанр: шпигунський екшн
Реліз: Prime Video
Сезон: 2
Продовження неоднозначного шпигунського екшена, перший сезон якого з продюсерами братами Руссо в обоймі обійшовся творцям у $300 млн, що зробило “Цитадель” одним з найдорожчих серіалів в історії. Але це не допомогло шоу уникнути низки гнівних відгуків, зокрема і від нашого ресурсу, що, своєю чергою, не завадило Amazon продовжити сумнівний проєкт на другий сезон.
В такому разі хочеться вірити, що тамтешні умільці провели роботу над помилками — чи так це насправді, можна буде дізнатися 6 травня, коли вийдуть усі 7 епізодів одночасно.
“Диявол теж плаче” / Devil May Cry
Дата випуску: 12 травня
Шоуранер: Аді Шанкар
У ролях: Джонні Йонг Бош, Скаут Тейлор-Комптон, Хун Лі, Кріс Коппола, Кевін Конрой, Роббі Деймонд
Жанр: анімаційне міське фентезі, бойовик
Реліз: Netflix
Сезон: 2
Після успіху першого сезону адаптації культової ігрової серії Devil May Cry від Capcom не забарився з виходом і сезон другий. Netflix обіцяє нові 8 епізодів, що вийдуть на стримінгу 12 травня.
Також звертаємо увагу на такі продовження серіалів:
- “Вітя” (комедія, 2 сезон, Київстар ТБ, старт — 2 травня);
- “Каштановий чоловічок” (поліційний процедурал, 2 сезон, Netflix, 7 травня);
- “Терор” (антологія, жахи про надприродне, психологічний трилер, 3 сезон, AMC+, Shudder, 7 травня);
- “Добрі передвісники” (фентезійна комедія, 3 сезон, Prime Video, 13 травня);
- “Берлін” (кримінальний екшн-трилер, 2 сезон, Netflix, 15 травня);
- “Суперники” (чорна комедія, історична драма, 2 сезон, Disney+, 15 травня);
- “Рік та Морті” (науково-фантастичний анімаційний ситком для дорослих, 9 сезон, Adult Swim, 24 травня);
- “Посібник з убивства для хороших дівчат” (детективний трилер, 2 сезон, Netflix, 27 травня);
- “Вбивайте усвідомлено” (чорна комедія, кримінальний трилер, 2 сезон, Netflix, 28 травня);
- “Мислити як злочинець” (поліційний процедурал, 19 сезон, Paramount+, 28 травня);
- “Чотири пори року” (комедійна драма, 2 сезон, Netflix, 28 травня).
